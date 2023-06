Vicostone sắp chi 320 tỷ tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 cho cổ đông

Ngày 19/6 tới đây, CTCP Vicostone (mã VCS) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 1/2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng). Với 160 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Vicostone sẽ chi 320 tỷ đồng để thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 26/6/2023.

Tại ĐHCĐ thường niên 2023, Vicostone đã thông qua phương án chi trả cổ tức cho năm nay tối thiểu 20%. Trong năm 2022 trước đó, công ty đã thực hiện chia cổ tức cho cổ đông theo 2 đợt với tổng tỷ lệ 60% bằng tiền mặt.

Năm 2023, Vicostone lên kế hoạch kinh doanh theo 2 kịch bản. Trong kịch bản 1, Vicostone đặt mục tiêu doanh thu thuần dự kiến đạt 5.891 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 1.325 tỷ đồng. Với kịch bản 2, trong điều kiện các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội tác động không thuận lợi, nằm ngoài những dự tính, Vicostone dự kiến doanh thu ở mức 4.713 tỷ, lợi nhuận trước thuế 1.060 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2023, Vicostone ghi nhận doanh thu thuần giảm 36% so với cùng kỳ xuống mức 1.034 tỷ đồng, nguyên nhân do số lượng thành phẩm, hàng hóa giảm. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt 225 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ. Lãi ròng thu về 190 tỷ đồng, thấp nhất trong vòng gần 6 năm, kể từ sau quý 1/2017.

Theo giải trình của Vicostone, kết quả kinh doanh “đi xuống” có nguyên nhân do lạm phát tiếp tục gia tăng, làm giảm chi tiêu của các hộ gia đình và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, lãi suất vay vẫn ở mức cao, chi phí nguyên vật liệu tăng nên lĩnh vực bất động sản và xây dựng bị ảnh hưởng.

Trên thị trường, cổ phiếu VCS đã tăng 15% kể từ giữa tháng 5 và hiện đang giao dịch quanh mức cao nhất trong vòng 9 tháng. Kết thúc phiên 7/6, thị giá cổ phiếu này dừng ở mức 58.300 đồng/cp, tương ứng vốn hoá thị trường hơn 9.300 tỷ đồng.