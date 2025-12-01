Vietcap cảnh báo một rủi ro đáng chú ý cho thị trường chứng khoán trong tháng 12

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán Vietcap nhận định định giá của VN-Index đang ở mức hợp lý khi hệ số P/E trượt 12 tháng đạt 16,4 lần, gần bằng mức trung vị 10 năm, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đã đặt kế hoạch tăng trưởng GDP 10% cho năm 2026.

Một yếu tố hỗ trợ quan trọng khác đến từ chính sách tiền tệ khi xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giảm lãi suất trong cuộc họp ngày 10/12 tới đã tăng trở lại lên trên 80%. Điều này giúp chứng khoán thế giới hồi phục trong những ngày đầu tháng 12, đồng thời khiến USD-Index giảm, qua đó giảm áp lực lên tỷ giá USD/VND.

Về yếu tố rủi ro, lãi suất liên ngân hàng ở các kỳ hạn tăng mạnh trong những ngày gần đây , lên mức cao nhất từ đầu năm , phản ánh căng thẳng thanh khoản tạm thời khi nhu cầu vốn cuối năm gia tăng. Diễn biến này khiến nhà đầu tư thận trọng hơn với dòng tiền vào thị trường chứng khoán trong tháng cuối năm, đặc biệt trong bối cảnh khối ngoại tiếp tục bán ròng.

Về mặt kỹ thuật, Vietcap đánh giá từ nửa cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, VN-Index đã hồi phục mạnh nhờ sự dẫn dắt luân phiên của một số mã vốn hóa lớn, sau khi chỉ số lấy lại trạng thái cân bằng tại hỗ trợ MA100. Tuy nhiên, sức lan tỏa sang phần lớn cổ phiếu còn khá hạn chế, thể hiện ở thanh khoản suy giảm và diễn biến đi ngang của nhiều mã.

Việc vượt mốc 1.700 điểm để đạt mức cao nhất trong hơn 6 tuần đã giúp VN-Index hoàn thành điều kiện cần cho việc tái lập xu hướng tăng trung hạn; điều kiện đủ sẽ tới nếu trong nhịp điều chỉnh giảm từ vùng kháng cự 1.770 điểm, chỉ số không thủng hỗ trợ MA100 tại 1.670 điểm.

Vietcap đưa ra ba kịch bản cho diễn biến VN-Index trong tháng 12.

Ở kịch bản cơ sở với xác suất 65%, chỉ số dao động trong vùng 1.670-1.770 điểm để hoàn thiện mẫu hình đảo chiều và quay lại xu hướng tăng trung hạn, với biến động chủ yếu do các cổ phiếu vốn hóa lớn dẫn dắt, trong khi đa số cổ phiếu còn lại tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp.

Kịch bản tích cực với xác suất 20% xảy ra nếu VN-Index vượt ngưỡng 1.770 điểm để thiết lập mức cao lịch sử mới, có thể tiếp cận 1.800 điểm trong tháng 12 trước khi bước vào giai đoạn củng cố trong vùng 1.730-1.800 điểm.

Ngược lại, ở kịch bản tiêu cực với xác suất 15%, nếu VN-Index giảm rõ ràng dưới vùng hỗ trợ MA100 tại 1.670 điểm, chỉ số có thể quay về vùng đáy tháng 11 quanh 1.590-1.600 điểm.