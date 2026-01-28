Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Việt Nam chi gần 2 tỷ USD nhập khẩu thịt

28-01-2026 - 19:16 PM | Thị trường

Dù Việt Nam chi gần 2 tỷ USD nhập khẩu thịt năm 2025, giá lợn hơi cả nước vẫn tăng nhanh do nguồn cung trong nước chưa phục hồi hoàn toàn.

Giá lợn hơi cả nước vẫn tăng nhanh do nguồn cung trong nước chưa phục hồi hoàn toàn.

Trong năm 2025, Việt Nam đã chi gần 2 tỷ USD để nhập khẩu thịt và phụ phẩm động vật. Việc nhập khẩu này cũng nhằm bổ sung nguồn cung, tuy nhiên thị trường thịt lợn trong nước vẫn chứng kiến giá lợn hơi tăng nhanh và duy trì ở mức cao khi nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán đến gần.

Giá lợn hơi tiếp tục tăng cả 3 miền với mức tăng 2.000 đồng/kg. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi hiện giá dao động từ 78.000 - 81.000 đồng/kg, mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Tại miền Trung và Tây Nguyên, thị trường lợn hơi cũng ghi nhận xu hướng tăng khá đồng đều, lên mức 75.000 - 79.000 đồng/kg. Tại miền Nam, giá lợn hơi hiện dao động trong khoảng 75.000 - 78.000 đồng/kg.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm 2025, kim ngạch nhập khẩu thịt, các sản phẩm từ thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của Việt Nam ước đạt khoảng 2 tỷ USD, tăng gần 12% so với năm trước. Tuy nhiên, bất chấp lượng thịt nhập khẩu lớn, giá lợn hơi trong nước vẫn leo thang rõ rệt từ cuối năm ngoái. Chỉ trong vòng một tháng, giá tại nhiều địa phương đã tăng từ 10.000 - 14.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Văn Trọng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam cho hay: "Nhập khẩu từ nhiều năm nay và năm 2025 thì không ảnh hưởng lớn đến sản xuất trong nước. Năm nay có thể nhập trên 300.000 tấn thịt lợn, khoảng 300.000 tấn thịt gia cầm và trên 200.000 tấn thịt gia súc ăn cỏ. Những số liệu này chỉ chiếm 10% tổng thể sản lượng thịt sản xuất trong nước cho nên sản xuât trong nước vẫn chiếm chủ yếu".

"Thói quen tiêu dung của người Việt Nam cũng khác biệt. Chúng ta tiêu thụ chủ yếu là thịt nóng. Đặc biệt là cuối năm, người dân Việt Nam sử dụng thịt lợn để chế biến ra các sản phẩm sử dụng trong Tết. Ví dụ như giò, sử dụng thịt nóng sẽ tốt hơn, vì vậy thịt ở trong nước vẫn là quan trọng đối với người tiêu dùng", ông Phạm Kim Đăng - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho hay.

Cũng theo Cục Chăn nuôi và Thú y, nguyên nhân chính khiến giá thịt lợn tăng được xác định là do nguồn cung trong nước chưa phục hồi hoàn toàn. Trong năm ngoái, gần 1,5 triệu con lợn buộc phải tiêu hủy vì dịch tả lợn châu Phi. Ở nhiều tỉnh miền Trung, việc tái đàn còn chậm do ảnh hưởng kéo dài của mưa lũ, khiến quy mô chăn nuôi bị thu hẹp. Người chăn nuôi lúc này có lợi nhuận cao nên sẽ có động lực tái đàn.

Lỡ ăn ốc bươu bị ngâm "thuỷ tinh lỏng", người tiêu dùng đòi bồi thường được không?

Theo Hải Duyên

VTV

