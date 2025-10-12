VIDEO: Nhiều tài sản, cửa hàng của người dân Thái Nguyên "chả còn gì" sau trận ngập lụt lịch sử

Hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua đã khiến nhiều khu vực tại trung tâm tỉnh Thái Nguyên chìm sâu trong nước. Phố biến thành sông, hàng trăm hộ dân buộc phải sơ tán khẩn cấp để đảm bảo an toàn. Mưa lũ đã gây thiệt hại vô cùng nặng nề đối với nhân dân nơi đây.

Tại phố Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất, nước lũ tràn qua đê, gây ngập sâu trên diện rộng.

Khoảng 1 giờ sáng 8-10, mực nước sông Cầu tại trạm thủy văn Gia Bảy đạt 29,9 m, cao hơn báo động 3 tới 2,9 m và vượt hơn 1m so với đỉnh lũ lịch sử năm 2024. Đây là mức nước cao nhất ghi nhận trong nhiều năm qua. Trong đêm, các khu dân cư ven sông rơi vào tình trạng báo động. Người dân phải thức trắng để di chuyển đồ đạc, xe máy và vật dụng lên nơi cao.

Trận lũ lớn chưa từng có trong lịch sử khiến Thái Nguyên thiệt hại ước tính trên 4.000 tỉ đồng.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, tính đến 21 giờ ngày 10-10, hoàn lưu sau bão số 11 đã gây ngập lụt tại 48 xã, phường; mất điện, mất nước trên diện rộng. Mưa lũ đã làm 7 người chết, 2 người bị thương.

Nhiều khu phố ở trung tâm tỉnh Thái Nguyên vẫn ngổn ngang trong đống đổ nát sau trận lũ lịch sử. Rác thải sinh hoạt, cùng với đồ đạc, vật dụng bị hư hỏng của người dân như bàn ghế, sofa, thiết bị điện tử bị nước lũ cuốn đi đã được gom lại thành những núi rác tạm thời bên vệ đường. Tình trạng này diễn ra ở nhiều khu phố, chờ xe môi trường tới xử lý.

Toàn tỉnh có khoảng 200.000 nhà dân bị ảnh hưởng, trong đó 22 nhà bị tốc mái, 1.122 nhà bị sạt lở taluy dương, còn lại bị ngập nước hoặc nằm trong khu vực có nguy cơ cao phải di dời khẩn cấp. Diện tích cây trồng bị ngập, hư hỏng lên tới 10.485 ha; hơn 364.000 vật nuôi bị chết, cuốn trôi, 476 ha diện tích thủy sản bị ngập, thiệt hại nặng.

Người dân thẫn thờ ngồi trên vỉa hè nhìn đống đổ nát trước nhà

Cơ sở hạ tầng chịu tổn thất lớn với 1.203 điểm giao thông bị sạt lở, ngập úng; 53 hồ, đập và 3 trạm bơm bị hư hỏng; 13 công trình cấp nước tập trung bị ảnh hưởng; 3,5 km đê phải gia cố chống tràn.

Về hạ tầng xã hội, 5 trung tâm y tế, bệnh viện, 9 trạm y tế và 135 điểm trường học bị ngập, sạt lở; 150 cột điện trung thế, 361 cột hạ thế bị gãy đổ, 61,5 km đường dây điện, 119 trạm BTS và 30.000 thuê bao viễn thông bị gián đoạn. Tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 4.000 tỉ đồng.

Người dân cho biết nước lũ gây ngập gần hết tầng 1 trong nhà

Một người dân đang thu dọn đống đổ nát trong nhà với gương mặt thẫn thờ. Toàn bộ cửa hàng cá hồi của gia đình đã bị trôi theo dòng nước lũ.

Ngày 11-10, tại các khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên như các phường Phan Đình Phùng, Linh Sơn, Gia Sàng... người dân và các lực lượng chức năng đang khẩn trương dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau trận lũ lịch sử.

Nhiều tuyến đường tại trung tâm thành phố Thái Nguyên (cũ) như Lương Ngọc Quyến, Minh Cầu…ngập trong bùn đất dày đặc và rác thải ngổn ngang. Người dân phải tranh thủ dọn dẹp ngay khi nước rút để tránh bùn khô cứng lại, gây khó khăn hơn.

Lũ tràn về, cuốn trôi tất cả những gì có giá trị trong cửa hàng

Sau trận lũ, trong nhà chỉ còn đống đổ nát

Tuy nhiên, với lượng rác thải lớn và bùn dày, việc dọn dẹp mất nhiều thời gian, công sức. Ở một số khu vực, người dân bắt đầu dọn dẹp từ ngày 9-10, nhưng sau 2 ngày vẫn chưa xong.

Anh Phương, chủ một cửa hàng kinh doanh trên đường Minh Cầu cho biết nước lũ về nhanh, ngập hơn 2,3 m trong nhà khiến toàn bộ hàng hóa của gia đình ở tầng 1 chìm trong biển nước. Sau khi nước rút, từ ngày 10-10, gia đình bắt đầu dọn dẹp cửa hàng, kiểm tra lại các mặt hàng còn có thể sử dụng để lau rửa, đến tối 11-10 vẫn đang còn ngổn ngang.

Sau trận lũ, hàng ngàn chiếc xe ô tô tại Thái Nguyên cần tới sự trợ giúp của xe cứu hộ

Đến tối 10-10, giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ cơ bản được thông tuyến; 90% hộ dân vùng ngập được cấp nước sạch, lương thực và điện sinh hoạt tạm thời. Ngành Nông nghiệp và Môi trường, Y tế phối hợp với các địa phương triển khai tiêu úng, vệ sinh môi trường, khử khuẩn và hướng dẫn bà con sản xuất vụ đông, không để đứt gãy chuỗi cung ứng nông sản.

Lực lượng quân đội tham gia khắc phục, dọn dẹp, sửa chữa cơ sở vật chất để sớm ổn định việc dạy và học, đưa học sinh trở lại trường an toàn

Người dân phố Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng thức xuyên đêm dọn dẹp cửa hàng và rác thải

Hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn kéo dài đã làm ngập sâu nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Khi nước rút, các địa phương, đơn vị và người dân đang khẩn trương triển khai công tác khắc phục, dọn dẹp, sửa chữa cơ sở vật chất để sớm ổn định việc dạy và học, đưa học sinh trở lại trường an toàn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, chiều 11-10, Lữ đoàn 86 (Binh chủng Hóa học) huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 6 phương tiện đặc chủng cơ động đến phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên) triển khai nhiệm vụ phun khử khuẩn, tiêu độc trên diện rộng.

Người dân xuyên đêm dọn dẹp cửa hàng để sớm trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh

Theo thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, hưởng ứng Lời kêu gọi ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do thiên tai trên địa bàn, đến ngày 10-10 đã có 217.732 lượt ủng hộ Quỹ cứu trợ tỉnh, với tổng số tiền 104,7 tỉ đồng.

Các tiểu thương trên địa bàn phường Phan Đình Phùng và một số phường lân cận như Linh Sơn, Đồng Hỷ, Quan Triều đã dần quay trở lại hoạt động kinh doanh, phục vụ nhu cầu người dân.