Việt Nam có duy nhất 1 mỹ nhân chỉ nói 3 chữ mà hot suốt 13 năm, nhan sắc bốc lửa ai nhìn cũng đổ đứ đừ

06-12-2025 - 14:27 PM | Lifestyle

Sau 13 năm, bức ảnh nữ diễn viên cùng câu nói kinh điển vẫn được chia sẻ thường xuyên trên các trang MXH.

Maya tên thật là Mai Thu Hường, sinh năm 1988 tại Hà Nội. Từ khi bước vào tuổi trưởng thành, cô đã sở hữu gương mặt sắc sảo, cá tính cùng chiều cao nổi bật - những lợi thế giúp Maya sớm bén duyên với nghề người mẫu. Khao khát tự lập và kiếm thu nhập cho bản thân, cô bước vào nghề khá sớm, từng biểu diễn ở các quán cà phê với mức cát-xê chỉ 100 nghìn đồng, còn những chương trình lớn hơn cũng chỉ dao động từ 300 đến 500 nghìn. Sau 5 năm miệt mài trên sàn catwalk, Maya quyết định học thanh nhạc rồi Nam tiến để tìm cơ hội phát triển.

Cô từng thử sức tại Vietnam Idol 2008 nhưng không đạt kết quả như mong muốn. Tuy vậy, cái tên Maya dần được biết đến nhiều hơn khi nhận được sự dìu dắt của nhạc sĩ Hà Dũng. Trong showbiz, Maya được xem là một trong số ít “chân dài” vừa có giọng hát, vừa có khả năng trình diễn cuốn hút. Dẫu vậy, thời điểm đó, khán giả chủ yếu nhớ tới Maya như một người mẫu xinh đẹp thường xuyên xuất hiện trong chương trình Hãy Chọn Giá Đúng, chứ không phải với tư cách ca sĩ có hit lớn.

Bất ngờ, con đường diễn xuất mới trở thành “mảnh đất vàng” của Maya. Cô ghi dấu ấn qua loạt phim như Cô Dâu Đại Chiến 2, Sài Gòn Anh Yêu Em, và đặc biệt là vai Trà My trong Scandal: Bí Mật Thảm Đỏ. Nhân vật phản diện quyến rũ, sắc sảo cùng câu thoại kinh điển “Chúc mừng mày” đã trở thành dấu ấn khó quên của màn ảnh Việt. Đến hiện tại bức ảnh Maya cùng câu thoại trong phim vẫn được chia sẻ thường xuyên trên các trang MXH.

Diễn xuất của Maya được giới chuyên môn lẫn truyền thông đánh giá là điểm sáng nhất phim, biến cô thành gương mặt đột phá của năm 2013. Đây cũng là thời điểm đánh dấu bước trưởng thành rõ nét trong sự nghiệp của cô.

Sau những thành công đó, Maya đối mặt với nhiều biến cố cá nhân. Cô bị liệt dây thần kinh số 7 và phải điều trị dài ngày. Bên cạnh đó, chuyện tình duyên không trọn vẹn khiến cô trở thành mẹ đơn thân khi còn khá trẻ. Những áp lực về sức khỏe lẫn tinh thần buộc Maya phải rời xa showbiz một thời gian dài để ổn định cuộc sống.

Năm 2024, Maya chính thức tái xuất qua bộ phim Mình Yêu Nhau, Bình Yên Thôi phát sóng trên khung giờ vàng của VTV. Sự trở lại của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý khi nhan sắc ngày càng mặn mà, trẻ trung và quyến rũ. Trong phim, Maya vào vai Lan - một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, không muốn dựa dẫm vào mẹ và luôn bao dung với em dâu. Tính cách thẳng thắn nhưng tâm lý của nhân vật giúp Maya nhận được nhiều lời khen, thậm chí được khán giả ưu ái gọi là “chị chồng quốc dân”.

Sự trở lại của Maya không chỉ là dấu ấn nghề nghiệp mà còn là minh chứng cho bản lĩnh của người phụ nữ 8X sau nhiều năm nỗ lực vượt qua biến cố, sẵn sàng mở ra một hành trình mới trong nghệ thuật.

Theo Xử Nữ

