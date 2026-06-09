Video: Cận cảnh sóng thần cao 11m tấn công New Zealand, hàng trăm người phải sơ tán khẩn

Các nhà chức trách đã sơ tán hàng trăm người dân khỏi những ngôi nhà ven biển tại thủ đô của New Zealand vào thứ Ba (9/6) khi những con sóng cao tới 11m ập vào bờ biển.

Thị trưởng Wellington, ông Andrew Little, đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào đêm trước khi những đợt sóng dâng cao nhắm vào các cư dân ven biển tại Owhiro Bay, Island Bay, Houghton Bay và Breaker Bay.

"Bạn phải tránh xa bờ biển phía nam," ông Little tuyên bố trong một thông báo, đồng thời cảnh báo rằng lực lượng cứu hộ sẽ không đến giúp đỡ bất kỳ ai ở lại phía sau.

Lệnh sơ tán có hiệu lực từ sáng thứ Ba (giờ địa phương), với sự tham gia của cảnh sát để đảm bảo người dân di chuyển đến vùng đất cao hơn.

Các sĩ quan đã thiết lập hàng rào tại các con đường xung quanh để ngăn người dân đi về phía bờ biển.

Hội đồng thành phố cho biết một sự kiện tương tự vào năm 2021 đã ảnh hưởng đến nhiều ngôi nhà ở Breaker Bay, và sóng trong cơn bão đó cao khoảng 6,5m.

Cơ quan khí tượng New Zealand, MetService, cho biết những con sóng tràn vào Cảng Wellington vào thứ Ba được đo ở mức 11m.

Sức gió tại Island Bay mạnh đến mức hai người phụ nữ đã bị thổi ngã khi sóng tràn qua đường, theo quan sát của một phóng viên AFP.

Một số chuyến bay đã bị hủy tại Sân bay Wellington, nơi sức gió giật được ghi nhận lên tới 128km/giờ.

Một chiếc máy bay nhỏ của hãng hàng không địa phương Golden Bay Air đã bị lật nghiêng trong gió khi đang đỗ tại sân bay mà không có ai trên khoang.

Giám đốc hãng hàng không, ông Richard Molloy, nói với đài truyền hình quốc gia RNZ rằng các nhân viên cứu hỏa đã cố định chiếc máy bay xuống mặt đất.

Nguồn: NST