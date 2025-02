Việt Nam có vị thuốc quý ví như "kim cương đỏ", vừa bổ gan vừa tốt cho tim mạch

Tăng cường hệ miễn dịch

Kỷ tử chứa hàm lượng lớn vitamin C, một chất dinh dưỡng thiết yếu giúp tăng cường hệ miễn dịch bằng cách kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu, bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm trùng. Ngoài ra, kỷ tử còn chứa nhiều chất chống oxy hóa như flavonoid, carotenoid, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do, tăng cường khả năng miễn dịch.

Kỷ tử chứa một lượng lớn polysaccharide, một loại đường phức tạp có khả năng kích thích hệ miễn dịch, tăng cường hoạt động của tế bào miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh hiệu quả hơn. Một số nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng kỷ tử có khả năng tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các bệnh như cảm cúm, viêm đường hô hấp.

Kỷ tử được ví như “kim cương đỏ” cho sức khỏe. Ảnh: Healthline

Cải thiện thị lực

Kỷ tử là nguồn cung cấp dồi dào zeaxanthin và lutein, hai chất carotenoid có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ mắt. Zeaxanthin và lutein tập trung ở điểm vàng của võng mạc, giúp lọc ánh sáng xanh có hại, ngăn ngừa các bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể.

Kỷ tử cũng chứa vitamin A, một chất dinh dưỡng cần thiết cho thị lực, giúp duy trì chức năng của võng mạc, bảo vệ mắt khỏi các bệnh như khô mắt, quáng gà. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng kỷ tử có khả năng cải thiện thị lực, giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt, đặc biệt là thoái hóa điểm vàng.

Ngăn ngừa ung thư

Kỷ tử chứa nhiều chất chống oxy hóa như flavonoid, carotenoid, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do, ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư. Polysaccharide trong kỷ tử có khả năng kích thích hệ miễn dịch, tăng cường hoạt động của các tế bào miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tế bào ung thư. Một số nghiên cứu khoa học cho thấy rằng kỷ tử có khả năng ngăn ngừa sự phát triển của một số loại ung thư như ung thư vú, ung thư phổi, ung thư gan.

Kỷ tử có thể ngăn ngừa cả ung thư. Ảnh: Getty Images

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Kỷ tử chứa kali, một khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Chất xơ trong kỷ tử giúp giảm cholesterol xấu, tăng cholesterol tốt, cải thiện sức khỏe tim mạch. Các cứu khoa học cho thấy rằng kỷ tử có khả năng cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như huyết áp cao, đột quỵ.

Ổn định đường huyết

Kỷ tử chứa chất xơ, giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, ổn định đường huyết. Polysaccharide trong kỷ tử có khả năng cải thiện độ nhạy insulin, giúp cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn, ổn định đường huyết.

Giảm căng thẳng, lo âu

Kỷ tử chứa chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào thần kinh khỏi tổn thương do các gốc tự do, giảm căng thẳng, lo âu. Magie trong kỷ tử chất có tác dụng an thần, giúp giảm căng thẳng, lo âu, cải thiện giấc ngủ.

Tăng cường chức năng gan

Kỷ tử chứa chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do các gốc tự do, tăng cường chức năng gan. Ngoài ra, kỷ tử còn chứa betaine, một chất dinh dưỡng có khả năng bảo vệ tế bào gan, giúp gan hoạt động hiệu quả hơn. Một số nghiên cứu khoa học cho thấy rằng kỷ tử có khả năng hỗ trợ điều trị các bệnh về gan như viêm gan, xơ gan.