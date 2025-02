Việt Nam đã làm chủ công nghệ lõi điều khiển robot công nghiệp

Trên thị trường tự động hoá, có rất nhiều công ty do người Việt làm chủ đã có đủ năng lực để thiết kế và chế tạo các dây chuyền sản xuất tự động phục vụ cho nhu cầu trong nước cũng như quốc tế. Tuy nhiên hầu hết các công nghệ và sản phẩm tự động hoá đều phụ thuộc vào những tập đoàn công nghệ đến từ các nước tiên tiến như: Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc,... Có rất ít sản phẩm công nghệ lõi về motion và robot được nghiên cứu và chế tạo bởi các nhà nghiên cứu và công ty của người Việt Nam.

Hiểu được nhu cầu của thị trường, giảng viên tiến sĩ Nguyễn Hoàng Giáp cùng các nhà nghiên cứu của bộ môn Điều khiển tự động, trường Đại học Bách khoa TP. HCM, đã phối hợp với các kỹ sư công ty VAS Corporation nghiên cứu trong 4 năm để làm chủ công nghệ lõi hệ thống điều khiển robot công nghiệp(Robot Control Platform). Hệ thống này bao gồm: hệ thống điều khiển thời gian thực robot, hệ thống điều khiển động cơ bao gồm các vi mạch tích hợp, hệ thống nhận dạng và phân loại sử dụng thị giác máy và AI trong công nghiệp.

Mặc dù trải qua rất nhiều khó khăn trong quá trình nghiên cứu, nhưng với lòng đam mê cùng với kinh nghiệm nghiên cứu và làm việc lâu năm trong lĩnh vực motion và robot tại Hàn Quốc, tiến sĩ Giáp đã cùng các kỹ sư của công ty Vas Corporation từng bước làm chủ công nghệ lõi về motion và robot. Đến nay nền tảng điều khiển robot và hệ thống lái của nhóm nghiên cứu không chỉ được ứng dụng điều khiển robot Delta, mà còn có thể được ứng dụng trong tất cả các hệ thống motion và robot công nghiệp khác như: Scara robot, Articulated robot,...Ứng dụng của nền tảng điều khiển robot có thể được mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như: robot hàn, robot sơn, robot nâng hạ pallet,... Các sản phẩm của nhóm nghiên cứu không chỉ được ứng dụng trong nước mà còn xuất khẩu qua thị trường Hàn Quốc khó tính.

Năm 2023, công ty Vas Corporation đã đưa hệ thống robot Delta với bộ điều khiển do chính người Việt phát triển vào thực hiện các quy trình đóng gói bánh kẹo của nhà máy Orion Food Bình Dương của Hàn Quốc, giúp nhà máy tiết kiệm được nhiều nguồn nhân lực, tăng hiệu quả sản xuất, giảm sai sót và giảm chi phí vận hành.

Robot do kỹ sư Việt Nam chế tạo triển khai tại nhà máy bánh kẹo Orion Hàn Quốc.

Hệ thống đóng gói bánh kẹo sử dụng robot Delta do VAS phát triển đang hoạt động ổn định sau gần 2 năm đưa vào vận hành. Điều này cho thấy, các kỹ sư Việt Nam có đầy đủ khả năng cung cấp những dây chuyền tự động không thua kém gì các hệ thống nước ngoài. Hơn nữa, chi phí lại rẻ hơn và có khả năng thay đổi yêu cầu tức thời của theo nhu cầu của nhà máy trong quá trình vận hành.

Với dự án đóng gói bánh Custas, hệ thống có khả năng xếp được 380 cái bánh/phút. Công ty đã kết hợp hoạt động của 4 robot Delta để xếp các gói bánh đúng vị trí, đúng số lượng yêu cầu cho mỗi hộp bánh.

Tiếp theo đó là dự án đóng gói Snack, hệ thống robot Delta có thể vận hành 100 chu kỳ mỗi phút khi xử lý tải trọng 8 kg và thậm chí có thể đạt tới 125 chu kỳ mỗi phút với tải trọng 1 kg.

Các hệ thống có thể đạt tốc độ rất nhanh và độ chính xác cao như vậy là do được điều khiển bằng nền tảng điều khiển robot (EtherCAT Master) do chính công ty phát triển, sử dụng giao tiếp EtherCAT (chuẩn giao tiếp tốc độ cao do tập đoàn Beckhoff Automation phát triển, được sử dụng phổ biến trong các hệ thống tự động hóa trên thế giới). Đây cũng là yếu tố làm tăng tỉ lệ nội địa hóa của sản phẩm.

Hiện nay, VAS đã triển khai 3 dự án với Orion Food Bình Dương từ tháng 4/2023 và hoàn thành xong cả ba dự án trong vòng 7 tháng. Sau hơn 1 năm vận hành, hệ thống hoạt động ổn định, thời gian cao điểm hệ thống có thể hoạt động liên tục 24 giờ/ngày, 6 ngày/tuần và mỗi dây chuyền thay thế ít nhất 2 nhân công/ca.

Với những khả năng đặc biệt của mình, hệ thống robot Delta trong sản xuất bánh kẹo của Công ty cổ phần giải pháp công nghệ cao VAS đã đạt giải thưởng Sản phẩm công nghệ số tiềm năng năm 2023 trong khuôn khổ Giải thưởng Make in Viet Nam 2023 do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức.

Công ty Vas Corporation vinh dự nhận giải vàng Make in Việt Nam.

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Giáp cho biết: "Với khả năng hiện tại của đội ngũ nghiên cứu và kỹ sư của Đại học Bách Khoa, chúng ta có thể tự hào đã làm chủ toàn bộ công nghệ lõi robot bao gồm phần cứng, phần mềm, vi mạch điều khiển, hệ thống dẫn động cơ khí cho tất cả các loại robot ứng dụng trong công nghiệp."