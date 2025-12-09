Vietcap chốt thời gian chào bán hơn 127 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 69 nhà đầu tư

Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap (mã: VCI, sàn HoSE) vừa chốt thời gian chào bán 127,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương 17,64% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành.



Giá chào bán 31.000 đồng/cổ phiếu. Đến sáng 9/12, cổ phiếu VCI đang điều chỉnh xuống vùng giá 33.500 đồng/cổ phiếu. Do đó, giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ thấp hơn 7,4% so với thị giá.

Thời gian để nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phiếu là từ 9/12/2025 đến 15h ngày 15/12/2025. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.

Với số tiền 3.952,5 tỷ đồng dự kiến thu về từ đợt chào bán, Vietcap sẽ dùng 80% để bổ sung vốn cho hoạt động margin và 20% còn lại bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.

Nếu hoàn tất phương án chào bán này, vốn điều lệ của Chứng khoán Vietcap dự kiến sẽ tăng từ 7.226 tỷ đồng lên 8.501 tỷ đồng.

Trước đó, Vietcap công bố danh sách 69 nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán này. Trong đó có 13 nhà đầu tư nước ngoài và 56 nhà đầu tư trong nước.

Quỹ ngoại Darasol Investments Limited dự kiến được mua nhiều nhất với 12,2 triệu cổ phiếu. Hai cổ đông Nguyễn Tấn Minh và Lê Danh Tài mỗi người dự kiến được phân bổ 11,5 triệu cổ phiếu. Quỹ ngoại ACM Global Fund VCC dự kiến được phân phối 7,5 triệu cổ phiếu. Cổ đông Lâm Bình Thành dự mua 6 triệu cổ phiếu...

Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) dự mua 5,85 triệu cổ phiếu. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam dự mua 3 triệu cổ phiếu. Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL) và một số thành viên quỹ Dragon Capital cũng sẽ tham gia đợt chào bán.

Phương án tăng vốn này mới được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 diễn ra ngày 7/11.

Về hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm, VCI ghi nhận doanh thu hoạt động 3.454 tỷ đồng, tăng 28%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.086 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 899 tỷ đồng cùng tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024.

Năm 2025, Chứng khoán Vietcap lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.420 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước. Như vậy công ty đã hoàn thành 76% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm 30/9/2025, quy mô tài sản của VCI ghi nhận 29.718 tỷ đồng, tăng hơn 3.100 tỷ đồng sau 3 tháng đầu năm.

Trong đó, dư nợ cho vay margin và ứng trước tiền bán ghi nhận 13.945 tỷ đồng, tăng hơn 2.700 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm 47% tổng tài sản.

Danh mục tài sản tài chính AFS hiện trị giá 11.457 tỷ đồng, cao hơn giá gốc hơn 1.600 tỷ đồng.

Trong đó, danh mục cổ phiếu niêm yết có giá gốc 8.874 tỷ đồng, hiện tạm lãi tổng cộng hơn 1.400 tỷ đồng. Cổ phiếu KDH chiếm tỷ trọng lớn nhất 635 tỷ đồng, giảm khoảng 250 tỷ đồng so với đầu năm và hiện tạm lãi 213 tỷ đồng.

Lãi lớn nhất trong danh mục là cổ phiếu IDP với giá gốc 441 tỷ đồng, tạm lãi hơn 1.000 tỷ đồng. Riêng cổ phiếu FPT có giá gốc 570 tỷ đồng, tăng khoảng 70 tỷ đồng so với đầu năm nhưng đang tạm lỗ hơn 82 tỷ đồng.

Trong kỳ, VCI "rót" thêm khoảng 150 tỷ đồng vào cổ phiếu MBB qua đó giá gốc tăng lên mức 165 tỷ đồng và tạm lãi 47 tỷ đồng.

Ngoài cổ phiếu niêm yết, danh mục AFS của Chứng khoán Vietcap còn nắm giữ 1.458 tỷ đồng trái phiếu; 4.874 tỷ đồng chứng khoán niêm yết khác và 927 tỷ đồng chứng khoán chưa niêm yết.

Về nguồn vốn, công ty ghi nhận vay nợ ngắn hạn 15.867 tỷ đồng, tăng hơn 3.200 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó vay ngân hàng trong nước chiếm hơn 10.500 tỷ đồng.



