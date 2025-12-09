Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Viconship muốn ‘gom’ 1 triệu cổ phiếu HAH của Xếp dỡ Hải An

09-12-2025 - 14:51 PM | Thị trường chứng khoán

Viconship vừa đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu HAH nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu vốn tại Xếp dỡ Hải An lên 12,947%.

CTCP Container Việt Nam (Viconship, MCK: VSC, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ gửi đến UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán và CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (MCK: HAH, sàn HoSE).

Theo đó, Viconship vừa đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu VSC nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận diễn ra từ ngày 11/12/2025 đến ngày 9/1/2026.

Nếu giao dịch thành công, Viconship sẽ tăng sở hữu cổ phiếu VSC từ hơn 20,86 triệu cổ phiếu lên hơn 21,86 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 12,355% lên 12,947% vốn tại Xếp dỡ Hải An.

Viconship muốn ‘gom’ 1 triệu cổ phiếu HAH của Xếp dỡ Hải An - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong một diễn biến khác, theo kế hoạch, ngày 8/12/2025, Xếp dỡ Hải An sẽ tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025.

Theo tài liệu họp được công bố trước đó, Xếp dỡ Hải An sẽ trình cổ đông xem xét và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với tổng sản lượng dự kiến 1.466.000 TEU, tăng 0,8% so với kế hoạch ban đầu; tổng doanh thu ước đạt 5.057 tỷ đồng, tăng 11%; lợi nhuận sau thuế dự đạt 1.140 tỷ đồng, tăng 31,8%.

Lý giải việc điều chỉnh nâng kế hoạch kinh doanh trong năm 2025, Xếp dỡ Hải An cho biết do căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp.

Được biết, Xếp dỡ Hải An muốn tăng chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sau khi đạt được kết quả kinh doanh tích cực trong 9 tháng đầu năm.

Cụ thể, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Xếp dỡ Hải An mang về doanh thu thuần gần 3.791,5 tỷ đồng, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 1.040,9 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ.

Theo kế hoạch kinh doanh ban đầu, doanh nghiệp dự kiến mang về doanh thu 4.556 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất sau thuế ước đạt 865 tỷ đồng trong năm 2025.

Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 83,2% kế hoạch doanh thu và 120,3% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Xếp dỡ Hải An tăng 12,2% so với đầu năm, lên mức gần 8.265,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 58% tổng tài sản, ở mức hơn 4.795 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn gần 1.351,7 tỷ đồng, chiếm 16,4% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 3.230,4 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,6% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn gần 2.081,7 tỷ đồng, chiếm 64,4% tổng nợ.


