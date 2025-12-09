Việt Nam và Campuchia vừa có thêm công trình kỳ vọng đóng góp vào mục tiêu 20 tỷ USD

Sáng 8/12, tại Tây Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet đồng chủ trì lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam (tỉnh Tây Ninh) - Meun Chey (tỉnh Prey Veng, Campuchia).

Tại Việt Nam, cửa khẩu phụ Tân Nam nằm trong đoạn cột mốc biên giới 131-132, được UBND tỉnh Tây Ninh quyết định mở ngày 31/12/2009 và hoạt động thuận lợi, thông thương sau khi tỉnh Tây Ninh đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng Cầu hữu nghị Tân Nam - Meun Chey vào ngày 30/11/2014 với kinh phí 44 tỷ đồng.

Đến năm 2017, thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP của Chính phủ Việt Nam phê duyệt chủ trương nâng cấp cửa khẩu phụ Tân Nam thành cửa khẩu quốc tế, tỉnh Tây Ninh đã khẩn trương hoàn thành các thủ tục và ngày 25/10/2024 phát lệnh khởi công xây dựng dự án trên diện tích 24ha với 18 gói thầu trong 05 hạng mục công trình (Quốc môn; Trạm kiểm soát liên hợp; Trạm kiểm soát Biên phòng; Tuyến đường trục chính cửa khẩu, kho bãi xuất - nhập hàng hóa, khu hành chính cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật điện, nước, viễn thông, phòng cháy chữa cháy hoàn chỉnh) đúng tiêu chuẩn cửa khẩu quốc tế, với tổng mức đầu tư 274 tỷ đồng.

Cửa khẩu được thiết kế với kiến trúc trang nghiêm, mang tính biểu tượng quốc gia và bản sắc dân tộc, bảo đảm sự hài hòa với cảnh quan thiên nhiên và văn hóa địa phương, tạo không gian phát triển bền vững, biểu tượng tình đoàn kết hữu nghị truyền thống quý báu giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Về phía Vương quốc Campuchia, Cửa khẩu Meun Chey thuộc huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng và được Chính phủ Hoàng gia Campuchia quyết định nâng cấp thành Cửa khẩu Quốc tế Meun Chey từ ngày 30/4/2014 với diện tích 9ha.

Theo Cổng thông tin Tây Ninh, việc khai trương chính thức và phát triển cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam – Meun Chey là một bước cụ thể hóa tầm nhìn phát triển đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất, kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia, tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại, du lịch của người dân, doanh nghiệp hai nước.

Đồng thời, là bước đi quan trọng chiến lược để hoàn thiện hệ thống hạ tầng cửa khẩu, mạng lưới logistics, giao thông liên vận giữa Việt Nam và Campuchia; hướng tới trở thành một điểm trung chuyển để kết nối rộng hơn tới các nước ASEAN trong tương lai thông qua mạng lưới đường bộ khu vực.

Bên cạnh đó, cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey sẽ đóng vai trò "cửa ngõ" hợp tác giao lưu quan trọng, tạo động lực phát triển mới cho các tỉnh Tây Ninh và Prey Veng, cũng như các địa phương lân cận; thúc đẩy hình thành các không gian hợp tác mới, gắn kết hơn nữa cộng đồng tại vùng biên giới; đồng thời, góp phần bảo đảm an ninh - trật tự, quản lý biên giới hiệu quả hơn, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của Nhân dân hai nước.

Tây Ninh có 4 cửa khẩu quốc tế﻿

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn cho biết, trong năm 2025, kim ngạch xuất, nhập khẩu tại cặp cửa khẩu Tân Nam – Meun Chey đã đạt trên 346 triệu USD, tăng 69,2 lần so với năm 2021 (năm 2021 là khoảng 5 triệu USD), cho thấy việc Chính phủ hai nước thống nhất nâng cấp cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam – Meun Chey là tầm nhìn chiến lược, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế trong việc thúc đẩy giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước và chắc chắn rằng sau khi chính thức khai trương, kim ngạch xuất nhập khẩu sẽ tiếp tục tăng lên.

Hiện, Tây Ninh có 4 cửa khẩu quốc tế đường bộ (Mộc Bài, Xa Mát, Bình Hiệp, Tân Nam), là những “mắt xích” tiềm năng, trở thành động lực tăng trưởng mới, là nền tảng để tỉnh phát triển mô hình kinh tế cửa khẩu đa trung tâm, không phụ thuộc vào một điểm, mà tạo sức bật tổng thể cho toàn tuyến biên giới với “tứ giác cửa khẩu” Mộc Bài - Xa Mát - Bình Hiệp - Tân Nam, cùng 4 cửa khẩu chính, 13 cửa khẩu phụ.

Kim ngạch thương mại hai nước đạt 10,4 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm 2025, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2024 và dự kiến đạt 12 tỷ USD trong năm 2025. Với Campuchia, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba trên thế giới và lớn nhất trong ASEAN. Việt Nam hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ năm tại Campuchia và Campuchia cũng là địa bàn đầu tư nước ngoài lớn thứ hai của Việt Nam.

Hai nước phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ USD trong thời gian tới.

