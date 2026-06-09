Việt Nam có cung đường đang xảy ra hiện tượng "tuyết mùa hè" phủ trắng đèo đẹp như phim

Không chỉ có mây núi bảng lảng hay những khúc cua ôm sát biển xanh, thời điểm này, nhiều triền rừng quanh Hải Vân Quan còn được phủ kín bởi sắc trắng của hoa bìm bìm, tạo nên khung cảnh khiến không ít du khách phải ngỡ ngàng khi lần đầu bắt gặp.

Nguồn: HuetrulyVietNam

Nằm giữa ranh giới Huế và Đà Nẵng, đèo Hải Vân từ lâu đã được xem là một trong những cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam, đồng thời nhiều lần xuất hiện trong danh sách những cung đường ấn tượng của thế giới. Nhưng khác với vẻ hùng vĩ thường thấy, mùa bìm bìm nở lại mang đến cho nơi đây một diện mạo mềm mại và thơ mộng hơn hẳn.

Nguồn: HuetrulyVietNam

Nếu đi từ phía Huế lên đỉnh đèo vào những ngày nắng đẹp, du khách dễ dàng nhìn thấy từng mảng rừng phủ trắng hoa trải dài theo sườn núi. Dưới ánh nắng mùa hạ, sắc trắng ấy nổi bật giữa màu xanh thẫm của đại ngàn và màu xanh ngọc của biển, tạo nên một khung cảnh có độ tương phản đầy cuốn hút.

Không ít người khi đi ngang qua đã chủ động dừng xe chỉ để đứng vài phút ngắm gió biển thổi qua những triền hoa rung nhẹ. Mùi hương thoang thoảng cùng lớp hoa phủ dày trên sườn núi khiến khung cảnh nơi đây mang cảm giác vừa hoang sơ, vừa có chút điện ảnh như những thước phim mùa hè.

Chính vẻ đẹp ấy khiến Hải Vân Quan những tuần gần đây tiếp tục trở thành điểm check in được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Nhiều video quay từ tàu hỏa hoặc flycam ghi lại cảnh đoàn tàu uốn lượn giữa triền núi phủ trắng hoa đã thu hút lượng lớn tương tác trên TikTok, Threads hay Facebook.

Nguồn: HuetrulyVietNam

Bí kíp săn ảnh góc cua di sản từ ô cửa tàu

Trong số những trải nghiệm được nhắc đến nhiều nhất hiện nay là hành trình tàu di sản Huế đến Đà Nẵng. Tuyến tàu này đi xuyên qua cung đường đèo Hải Vân và được nhiều du khách xem là cách lý tưởng nhất để ngắm trọn vẻ đẹp của những thảm hoa từ trên cao.

Tàu HĐ1 khởi hành từ Huế lúc 7h45 và đến Đà Nẵng khoảng 10h35, thời gian di chuyển khoảng 3 tiếng. Trên hành trình, tàu có dừng tại ga Lăng Cô khoảng 10 đến 15 phút để hành khách chụp ảnh và ngắm vịnh biển. Với những người thích săn ảnh, kinh nghiệm di chuyển được đúc kết lại như sau:

Cách chọn ghế: Nên chọn ghế phía bên phải nếu đi từ Huế vào Đà Nẵng để có góc nhìn hướng ra biển và vịnh Lăng Cô. Chiều ngược lại, vị trí đẹp sẽ nằm ở phía bên trái.

Vị trí chụp đuôi tàu ôm cua: Nhiều người truyền tay nhau bí kíp chụp được khoảnh khắc đuôi tàu ôm cua giữa triền hoa trắng. Theo chia sẻ của một tài khoản từng gây chú ý với loạt ảnh viral về Hải Vân, vị trí đẹp nhất là ghế số 04 ở toa đầu hoặc các toa cuối tàu. Khi tàu chuẩn bị qua hầm lớn hướng về Đà Nẵng, góc cua sẽ hiện ra rõ nhất để bấm máy.

Mẹo xử lý thiết bị: Cửa kính tàu thường phản chiếu khá mạnh nên nếu muốn có hình đẹp, du khách nên dùng loa che nắng hoặc áp sát máy vào cửa kính để giảm chói. Với video, chế độ time lapse khi tàu đi qua những khúc cua ven núi thường cho ra các khung hình rất ấn tượng.

Thời điểm lý tưởng nhất là vào khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 9 là lúc thời tiết nắng ráo, thuận lợi nhất cho việc ngắm cảnh vịnh biển. Tuy nhiên, mùa hoa bìm bìm nở rộ thường rơi vào những tháng chuyển mùa ngắn ngủi. Để bắt được đúng khung hình thiên đường trắng như ý, du khách nên hỏi kỹ thông tin thực tế trước khi đặt vé.

Tuy nhiên, phía sau vẻ đẹp đang gây sốt trên mạng xã hội ấy lại là một câu chuyện hoàn toàn trái ngược của hệ sinh thái rừng Hải Vân.

Theo nhiều cán bộ kiểm lâm địa phương, hoa bìm bìm trắng là loài thực vật có tốc độ phát triển rất nhanh, thuộc nhóm thực vật xâm thực. Chúng không đơn thuần là điểm tô cho núi rừng mà thực chất đang tạo ra những tấm màn khổng lồ phủ kín tán cây, che ánh sáng và tước đoạt không gian sống, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của nhiều loài thực vật bản địa. Cảnh sắc được ngợi ca là thiên đường thực chất lại là hồi chuông báo động về một hệ sinh thái đang bị bóp nghẹt.

Vì vậy, hằng năm lực lượng chức năng vẫn phải liên tục ra quân tiến hành cắt tỉa, kiểm soát sự lây lan của loài cây này trên các sườn núi nhằm giành lại mầm sống cho đại ngàn.

Điều đó cũng khiến nhiều người có cái nhìn sâu sắc hơn về những thảm hoa đang phủ trắng Hải Vân. Vẻ đẹp ấy vẫn rất thật, nhưng phía sau nó cũng là nỗ lực âm thầm và đầy nhọc nhằn của những người làm công tác bảo vệ rừng để giữ cân bằng cho hệ sinh thái nơi đây.

Chính sự tồn tại song song ấy lại khiến hành trình qua Hải Vân trở nên đặc biệt hơn. Người ta đến để ngắm một mùa hoa đẹp, để lưu lại vài khung hình đáng nhớ giữa núi và biển. Nhưng sau những bức ảnh ấy, nhiều du khách cũng bắt đầu hiểu thêm rằng thiên nhiên không chỉ cần được chiêm ngưỡng, mà còn cần được gìn giữ.

Để rồi mỗi lần đoàn tàu chậm rãi lướt qua những triền núi phủ trắng bìm bìm, cảm giác đọng lại không chỉ là sự choáng ngợp trước cảnh sắc miền Trung, mà còn là sự trân trọng sâu sắc dành cho những cánh rừng vẫn đang được nâng niu, giữ lại từng ngày giữa thiên hạ đệ nhất hùng quan.