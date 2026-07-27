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Việt Nam sắp có tổ hợp giáo dục 543 tỷ đồng: Rộng 84.000m2, định hướng trở thành trung tâm đào tạo công nghệ quy mô lớn phía Nam

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Phối cảnh Tổ hợp Giáo dục FPT Bình Dương

Phối cảnh Tổ hợp Giáo dục FPT Bình Dương

Tổ hợp giáo dục này được kỳ vọng sẽ góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP.HCM và khu vực Đông Nam Bộ.

Đầu tháng 7 vừa qua, Tổ hợp Giáo dục FPT Bình Dương đã chính thức cất nóc tại phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM (trước là phường Thái Hòa, TP. Tân Uyên, Bình Dương cũ), đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng của dự án giáo dục có quy mô lớn tại khu vực Đông Nam Bộ.

Dự án được khởi công từ tháng 6/2025 với tổng mức đầu tư 543 tỷ đồng, xây dựng trên khu đất rộng hơn 84.000 m², tổng diện tích sàn khoảng 130.000 m².

Theo quy hoạch, tổ hợp bao gồm Trường Đại học FPT cùng hệ thống giáo dục phổ thông, cao đẳng và nhiều hạng mục đồng bộ như ký túc xá, nhà đa năng, khu thể thao, khu dịch vụ và hệ thống hạ tầng hiện đại. Sau khi hoàn thành, công trình dự kiến đáp ứng quy mô đào tạo khoảng 4.000 học sinh, sinh viên mỗi năm.

Tổ hợp Giáo dục FPT Bình Dương

Đây cũng sẽ trở thành trung tâm đào tạo của Trường Đại học FPT tại khu vực TP.HCM, đồng thời là hạt nhân trong hệ sinh thái giáo dục của FPT ở phía Nam, kết nối các bậc học từ phổ thông đến đại học trong cùng một không gian.

TS. Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT cho biết tổ hợp Giáo dục FPT Bình Dương là công trình mang ý nghĩa đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học FPT. Theo TS. Lê Trường Tùng, tổ hợp không chỉ giúp mở rộng quy mô đào tạo tại khu vực phía Nam mà còn được định hướng trở thành một trung tâm giáo dục hiện đại, nơi giáo dục, công nghệ và doanh nghiệp được kết nối chặt chẽ.

Một trong những điểm nhấn của dự án là định hướng phát triển campus xanh. Với mật độ xây dựng khoảng 40%, phần lớn diện tích còn lại được dành cho cây xanh, mặt nước và cảnh quan mở, kế thừa đặc trưng của vùng đất Thái Hòa - nơi từng nổi tiếng với nghề trồng hoa.

Về kiến trúc, công trình lấy cảm hứng từ cấu trúc nguyên tử - biểu tượng của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thiết kế ưu tiên không gian mở nhằm tăng cường kết nối giữa các khu học tập, nghiên cứu và sinh hoạt, đồng thời hài hòa với thiên nhiên.

Theo kế hoạch, những học sinh, sinh viên đầu tiên sẽ bắt đầu học tập tại tổ hợp từ năm 2027. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng năng lực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP.HCM và khu vực Đông Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới

Đồng thời, công trình đánh dấu bước phát triển mới của FPT trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái giáo dục. Hiện hệ thống giáo dục FPT đã hiện diện tại hơn 19 tỉnh, thành phố, đào tạo từ Tiểu học đến sau Đại học với hơn 150.000 người học quy đổi. Đây là một trong những hệ thống giáo dục có quy mô và độ phủ rộng nhất Việt Nam hiện nay.

Phối cảnh Tổ hợp Giáo dục FPT Hải Phòng

Bên cạnh Tổ hợp Giáo dục FPT Bình Dương, FPT cũng đang triển khai Tổ hợp Giáo dục FPT Hải Phòng trên diện tích khoảng 10 ha, quy mô hơn 5.800 học sinh, sinh viên.

Điểm nhấn của dự án là tòa nhà Alpha cao 13 tầng, tích hợp trung tâm hội nghị 800 chỗ, 2 khối giảng đường cao từ 4 đến 7 tầng với tổng diện tích gần 28.000 m², khu ký túc xá 5 tầng và nhà đa năng dịch vụ có tổng diện tích hơn 18.000 m², hệ thống sân thể thao rộng trên 10.000 m²...

FPT Hải Phòng đào tạo từ phổ thông đến sau đại học, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như AI, khoa học dữ liệu, an ninh mạng, bán dẫn... cùng các lĩnh vực nghề nghiệp mà địa phương có lợi thế phát triển. Dự án dự kiến đưa giai đoạn 1 vào hoạt động từ năm 2027.

Kim Linh

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