Vietbank đẩy mạnh chiến lược phát triển bền vững

01-10-2025 - 12:00 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vừa công bố kế hoạch nhận chuyển nhượng Tòa nhà Lim II Tower (62A Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3 nay là Phường Xuân Hòa, TP.HCM) – nơi ngân hàng đã thuê làm Trụ sở hoạt động Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua, thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Đây là bước đi chiến lược quan trọng khẳng định tiềm lực tài chính, gia tăng năng lực cạnh tranh và hiện thực hóa mục tiêu đưa Vietbank vào nhóm Top 15 ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam theo định hướng chiến lược của Ngân hàng.

Tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng

Lim II Tower là Tòa văn phòng hạng A, quy mô 3 tầng hầm và 18 tầng nổi, diện tích sàn hơn 25.700 m², tọa lạc ngay trung tâm kinh tế, tài chính sầm uất của TP.HCM. Việc mua lại Trụ sở này giúp Vietbank chủ động hơn về hạ tầng trụ sở hoạt động kinh doanh, giảm thiểu rủi ro biến động chi phí thuê, đồng thời nâng cao uy tín thương hiệu và tạo dựng hình ảnh bền vững trong mắt khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư.

TP.HCM hiện là địa bàn có số lượng chi nhánh và phòng giao dịch lớn nhất của Vietbank với 7 Chi nhánh và 45 Phòng giao dịch. Sở hữu một trụ sở hoạt động quy mô, không gian làm việc hiện đại, năng động cho cán bộ nhân viên ngay trung tâm thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng mở rộng quy mô hoạt động, gia tăng hiện diện lâu dài tại thị trường tài chính trọng điểm của cả nước.

Gia tăng tiềm lực tài chính cho định hướng phát triển bền vững

Theo thông tin công bố, giá trị nhận chuyển nhượng tòa nhà Lim II Tower tối đa khoảng 3.000 tỷ đồng. Việc sở hữu trụ sở hoạt động quy mô, khang trang tại vị trí đắc địa tại Tp.HCM không chỉ giúp Vietbank tối ưu hệ thống vận hành, khẳng định năng lực tài chính và phát triển bền vững của Vietbank, mà còn nâng cao uy tín, tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp trong mắt khách hàng, đối tác và nhà đầu tư.

Đầu tư chuyển đổi số, củng cố lợi thế cạnh tranh

Bên cạnh chiến lược phát triển hạ tầng, Vietbank cũng tập trung mạnh mẽ vào chuyển đổi số. Vào tháng 8.2025, Ngân hàng đã ra mắt ứng dụng Vietbank DigiBiz dành cho doanh nghiệp, giúp tối ưu trải nghiệm khách hàng và nâng cao hiệu quả vận hành. Ngoài ra, những nỗ lực chuyển đổi số đầu tư cho công nghệ, Vietbank đã được ghi nhận qua nhiều giải thưởng quốc tế uy tín như: Asian Technology Excellence Awards 2025 – Hạng mục Ngân hàng số, Vietnam Technology Excellence Award 2024 – Hạng mục An ninh mạng….

Việc đồng thời đầu tư hạ tầng, tăng vốn điều lệ và đẩy mạnh chuyển đổi số cho thấy quyết tâm của Vietbank trong việc xây dựng nền tảng phát triển an toàn, ổn định và bền vững. Đây chính là những bước đi vững chắc, từng bước đưa Vietbank tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành một trong những ngân hàng TMCP tư nhân hàng đầu tại Việt Nam.

Ánh Dương

Phụ nữ số

