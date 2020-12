Việt Nam sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư Nhật Bản

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp, mạnh mẽ và thực chất trên mọi lĩnh vực, trong đó giao lưu và tin cậy chính trị giữa lãnh đạo cấp cao ngày càng được tăng cường. Vui mừng nhận thấy trong thời gian qua, quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt-Nhật tiếp tục phát triển tốt đẹp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Thủ tướng Nhật Bản chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên ngay sau khi nhậm chức, thể hiện Nhật Bản coi trọng quan hệ với Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của quan hệ hai nước.

Thủ tướng nêu rõ, quan hệ hai nước có sự chia sẻ, hiểu biết, thông cảm, ủng hộ lẫn nhau và cảm ơn Nhật Bản luôn hỗ trợ Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là đối tác cung cấp ODA, vay ưu đãi song phương lớn nhất, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam. Thủ tướng khẳng định luôn tạo mọi điều kiện, tháo gỡ mọi khó khăn để các doanh nghiệp Nhật Bản làm ăn thành công Việt Nam. Trường Đại học Việt-Nhật được coi là "ngọn hải đăng" trong quan hệ hai nước và Chính phủ Việt Nam luôn hỗ trợ dự án này.

Chủ tịch JICA cho biết, chuyến thăm Việt Nam này là chuyến công tác đầu tiên kể từ đại dịch COVID-19 bùng phát. Ông đánh giá cao Chính phủ Việt Nam đã kiểm soát thành công COVID-19. Đến thăm Việt Nam lần này, ông đã thực tế chứng kiến nhiều biện pháp cụ thể về phòng chống dịch và cho rằng, chính nhờ những biện pháp này đã giúp Việt Nam thành công. Hiện nay, Việt Nam là quốc gia đầu tiên mà JICA phái cử lại các tình nguyện viên sang làm việc. Việt Nam là quốc gia đầu tiên Thủ tướng Nhật Bản lựa chọn trong chuyến công du đầu tiên sau khi nhậm chức. Chính vì vậy, những thông tin này khiến Việt Nam trở thành điểm sáng mà dư luận Nhật Bản rất quan tâm. Ông bày tỏ vui mừng vì trong thành công của ngành y tế Việt Nam có sự đóng góp của Nhật Bản.

Ông cho biết vừa trao giải thưởng của Chủ tịch JICA cho Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, trao tài trợ cho Bệnh viện Bạch Mai. Ông cho rằng, các quốc gia ASEAN có nhiều điểm tương đồng với Nhật Bản, nhất là ứng phó thiên tai. Do đó cần tăng cường hợp tác khu vực để giải quyết tốt thách thức này. Chủ tịch JICA bày tỏ, Nhật Bản quan tâm hỗ trợ các tu nghiệp sinh Việt Nam đang làm việc khá đông tại Nhật Bản. Việt Nam và Nhật Bản còn có những hợp tác sâu sắc như lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, giúp tăng cường mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau, giúp Việt Nam có lực lượng lao động có tay nghề cao. JICA mong muốn có nhiều hoạt động giúp ích cho công tác này.

Nhật Bản đang xây dựng lại chuỗi cung ứng và Việt Nam là một trong những địa điểm lý tưởng của việc này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch JICA trong bối cảnh dịch COVID-19 hiện nay, diễn ra ngay sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản.

Thủ tướng nêu rõ, sau gần 35 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước thu nhập trung bình, tuy nhiên, vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều công trình hạ tầng ở các địa phương chưa được hoàn thiện, ảnh hưởng sự phát triển. Trong những năm qua, nguồn vốn ODA của Nhật Bản đã có những đóng góp quan trọng, hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng của Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam mong muốn JICA tiếp tục tăng cường hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển đất nước, Thủ tướng nêu rõ. Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Nhật Bản quan tâm hỗ trợ công trình đường cao tốc Vientiane - Hà Nội đi qua cửa khẩu Thanh Thuỷ (Nghệ An). Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn sử dụng công khai, minh bạch và hiệu quả mọi nguồn vốn ODA; khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Nhật Bản làm ăn thành công tại Việt Nam; sẵn sàng đón sự chuyển dịch của các nhà đầu tư Nhật Bản về Việt Nam. Thủ tướng tin tưởng với tiềm năng hai nước, sau khi dịch COVID-19 được khống chế thì quan hệ này sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Thủ tướng đánh giá cao quan điểm của Nhật Bản về vấn đề Biển Đông, nhất là bảo đảm tự do, an ninh, an toàn hàng không, hàng hải ở Biển Đông, thượng tôn luật pháp quốc tế, nhất là Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982. Thủ tướng khẳng định, việc hợp tác hai nước đóng góp quan trọng vào hòa bình, ổn định khu vực châu Á. Thủ tướng cũng cảm ơn Nhật Bản hỗ trợ cho các thực tập sinh Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản, trong đó có việc đưa những thực tập sinh Việt Nam đã hết thời hạn làm việc trở về nước.