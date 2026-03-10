Viconship chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có thông báo về ngày 24/3/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của CTCP Container Việt Nam (Viconship, MCK: VSC, sàn HoSE).

Tỷ lệ thực hiện quyền tham dự cuộc họp là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết. Thời gian và địa điểm thực hiện sẽ được công ty thông báo sau.

Ảnh minh họa

Nội dung họp gồm Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và từng Thành viên HĐQT; Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT năm 2025; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Trong một diễn biến khác, mới đây Viconship đã thông qua việc điều chỉnh trạng thái chứng khoán của hơn 12,7 triệu cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), từ chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng sang chứng khoán tự do chuyển nhượng.

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, Viconship ghi nhận doanh thu thuần hơn 872,3 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 152,2 tỷ đồng, giảm 21,9%.

Lũy kế cả năm 2025, Viconship mang về doanh thu thuần hơn 3.205,5 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 525,5 tỷ đồng, tăng 20,9%.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Viconship tăng 66,3% so với đầu năm, lên mức hơn 12.962,9 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp ghi nhận khoản đầu tư tài chính ngắn hạn gần 1.337,5 tỷ đồng, đầu tư tài chính dài hạn hơn 3.014,5 tỷ đồng, lần lượt chiếm 10,3% và 23,3% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 6.576,3 tỷ đồng, tăng 126,8% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 5.373,5 tỷ đồng, chiếm 81,7% tổng nợ.



