Việt Nam có loại quả được báo Anh ví như "kim cương đỏ": Bổ gan thận, cực tốt cho phái mạnh

Kỷ tử, hay còn gọi là câu kỷ tử, là một loại thảo dược rất phổ biến tại Việt Nam. Từ hàng trăm năm trước, cổ nhân đã trân trọng loại quả nhỏ bé này, ví nó như “thiên tịnh” (tinh của trời), “địa tiên” (tiên của đất) và “khước lão” (đẩy lùi tuổi già). Ở Việt Nam, kỷ tử được trồng tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Lai Châu. Trên thế giới, kỷ tử được trồng nhiều ở Trung Quốc, Triều Tiên và Nhật Bản.

Kỷ tử tươi và khô (Ảnh minh họa).

Không chỉ là vị thuốc quen thuộc trong Đông y, kỷ tử còn góp mặt trong đời sống ẩm thực, từ những bát canh hầm bổ dưỡng của vua chúa thời xưa cho tới các món gà hầm, trà hoa cúc của người hiện đại. Hãng tin BBC (Anh) từng ca ngợi kỷ tử là bí quyết sống thọ của người châu Á và xem đây là một “siêu thực phẩm” chống lão hóa. Từ những giá trị quý giá của kỷ tử với sức khỏe, BBC ví kỷ tử là “kim cương đỏ”.

Kỷ tử – thực phẩm “vàng” cho lá gan

Theo Medical News Today, quả kỷ tử đã được dùng trong y học cổ truyền Trung Quốc để hỗ trợ điều trị bệnh gan. Nghiên cứu trên động vật cho thấy loại quả này giúp kiểm soát sức khỏe gan, ngăn ngừa tiến triển của bệnh gan nhiễm mỡ do rượu, thậm chí ức chế sự phát triển của tế bào ung thư gan. Times of India nhận định, gan nhiễm mỡ là bệnh phổ biến nhưng có thể đảo ngược bằng chế độ ăn lành mạnh và bổ sung thực phẩm có khả năng “chữa lành tự nhiên”, trong đó kỷ tử là lựa chọn tiêu biểu.

Kỷ tử tốt cho gan, thận (Ảnh minh họa).

Theo Times of India, kỷ tử chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa như beta-carotene, zeaxanthin, polysaccharide. Các chất này giúp trung hòa gốc tự do, giảm stress oxy hóa, hỗ trợ phục hồi chức năng gan và giảm viêm.

Very Well Health trích dẫn kết quả của một thử nghiệm trên 90 người trưởng thành có men gan cao. Theo đó, việc sử dụng quả kỷ tử trong 12 tuần có thể giảm chỉ số men gan ở nhóm người này.

Kỷ tử – bổ thận, tăng cường sinh lực

Theo báo Sức khỏe và Đời sống, kỷ tử vị ngọt, tính bình, quy vào ba kinh Can – Thận – Phế; có công dụng bổ Can Thận, dưỡng huyết minh mục, nhuận phế. Từ lâu, Đông y đã dùng kỷ tử để chữa các chứng can thận âm hư, lưng gối yếu mỏi, hoa mắt, di tinh, vô sinh…

Thực tế cho thấy, khi thận suy yếu, chức năng sinh sản và sinh dục của nam giới giảm sút rõ rệt. Việc kiên trì dùng kỷ tử, đặc biệt là dưới dạng nước uống hoặc rượu thuốc, có thể thúc đẩy quá trình giải độc và trao đổi chất của thận, giảm triệu chứng thận yếu và cải thiện “bản lĩnh đàn ông”.

Kỷ tử giúp cải thiện "bản lĩnh đàn ông" (Ảnh minh họa).

Báo Sức khỏe và Đời sống giới thiệu một bài thuốc kết hợp kỷ tử với nhiều dược liệu quý với tác dụng bổ thận, mạnh tinh huyết, cường gân cốt, dưỡng huyết sinh tinh, tăng số lượng và chất lượng tinh trùng, giúp tinh trùng di chuyển nhanh và khỏe hơn.

Bài thuốc này gồm: Thục địa 100g, nhục thung dung 100g, huỳnh tinh 100g, câu kỷ tử 50g, sinh địa 50g, dâm dương hoắc 50g, hắc táo nhân 40g, quy đầu 50g, cam cúc hoa 30g, cốt toái bổ 40g, xuyên ngưu tất 40g, xuyên tục đoạn 40g, nhân sâm 40g, bắc kỳ 50g, phòng đảng sâm 50g, đỗ trọng 50g, đan sâm 40g, trần bì 20g, đại táo 30 quả, lộc nhung 20g, lộc giác giao 40g.

Cách dùng: Ngâm toàn bộ dược liệu trong bình 10 lít cùng 6 lít rượu 40 độ và 300g đường phèn (đã nấu tan với nửa lít nước, để nguội). Sau một tháng ngâm, có thể uống mỗi ngày 3 chén nhỏ (khoảng 25ml/chén) sau bữa ăn.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nếu muốn sử dụng kỷ tử với mục đích hỗ trợ điều trị bệnh, cần có sự tư vấn chuyên môn về liều lượng, cách dùng chính xác, phù hợp với từng người.