VIB - Ngân hàng dẫn đầu về đổi mới trong lĩnh vực thẻ tín dụng năm 2024

Những sáng tạo mang đến tăng trưởng đột phá của thẻ VIB trong năm 2024

Năm 2024, VIB tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong khi trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam cho phép khách hàng tự thiết kế diện mạo thẻ tín dụng của mình thông qua sự hỗ trợ của công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI). Bên cạnh đó, người dùng còn có thể cá nhân hóa hàng loạt tính năng thẻ theo nhu cầu, thông qua quy trình 100% số hóa. Điều này giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn và thay đổi tính năng thẻ (như lựa chọn danh mục hoàn tiền, tích điểm, ngày sao kê, số tiền thanh toán toán tối thiểu hay số tiền trích nợ linh hoạt) vào bất kỳ lúc nào ở bất kỳ nơi đâu. Đây là bước tiến vượt bậc trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dịch vụ ngân hàng, mang đến trải nghiệm sáng tạo và cá nhân hóa tối đa cho khách hàng.

Trước đó, cũng trong năm 2024, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thanh toán, VIB đã mở rộng hợp tác với các đối tác để mang đến nhiều tiện ích hơn cho chủ thẻ. Hiện thẻ tín dụng VIB Mastercard đã tích hợp 4 phương thức thanh toán di động hàng đầu - Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay và Garmin Pay, giúp khách hàng giao dịch dễ dàng và nhanh chóng mọi lúc mọi nơi.

Đồng thời, các chiến dịch marketing sáng tạo, kết hợp giữa tài chính và nghệ thuật, đặc biệt là việc đồng hành với chương trình truyền hình đình đám Anh Trai 'Say Hi', đã giúp VIB tiếp cận khách hàng một cách gần gũi và hiệu quả, lan tỏa thông điệp "Dẫn đầu xu thế thẻ".

Số lượng thẻ và chi tiêu thẻ của VIB tăng trưởng bền vững qua các năm.

Với các hoạt động đổi mới và sáng tạo, VIB đã đạt mức tăng trưởng ấn tượng về số lượng thẻ mở mới và chi tiêu thẻ trong năm 2024. Số lượng thẻ tín dụng VIB phát hành đạt 865.040, tăng gần 9,3 lần so với năm 2018. Tổng chi tiêu thẻ đạt 120.315 tỷ đồng, tăng hơn 14 lần trong cùng giai đoạn.

Trong đó, chỉ sau 9 tháng đầu năm 2024, VIB đã chiếm lĩnh vị trí số 1 tại Việt Nam về chi tiêu thẻ Mastercard và là ngân hàng duy nhất nhận cùng lúc 8 giải thưởng từ tổ chức thẻ quốc tế này. Trước đó, Visa cũng vinh danh nỗ lực tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh của VIB vào trải nghiệm người dùng thẻ tín dụng tại Việt Nam với giải thưởng Đột phá cá nhân hóa trải nghiệm thẻ với AI. Tính năng này cũng giúp VIB xác lập Kỷ lục quốc gia, là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam cho phép khách hàng tự thiết kế hình ảnh in trên thẻ tín dụng với công nghệ Gen AI.

Hệ sinh thái thẻ tín dụng VIB – Tiên phong và khác biệt

VIB hiện đang sở hữu một hệ sinh thái thẻ tín dụng đa dạng với 10 dòng thẻ chuyên biệt, mỗi dòng thẻ được thiết kế để mang đến những lợi ích nổi bật, phù hợp với từng nhu cầu chi tiêu khác nhau của khách hàng. Từ du lịch, mua sắm, ẩm thực, chi tiêu hàng ngày, thanh toán trực tuyến, chi tiêu liên kết gia đình, rút tiền mặt cho đến nhiều lĩnh vực khác, VIB đều có những giải pháp thanh toán thẻ tín dụng tối ưu.

Một số dòng thẻ tín dụng tiêu biểu của VIB

Điểm chung của tất cả các dòng thẻ VIB là sự đổi mới sáng tạo, tích hợp công nghệ cao và thiết kế hướng đến từng nhóm khách hàng cụ thể. Trong nhiều năm qua, VIB đã hợp tác với các tổ chức tài chính danh tiếng trên thế giới như Mastercard, Visa và American Express để ra mắt những dòng thẻ mang tính đột phá, khẳng định vị thế tiên phong trên thị trường thẻ tín dụng. Một số dấu mốc có thể kể đến như: phát hành thẻ Online Plus 2in1 - dòng thẻ đầu tiên tại Đông Nam Á tích hợp thẻ tín dụng và thẻ thanh toán, Family Link - dòng thẻ tín dụng đồng hành cùng con đầu tiên tại Việt Nam, Super Card - dòng thẻ đầu tiên tại Việt Nam trao toàn quyền làm chủ, tự chọn tính năng và hoàn tiền đến 15% cho khách hàng....

Ứng dụng công nghệ tiên tiến và cá nhân hóa theo nhu cầu của khách hang

VIB ứng dụng công nghệ tiên tiến để tối ưu và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

Từ năm 2020, VIB đã là ngân hàng tiên phong tại Việt Nam trong việc ứng dụng Big Data và trí tuệ nhân tạo vào quy trình phát hành thẻ tín dụng trực tuyến. Toàn bộ quá trình đăng ký và phê duyệt thẻ tại VIB được thực hiện 100% online với quy trình chấm điểm tín dụng tự động (auto Scoring) và định danh điện tử (eKYC). Nhờ đó, thời gian phê duyệt thẻ đã được rút ngắn từ 30 phút xuống còn 15 phút và hiện nay chỉ mất 2 phút dành cho khách hàng hiện hữu – vượt xa so với quy trình kéo dài hàng tuần của nhiều ngân hàng.

Năm 2022, trợ lý ảo Vie ra đời đóng vai trò như một chuyên gia tài chính thông minh, được trang bị kiến thức chuyên sâu để hỗ trợ tối đa nhu cầu của chủ thẻ. Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên và học máy giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến trải nghiệm liền mạch và thuận tiện nhất cho khách hàng.

Năm 2023, VIB đã phát triển "thẻ biết nói" với mã QR tích hợp VR và AR, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm các ưu đãi thẻ hấp dẫn tại nhà hàng, địa điểm vui chơi, mua sắm xung quanh chỉ bằng cách quét mã trên ứng dụng ngân hàng số MyVIB hoặc qua QRCode trên thẻ vật lý.

Một trong những yếu tố giúp thẻ tín dụng VIB trở nên khác biệt chính là khả năng cá nhân hóa tối đa. Năm 2024, VIB ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam cho phép khách hàng tự thiết kế diện mạo thẻ tín dụng của mình thông qua sự hỗ trợ của công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo sinh. Trước đó, với chỉ vài thao tác đơn giản trên ứng dụng MyVIB, chủ thẻ có thể tùy chọn số thẻ, tùy chỉnh ngày sao kê và mức thanh toán tối thiểu hay cài đặt thanh toán tự động theo tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền cụ thể hàng tháng. Tất cả các tính năng này đều có thể dễ dàng quản lý qua ứng dụng, giúp khách hàng linh hoạt kiểm soát tài chính mọi lúc, mọi nơi.

Các chiến dịch tiếp thị thẻ sáng tạo

Không chỉ tập trung vào cải tiến công nghệ và dịch vụ, VIB còn triển khai nhiều chiến dịch marketing sáng tạo để tiếp cận khách hàng một cách gần gũi và hiệu quả. Điển hình là việc tài trợ chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc Anh Trai 'Say Hi', một format hoàn toàn mới, thu hút hơn 15 tỷ lượt xem trên các nền tảng số.

Bên cạnh đó, VIB tiếp tục khẳng định vị thế "Dẫn đầu xu thế thẻ" khi xuất hiện trong các chương trình truyền hình đình đám như The Masked Singer Vietnam, Let’s Feast Vietnam và Anh Trai 'Say Hi'. Thông qua các chương trình này, những dòng thẻ tín dụng VIB đã được giới thiệu đến khách hàng một cách sáng tạo và gần gũi với nhiều ưu đãi hấp dẫn và tiện ích vượt trội.

Giải thưởng Dẫn đầu về đổi mới trong lĩnh vực thẻ tín dụng từ Global Brands Magazine một lần nữa là sự công nhận cho những thành tựu của VIB trong việc đổi mới và nâng cao trải nghiệm thẻ tín dụng. Với những cải tiến không ngừng về sản phẩm, dịch vụ thông qua việc ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, đặc biệt là trải nghiệm cá nhân hóa kết hợp với chiến lược tiếp cận khách hàng sáng tạo, VIB tiếp tục khẳng định vị thế là ngân hàng tiên phong trong lĩnh vực thẻ tín dụng tại Việt Nam.

