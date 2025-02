Việt Nam có 1 địa phương nhận tới 70 giải thưởng du lịch danh giá chỉ trong 1 năm: World Travel Awards gọi tên liên tục, vừa có biển vừa có núi

Năm 2024 đánh dấu một năm thành công rực rỡ của du lịch Quảng Nam khi lập kỷ lục về lượng khách, doanh thu và nhận gần 70 giải thưởng danh giá trong nước lẫn quốc tế. Tổng số lượt khách tham quan, lưu trú ước đạt 8 triệu, tăng 14% so với năm 2023 và vượt 6% so với kế hoạch đề ra. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt khoảng 5,5 triệu lượt, tăng 20% so với năm trước và vượt 8% so với kế hoạch. Khách nội địa đạt khoảng 2,5 triệu lượt, tăng 7% và vượt 1% so với mục tiêu đề ra.

Về doanh thu, tổng thu từ hoạt động tham quan, lưu trú du lịch năm 2024 của địa phương này ước đạt 9.200 tỉ đồng, tăng 19% so với năm 2023. Tổng thu nhập xã hội từ du lịch đạt khoảng 21.620 tỉ đồng, khẳng định vị thế của Quảng Nam trong bản đồ du lịch Việt Nam.

Dãy núi Bàn Than có tuổi đời hơn 400 triệu năm tại Quảng Nam. Ảnh: Đ.V

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Quảng Nam cũng thống kê, trong năm qua, các đơn vị trong ngành du lịch địa phương đã được vinh danh gần 70 lần tại các giải thưởng, cuộc bình chọn uy tín, trong đó có nhiều danh hiệu mang tầm quốc tế.

Nổi bật nhất là Đô thị cổ Hội An, địa danh này đã được quốc tế vinh danh khoảng 25 lần trong lĩnh vực du lịch. Một số giải thưởng đáng chú ý gồm: Hội An nằm trong top 25 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2024 do Tripadvisor bình chọn; lọt vào danh sách 25 thành phố được yêu thích nhất thế giới của Travel & Leisure; được Travel Off Path xếp hạng là điểm đến an toàn nhất cho khách du lịch một mình; góp mặt trong top 100 thành phố tuyệt vời nhất thế giới để khám phá bằng cách đi bộ theo Guruwalk; đồng thời được World Travel Awards vinh danh là "Điểm đến đô thị văn hóa hàng đầu châu Á 2024".

Ngoài ra, đảo Ký ức Hội An cũng giành giải thưởng "Tổ hợp du lịch, văn hóa và giải trí hàng đầu thế giới", với điểm nhấn là chương trình thực cảnh "Ký ức Hội An" tái hiện 400 năm lịch sử của vùng đất này.

Ảnh: @hoianimpressionvn.

Bên cạnh đó, bãi biển An Bàng (Hội An) được Tripadvisor xếp vào top 10 bãi biển đẹp nhất châu Á. Tripadvisor giới thiệu bãi biển An Bàng là nơi "có tất cả", cát trắng mịn, trời trong xanh, khung cảnh xung quanh xanh tươi, là nơi hoàn hảo để bơi lội, lặn với ống thở. Những du khách ưa mạo hiểm có thể chơi dù lượn, moto nước và lướt ván. Du khách cũng có thể nằm thư giãn trên ghế tắm nắng bên dưới những cây cọ hoặc đạp xe dọc theo con đường gần đó.

Đặc biệt, Làng rau Trà Quế vinh dự nhận danh hiệu "Làng du lịch tốt nhất 2024" do Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) trao tặng. Ngôi làng hình thành từ thế kỷ XVI, nằm cách phố cổ Hội An khoảng 3 km và cách Đà Nẵng 20 km.

Làng rau Trà Quế tọa lạc trên một hòn đảo nhỏ, được bao quanh bởi sông Cổ Cò và đầm Trà Quế. Nhờ thổ nhưỡng đặc biệt với lớp đất phù sa pha cát cùng khí hậu ôn hòa, người dân nơi đây đã duy trì nghề trồng rau hữu cơ qua nhiều thế hệ.

Theo tương truyền, vào thế kỷ XVIII, một vị vua trong chuyến du ngoạn trên sông Đế Võng đã ghé thăm làng, thưởng thức một loại rau có hương thơm tựa trà và vị cay nhẹ giống quế. Ấn tượng với hương vị đặc biệt này, nhà vua đã đặt tên làng là Trà Quế. Nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi, rau trồng tại đây có mùi thơm đặc trưng hơn so với những vùng khác.

Trước kia, vườn rau được trồng đan xen giữa các khu nhà, trong khi cánh đồng không đồng đều do người dân tự đào ao, hồ lấy nước tưới tiêu. Tuy nhiên, hơn 20 năm trước, chính quyền địa phương đã tiến hành quy hoạch, di dời nhà ở, san lấp ao hồ để hình thành những cánh đồng rau vuông vức, đường đi lối lại ngay ngắn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển du lịch.

Làng rau Trà Quế nhìn từ trên cao Ảnh: Q.Tuấn

Tháng 4/2022, nghề trồng rau tại Trà Quế được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, thuộc loại hình tri thức dân gian và nghề thủ công truyền thống.

Hiện nay, làng có hơn 200 hộ dân. Người dân chuyên trồng khoảng 20 loại rau, phục vụ nhu cầu tiêu dùng và du lịch. Mỗi ngày, Trà Quế đón hàng nghìn du khách đến tham quan, trải nghiệm cuộc sống nông nghiệp truyền thống.

Du khách có thể tham quan làng với giá vé 35.000 đồng/người, đi bộ hoặc đạp xe dạo quanh cánh đồng. Thời điểm lý tưởng để ghé thăm là vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát, khi có thể tận mắt chứng kiến cảnh lao động của người dân trên ruộng rau. Tại đây, du khách được hướng dẫn trực tiếp cách trồng và chăm sóc rau theo phương pháp truyền thống.

Không chỉ là nguyên liệu trong bữa ăn hằng ngày, rau Trà Quế còn góp phần tạo nên hương vị đặc trưng của nhiều món đặc sản Hội An như tam hữu (tôm, thịt, rau thơm), ram cuốn, mì Quảng, cao lầu, bánh xèo.

Món Tam hữu mang đậm hương vị đặc trưng nơi đây Ảnh: Báo Quảng Nam

Bên cạnh giá trị nông nghiệp, làng Trà Quế còn lưu giữ nhiều di tích lịch sử như miếu Thổ thần, miếu Ngũ hành, mộ ông Nguyễn Văn Điển và phong tục cúng Cầu Bông. Các tập quán, tín ngưỡng và văn hóa ẩm thực truyền thống cũng đang được bảo tồn, phát huy hiệu quả, góp phần làm phong phú thêm bản sắc địa phương.

Ở lĩnh vực quản lý, Sở VHTTDL Quảng Nam được World Travel Awards công nhận là "Cơ quan quản lý du lịch địa phương hàng đầu châu Á 2024".

Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Nam, ông Nguyễn Thanh Hồng, cho rằng việc được xướng tên tại các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế đã góp phần khẳng định thương hiệu du lịch Quảng Nam trên bản đồ thế giới. Điều này cũng giúp tỉnh tiếp tục định vị hình ảnh "Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh", hướng tới phát triển du lịch theo mô hình bền vững.

