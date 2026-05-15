Việt Hương nói gì khi mỹ phẩm bị chê đểu, gia công?

Theo Minh Ngọc | 15-05-2026 - 17:04 PM | Lifestyle

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Việt Hương còn phát triển công việc kinh doanh ở nhiều lĩnh vực, trong đó có mỹ phẩm.

Mới đây, thông tin Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt Hương bị cơ quan chức năng yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy 511 sản phẩm mỹ phẩm đã khiến mạng xã hội xôn xao. Tuy nhiên, nghệ sĩ Việt Hương nhanh chóng lên tiếng khẳng định cô không liên quan đến doanh nghiệp này, đây chỉ là sự trùng hợp về tên gọi. Nữ nghệ sĩ nhấn mạnh đây chỉ là trường hợp trùng tên, đồng thời mong khán giả không hiểu lầm và lan truyền thông tin thiếu chính xác.

Giữa lúc câu chuyện kinh doanh của Việt Hương được dư luận quan tâm, một đoạn livestream cũ của nữ nghệ sĩ bất ngờ được cư dân mạng đào lại. Trong clip, một tài khoản để lại bình luận với nội dung khá gay gắt: "Lùn, giờ bán mỹ phẩm đểu, gia công". Trước lời chê bai này, Việt Hương lập tức đáp trả ngay trên sóng livestream.

Việt Hương cho biết sản phẩm đã bán trên thị trường được 7 năm. Cô nói: "Lùn mà không có khùng. Em làm sao làm lại chị. Sản phẩm của chị là 6 năm hơn, 7 năm rồi. Bé không có cửa. Già thì má em cũng già chứ đâu phải mình chị".

Từ tháng 10/2024, mạng xã hội liên tục lan truyền nhiều thông tin trái chiều liên quan đến nghệ sĩ Việt Hương, đặc biệt xoay quanh hoạt động kinh doanh. Những thông tin này nhanh chóng thu hút sự bàn tán, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh và uy tín của nữ diễn viên.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Việt Hương cho biết đã gửi đơn tố giác tội phạm đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM từ tháng 1/2026. Cô chia sẻ: "Chúng tôi không lên tiếng không phải vì sợ hãi hay làm sai điều gì. Hương Thị tự hào là thương hiệu mỹ phẩm Việt Nam, luôn hoạt động và thực hiện đúng theo quy định pháp luật. Đây mới chỉ là bước khởi đầu".

Năm 2002, Việt Hương thành lập nhóm hài riêng, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp nghệ thuật. Chỉ một năm sau, tên tuổi của cô nhanh chóng được đông đảo khán giả biết đến khi liên tiếp tạo dấu ấn tại chương trình Gala Cười giai đoạn 2003–2005. Nhờ lối diễn duyên dáng, thông minh và gần gũi, Việt Hương trở thành một trong những danh hài được yêu mến hàng đầu, phủ sóng rộng rãi từ sân khấu đến truyền hình.

