Việt Nam là điểm đến số 1 của sản phẩm HS 7612 Trung Quốc, bất chấp một thị trường tăng 1500% sau hai năm

Chuyên trang về nhôm Al Circle (Ấn Độ) ngày 4/11 đưa tin, trong nửa đầu năm 2026, xuất khẩu các loại thùng phuy, lon, hộp và các sản phẩm chứa tương tự bằng nhôm (mã HS 7612) của Trung Quốc đã ghi nhận mức tăng trưởng, với khối lượng xuất khẩu tăng đều qua cả hai quý.

Trong khi đó, xu hướng nhập khẩu tại các thị trường đích có sự khác biệt: một số thị trường đạt mức tăng trưởng mạnh, còn nơi khác lại ghi nhận sự sụt giảm.

Xuất khẩu sản phẩm chứa bằng nhôm của Trung Quốc tăng 36,1% trong nửa đầu năm 2026, trong đó Việt Nam vẫn là điểm đến hàng đầu. Ảnh: Al Circle

Theo Al Circle, trong nửa đầu năm 2026, Trung Quốc đã xuất khẩu 49.000 tấn sản phẩm chứa bằng nhôm (mã HS 7612), tăng 36,1% so với mức 36.000 tấn của cùng kỳ năm 2025 và tăng 63,3% so với mức 30.000 tấn của cùng kỳ năm 2024. Khối lượng xuất khẩu tăng qua cả hai quý: quý II đạt 27.000 tấn, tăng 22,7% so với mức 22.000 tấn của quý I.

Xuất khẩu theo quý của Trung Quốc tăng trưởng

Xuất khẩu của Trung Quốc trong quý I/2026 đạt 22.000 tấn, tăng 29,4% so với 17.000 tấn của quý I/2025. Đà tăng trưởng mạnh hơn trong quý II với khối lượng xuất khẩu đạt 27.000 tấn, tăng 42,1% so với 19.000 tấn của quý II/2025. So với năm 2024, khối lượng xuất khẩu trong quý I và quý II lần lượt tăng 69,2% (từ mức 13.000 tấn) và 58,8% (từ mức 17.000 tấn).

Các thị trường xuất khẩu hàng đầu của Trung Quốc bao gồm Việt Nam, Guinea, Hong Kong (Trung Quốc), Ấn Độ và Campuchia. Trong đó, Guinea, Ấn Độ và Campuchia ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất; Việt Nam có mức tăng nhẹ, trong khi Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận sự sụt giảm.

Việt Nam là điểm đến hàng đầu

Trong số các điểm đến được liệt kê, Việt Nam vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm có mã HS 7612 từ Trung Quốc trong nửa đầu năm 2026. Tổng lượng hàng nhập khẩu đạt 8.300 tấn, so với 8.200 tấn trong nửa đầu năm 2025 và 3.800 tấn trong nửa đầu năm 2024. Con số này thể hiện mức tăng trưởng 1,2% so với cùng kỳ năm trước và tăng 118,4% so với mức ghi nhận năm 2024.

Xét theo quý, lượng nhập khẩu đã tăng từ 3.700 tấn trong quý I/2026 lên 4.600 tấn trong quý II, tương đương mức tăng 24,3%. Khối lượng nhập khẩu trong quý II cũng cao hơn 21,1% so với cùng kỳ năm 2025 (3.800 tấn).

Guinea, Ấn Độ và Campuchia ghi nhận mức tăng trưởng mạnh

Guinea cũng là một trong những thị trường ghi nhận mức tăng lớn nhất trong số các điểm đến được liệt kê. Lượng nhập khẩu các sản phẩm chứa bằng nhôm có mã HS 7612 đạt 4.400 tấn trong nửa đầu năm 2026, so với khoảng 1.010 tấn trong nửa đầu năm 2025 và 268 tấn trong nửa đầu năm 2024. Kết quả này cho thấy mức tăng trưởng 334,8% so với cùng kỳ năm trước và tăng hơn 1.500% so với năm 2024. Guinea đã vươn từ vị trí thứ ba trong nửa đầu năm 2025 lên vị trí thứ hai trong nửa đầu năm 2026. Tuy nhiên, lượng hàng nhập khẩu đã giảm từ 2.400 tấn trong quý I xuống còn 2.000 tấn trong quý II, tương đương mức giảm 16,7% theo quý.

Lượng nhập khẩu của Ấn Độ đã tăng lên khoảng 2.300 tấn trong nửa đầu năm 2026, so với mức 442 tấn trong nửa đầu năm 2025 và 392 tấn trong nửa đầu năm 2024. Khối lượng nhập khẩu tăng 420,1% so với cùng kỳ năm trước; riêng trong quý II, lượng nhập khẩu đạt 1.700 tấn, tăng 183,8% so với quý I.

Campuchia cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ. Lượng nhập khẩu tăng từ 571 tấn trong nửa đầu năm 2025 lên khoảng 2.200 tấn trong nửa đầu năm 2026, tương đương mức tăng khoảng 286%. Khối lượng nhập khẩu năm 2026 cũng cao hơn 62,7% so với mức 1.360 tấn ghi nhận trong nửa đầu năm 2024.

Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận sự sụt giảm

Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận sự sụt giảm về lượng nhập khẩu các sản phẩm chứa bằng nhôm trong nửa đầu năm. Khối lượng nhập khẩu giảm từ 2.700 tấn trong nửa đầu năm 2025 xuống còn 2.300 tấn trong nửa đầu năm 2026, tương đương mức giảm 14,8%. Con số này cũng thấp hơn 11,5% so với mức 2.600 tấn được ghi nhận trong nửa đầu năm 2024.

Trong số các đối tác xuất khẩu chính của Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) đã tụt từ vị trí thứ hai trong nửa đầu năm 2025 xuống vị trí thứ ba trong nửa đầu năm 2026. Ấn Độ vươn lên từ vị trí thứ năm lên vị trí thứ tư, trong khi Campuchia lùi từ vị trí thứ tư xuống vị trí thứ năm.