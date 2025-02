Việt Nam có thể sẽ có 2 sân bay ở 2 huyện cách nhau hồ thuỷ lợi lớn nhất Đông Nam Á

Theo quy hoạch, hai sân bay Dầu Tiếng (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) và sân bay Tây Ninh (huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) sẽ được hình thành trong tương lai. Dầu Tiếng và Dương Minh Châu là hai huyện giáp ranh, hồ thuỷ lợi lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á - hồ Dầu Tiếng - nằm vị trí tiếp giáp hai huyện này.

Trong đó, sân bay Tây Ninh, vừa qua, đã được UBND tỉnh Tây Ninh xác định sẽ toạ lạc tại xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu.

Hồ thuỷ lợi Dầu Tiếng lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á.

Cụ thể, trong tờ trình gửi Bộ Giao thông vận tải về đề án nghiên cứu khả năng hình thành sân bay Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo phương đường thẳng, sân bay Tây Ninh cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 74km, cách sân bay Long Thành khoảng 106km, cách biên giới Campuchia 44km, cách thành phố Tây Ninh khoảng 24km, cách khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen khoảng 15km, cách Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát khoảng 68km.

Khu vực này nằm hoàn toàn ở đồng bằng trống trải, địa hình tương đối bằng phẳng, không phải khu vực tập trung đông dân cư, thuận lợi cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, không ảnh hưởng đến nhà dân và các công trình hiện hữu.

Sân bay Tây Ninh được nghiên cứu thiết kế theo tiêu chuẩn cấp 4E của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), với công suất khai thác 1 triệu hành khách/năm; công suất giờ cao điểm 400 hành khách/giờ.

Sân bay Tây Ninh dự kiến đặt tại xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, cách khu du lịch quốc gia núi Bà Đen khoảng 15km. Trong ảnh, phía xa là núi Bà Đen.

Sân bay có một đường băng theo trục Đông Bắc - Tây Nam dài 3.200m, rộng 45m và 6 vị trí đỗ máy bay, khai thác các loại máy bay code E (Boeing 777-300ER, Airbus A350-900 hoặc tương đương) và code C (Airbus A320, A321 hoặc tương đương).

Sân bay Tây Ninh là sân bay dân dụng có tính chất dùng chung dân dụng - quân sự và là cảng hàng không nội địa, có tuyến bay quốc tế.

Diện tích đất quy hoạch sân bay Tây Ninh 420ha, có dự trữ đất để phát triển trong tương lai. Thời gian thực hiện dự án sân bay Tây Ninh dự kiến 2026-2030.

Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng sân bay Tây Ninh giai đoạn đầu để đưa vào khai thác là khoảng 4.738 tỷ đồng, đáp ứng phục vụ 1 triệu hành khách/năm, tương đương 400 hành khách/giờ cao điểm.

Sân bay Dầu Tiếng có thể rộng 200 - 500ha

Còn theo Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bình Dương bố trí quỹ đất dự trữ nghiên cứu xem xét, đầu tư xây dựng cảng hàng không tại huyện Dầu Tiếng phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tế, diện tích khoảng 200 ha - 500 ha.

Báo Pháp luật dẫn lời một lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết, trước đây tỉnh đã có chủ trương quy hoạch khu đất sân bay quốc phòng tại xã Định An, huyện Dầu Tiếng với diện tích khoảng 50 ha. Nhưng qua lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2023 và tầm nhìn 2045 của huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương có chủ trương đưa vào danh mục quy hoạch sân bay lưỡng dụng và bổ sung diện tích sử dụng đất lên đến 200 ha.

Sân bay Dầu Tiếng dự kiến đặt tại xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Ảnh minh hoạ.

Theo quy hoạch của UBND tỉnh Bình Dương, trong quy hoạch sử dụng đất từ nay đến năm 2045, địa phương sẽ triển khai thực hiện công tác quy hoạch, đầu tư phát triển trên địa bàn, trong đó có quy hoạch sân bay lưỡng dụng ở Núi Cậu, huyện Dầu Tiếng. Việc quy hoạch này cũng đã có trong danh mục công trình thu hồi đất của huyện Dầu Tiếng, theo Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Từ chủ trương này, trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2023, tầm nhìn 2045 của huyện Dầu Tiếng, tỉnh đã đưa vào danh mục quy hoạch sân bay lưỡng dụng và bổ sung diện tích sử dụng đất lên đến 200 ha.

Trong đó, xã Định An (huyện Dầu Tiếng) là nơi bố trí đất cho kế hoạch làm sân bay lưỡng dụng. Xã có tổng diện tích 71,92 km2. Về cơ sở hạ tầng, xã Định An hiện có khu du lịch sinh thái Đọt Champa, chưa có dự án chung cư, trung tâm thương mại nào. Các điểm tham quan Suối Trúc, điểm hành hương Núi Cậu, điểm tham quan hồ Dầu Tiếng nằm gần địa giới xã Định An.