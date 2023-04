[VIDEO] Chủ tịch UBND TP Hội An: Không có chuyện dựng barie để tận thu phí

Sáng 4-4, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam - đã có cuộc trao đổi với báo chí liên quan thông tin Hội An bắt buộc mua vé tham quan khi vào phố cổ Hội An đối với tất cả du khách trong và ngoài nước từ ngày 15-5.



Theo ông Sơn, dư luận đang có cách hiểu chưa đúng về việc Hội An lên kế hoạch triển khai tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ.

"Lâu nay, không gian Hội An bị quá tải, khách nước ngoài khi mua vé vào tham quan bị ảnh hưởng rất lớn. Họ cho rằng không công bằng vì nhiều người vào phố cổ như họ nhưng không phải mua vé. Hơn nữa, lượng khách vào quá đông, họ không được xem các sản phẩm, cảnh quan của phố cổ dù Hội An rất đẹp. Nhiều du khách đặt vấn đề phải làm sao đảm bảo sự công bằng trong hoạt động bán vé tham quan. Xuất phát từ cơ sở đó, Hội An muốn xây dựng lại đề án về việc kiểm soát hoạt động bán vé, hướng dẫn tham quan cho đúng quy định của nhà nước. Dư luận cho rằng Hội An làm như vậy để tận thu là không đúng" - ông Sơn khẳng định.

Ông Nguyễn Văn Sơn giải thích về việc Hội An lên kế hoạch tăng cường kiểm soát việc bán vé, hướng dẫn du khách tham quan khu phố cổ

Ông Sơn cho biết Hội An đã triển khai bán vé lâu nay, bây giờ phân luồng, tổ chức lại cho hợp lý. Việc này là để tránh tình trạng kể cả khách du lịch tham quan, người vào giao dịch, quan hệ buôn bán cũng đi một lối, dẫn đến tình trạng xô bồ, không khoa học. "Hướng của Hội An là như vậy, mà mới chỉ bàn trong kế hoạch thôi, chưa có cách làm cụ thể. Nhiều người nói rằng Hội An dựng barie lên để thu vé là không đúng" – ông Sơn nhắc lại.

Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết tiền vé tham quan Hội An đầu tư hết 100% cho khu phố cổ, gồm phục vụ trùng tu, trích lại vé cho người dân, hỗ trợ các di tích trong quá trình trùng tu, đầu tư cơ sở hạ tầng, nạo vét sông Hoài, phòng cháy chữa cháy, chi cho việc đảm bảo an ninh trật tự…

Clip: Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Sơn trao đổi với báo chí

"Nhiều người đang nghĩ kiểu "đao to búa lớn" là chưa đúng. Hội An sẽ kết hợp với chuyển đổi số để làm sao một cách nhẹ nhàng, chủ yếu tập trung vào những đoàn khách đi tham quan thực thụ. Người dân hoặc người vào khu phố cổ buôn bán, quan hệ làm ăn, thăm thân thì chúng tôi sẽ hết sức linh hoạt. Thành phố làm một cách nhẹ nhàng thôi, chứ không có chuyện dựng barie, đưa công an ra giữ, hiểu một cách nặng nề như vậy là không phải. Làm sao giữ hình ảnh Hội An không phải là một di sản xô bồ như hiện nay, ai vào cũng được; ai thích mua vé thì mua, không thích thì thôi" – ông Sơn giải thích.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An

Theo ông Sơn, từ nay đến ngày 15-5, thành phố sẽ làm từng bước. Trước hết, tập hợp các nội dung để họp với các đơn vị lữ hành, lắng nghe ý kiến của họ. Sau đó, Hội An sẽ họp với người dân để lấy ý kiến, để họ hiến kế, tư vấn thêm cho chính quyền vì người dân là chủ nhân của di sản. Người dân là người hưởng lợi và cũng có thể chịu thiệt thòi. Sau đó, thành phố sẽ tổ chức họp báo để dư luận được rõ.

Ông Sơn cho rằng nhiều năm qua, tình trạng thất thoát vé tham quan phố cổ khiến doanh thu ngành du lịch địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do đó, việc áp dụng bắt buộc mua vé đối với tất cả du khách khi vào tham quan phố cổ sẽ phần nào giải quyết được vấn đề này. Ngoài ra, điều này cũng sẽ tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp lữ hành. Thực tế hiện nay, đơn vị lữ hành nào chấp hành đúng quy định trong việc mua vé tham quan cho du khách sẽ thiệt thòi so với những đơn vị chuyên dẫn khách tham quan "chui".

Du khách tham quan Hội An

"Chúng tôi kiểm soát để các đơn vị lữ hành không biến Hội An thành điểm đến miễn vé. Mục đích của Hội An là chống cái đó chứ không phải là chuyện tăng cường kiểm soát. Ví dụ ở Đà Nẵng vô Hội An uống ly cà phê, ăn tô cao lầu thì mắc chi thu vé. Không phải cứng nhắc như vậy, hiểu như vậy là không đúng. Mấy bạn trẻ sợ đi tới check-in, chụp hình, đi xe máy đến phải mua vé? Không có đâu, những bạn đi lẻ, cặp thế này thế kia không phải mua vé" - ông Sơn cho hay.

Chủ tịch UBND TP Hội An cho rằng nếu để xô bồ như hiện nay, lẫn lộn giữa người mua vé với người không mua vé như nhau thì một lúc nào đó, Hội An sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Thời gian qua, Hội An đang bị một số trang mạng, báo chí nước ngoài nói là "điểm đến rẻ tiền", điều này rất nguy hiểm. Khi Hội An trở thành "điểm đến rẻ tiền" đồng nghĩa với việc đang đi xuống. Ông Sơn cho rằng di sản Hội An cần được nhìn nhận khách quan, công bằng như những di sản khác.

Du khách tham quan Hội An