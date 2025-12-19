Việt Nam có 1 mỹ nhân đẹp đến mức chỉ ngồi cười cũng đổi đời, visual đỉnh cao gây bão khắp MXH Trung Quốc

Trong showbiz Việt, Chi Pu luôn là cái tên khiến công chúng khó có thể làm ngơ. Suốt hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nữ nghệ sĩ sinh năm 1993 liên tục đứng giữa tâm điểm khen - chê, đặc biệt xoay quanh năng lực chuyên môn. Thế nhưng, có một điều gần như chưa từng bị đặt dấu chấm hỏi: nhan sắc của Chi Pu. Từ những ngày còn là hot girl Hà thành cho đến hiện tại, cô vẫn được xem là một trong những mỹ nhân nổi bật nhất Vbiz, sở hữu ngoại hình đủ sức mở ra nhiều cánh cửa trong làng giải trí.

Chính lợi thế ấy đã đưa Chi Pu đến với diễn xuất theo cách khá đặc biệt. Khi tên tuổi còn gắn liền với hình ảnh hot girl, cô bất ngờ được chọn vào vai nữ chính Nana Công Chúa trong sitcom đình đám 5S Online. Nhắc lại kỷ niệm này, Chi Pu từng thẳng thắn chia sẻ rằng bản thân gần như không có khái niệm về diễn xuất ở thời điểm đi casting. Cô chỉ ngồi cười, thể hiện đúng những gì tự nhiên nhất, và cuối cùng được đạo diễn lựa chọn đơn giản vì… quá xinh.

Sự thật là Nana Công Chúa khi ấy đã trở thành một trong những nhân vật được yêu thích nhất của 5S Online. Vẻ ngoài ngọt ngào, nét ngây thơ cùng nụ cười rạng rỡ của Chi Pu khiến mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh đều mang lại cảm giác tươi sáng, dễ chịu. Dù kỹ năng diễn còn hạn chế, chính sự mộc mạc, tự nhiên ấy lại vô tình trở thành điểm cộng lớn, khiến khán giả có cảm giác vai diễn được “đo ni đóng giày” cho cô. Nana Công Chúa cũng vì thế trở thành vai diễn mang tính biểu tượng, hiếm hoi giúp Chi Pu nhận được sự đồng thuận gần như tuyệt đối từ công chúng.

Những năm sau đó, Chi Pu tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình lẫn điện ảnh. Tuy nhiên, cái bóng quá lớn của Nana Công Chúa cùng kỳ vọng ngày một cao khiến nữ diễn viên thường xuyên phải đối diện với các ý kiến trái chiều. Việc đài từ chưa tròn trịa, biểu cảm còn cứng là những nhận xét lặp đi lặp lại, đặc biệt trong giai đoạn cô Nam tiến và nỗ lực thoát khỏi hình ảnh “công chúa kẹo ngọt”.

Không chỉ tại Việt Nam, nhan sắc của Chi Pu còn từng gây chú ý với truyền thông quốc tế. Vài tháng trước, trang tin Sohu (Trung Quốc) bất ngờ đăng tải bài viết ca ngợi cô là “mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam”. Thông tin này nhanh chóng tạo ra nhiều luồng thảo luận, bởi không nhiều nghệ sĩ Việt nhận được những lời có cánh như vậy từ báo chí xứ tỷ dân.

Theo Sohu, Chi Pu được đánh giá là nghệ sĩ hoạt động đa lĩnh vực, từ diễn xuất, ca hát cho tới người mẫu. Bài viết dành nhiều mỹ từ để miêu tả ngoại hình của cô, từ gương mặt thanh tú, làn da sáng cho đến vóc dáng gợi cảm. Chính vẻ ngoài nổi bật cùng thần thái sang chảnh giúp Chi Pu luôn thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện trước công chúng, bất kể ở sự kiện trong nước hay quốc tế.

Năm 2017 đánh dấu một bước ngoặt khác khi Chi Pu quyết định lấn sân sang âm nhạc. Một lần nữa, cô lại trở thành tâm điểm tranh cãi, lần này là với vai trò ca sĩ. Phải đến khi tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng tại Trung Quốc vào năm 2023, hình ảnh của Chi Pu mới phần nào được nhìn nhận cởi mở hơn, dù những ý kiến trái chiều vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Song song đó, cô vẫn duy trì hoạt động diễn xuất qua một số dự án điện ảnh như Mười: Lời Nguyền Trở Lại, Chị Chị Em Em hay Người Mặt Trời.

Hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Chi Pu chưa bao giờ là cái tên “an toàn” trong mắt dư luận. Năng lực có thể còn gây tranh cãi, nhưng nhan sắc của cô thì gần như luôn nhận được sự đồng thuận. Thậm chí, theo thời gian, Chi Pu còn được nhận xét ngày càng quyến rũ và trưởng thành hơn, khi dần rời xa hình ảnh ngọt ngào thuở ban đầu để theo đuổi phong cách sắc sảo, gợi cảm và đậm chất nữ tính.