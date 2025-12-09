Vietcap khởi động cuộc thi "Vietcap Invest - Nâng tầm đầu tư, thắng lớn mỗi tuần cùng Warren"

Thị trường chứng khoán cuối năm 2025 trở nên sôi động hơn với sự xuất hiện của cuộc thi "Vietcap Invest - Nâng tầm đầu tư, thắng lớn mỗi tuần cùng Warren!" Vietcap phát động. Không chỉ là một cuộc thi thông thường, đây là chuỗi hoạt động trọng điểm dành cho khách hàng cá nhân trong giai đoạn cuối năm, nhằm tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và chuẩn bị nền tảng vững chắc trước khi bước sang năm tài chính 2026. Cuộc thi đồng thời đánh dấu sự ra mắt chính thức Warren - Chuyên gia tư vấn tài chính AI cá nhân hóa dành riêng cho từng nhà đầu tư, khẳng định vị thế tiên phong của Vietcap trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào tư vấn đầu tư tài chính.

Vietcap Invest – "Đấu trường đầu tư" thực chiến với tổng giải thưởng lên đến 200 triệu đồng

Khác với các cuộc thi mô phỏng, Vietcap Invest là một sân chơi "thực chiến" dành cho tất cả nhà đầu tư đang giao dịch trên nền tảng của Vietcap. Diễn ra trong 6 tuần, từ ngày 08/12/2025 đến 16/01/2026, cuộc thi được thiết kế nhằm giúp nhà đầu tư trải nghiệm nền tảng phân tích và nghiên cứu chuyên sâu bằng AI của Warren và khẳng định bản lĩnh trên thị trường, đồng thời nhận về hàng trăm phần thưởng giá trị, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 200 triệu đồng.

Cuộc thi được thiết kế linh hoạt qua 3 bảng đấu chính, giúp nhà đầu tư ở nhiều cấp độ đều có cơ hội nhận giải. Để được xét giải, nhà đầu tư cần đáp ứng cả hai tiêu chí, bao gồm giao dịch tại Vietcap đạt giá trị tối thiểu và lượng tương tác với Warren. Đối với giải Tuần, nhà đầu tư cần thực hiện tối thiểu 5 lượt tương tác với Warren mỗi tuần và đạt giá trị giao dịch tối thiểu là 50 triệu đồng. Còn đối với Giải chung cuộc (Grand Prize), nhà đầu tư cần đạt 30 lượt tương tác với Warren xuyên suốt chương trình và đạt tổng giá trị giao dịch tối thiểu là 300 triệu đồng.

Bảng MASTER dành cho nhà đầu tư có giá trị tài sản ròng (NAV) từ 500 triệu đồng trở lên, trao giải theo Hiệu suất đầu tư. Với 30 giải tuần, Top 1 Hiệu suất đầu tư (Master Winner of the Week) trị giá 4 triệu đồng cùng Bộ quà tặng độc quyền Vietcap, trong khi Top 5 hiệu suất đầu tư (Top 5 Master of the Week) cũng được trao bộ quà tặng tương ứng. Với 20 giải Grand Prize, các nhà đầu tư đạt hiệu suất cao nhất sẽ lần lượt nhận Giải Nhất (Master Grand Prize Winner) trị giá 30 triệu đồng, Giải Nhì (Master Grand Prize Runner-up) trị giá 20 triệu đồng và Giải Ba (Master Grand Prize 2nd Runner-up) trị giá 10 triệu đồng; các giải này đều được trao kèm Bộ quà tặng độc quyền Vietcap và Kỷ niệm chương. Song song, Top 20 hiệu suất cao nhất (Top 20 Master Grand Prize) cũng được nhận Bộ quà tặng độc quyền Vietcap và Kỷ niệm chương nhằm ghi nhận thành tích trong suốt thời gian tham dự.

Bảng PRO dành cho nhà đầu tư có NAV dưới 500 triệu đồng, được trao giải theo Hiệu suất đầu tư. Với 30 giải Tuần, Top 1 hiệu suất đầu tư (Pro Winner of the Week) nhận 3 triệu đồng và Bộ quà tặng độc quyền Vietcap, trong khi Top 5 hiệu suất đầu tư (Top 5 Pro of the Week) cũng được trao Bộ quà tặng tương ứng. Đối với 20 giải Grand Prize, các thứ hạng cao nhất sẽ lần lượt nhận Giải Nhất (Pro Grand Prize Winner) trị giá 15 triệu đồng, Giải Nhì (Pro Grand Prize Runner-up) trị giá 10 triệu đồng, và Giải Ba (Pro Grand Prize 2nd Runner-up) trị giá 5 triệu đồng; tất cả đều kèm Bộ quà tặng độc quyền Vietcap và Kỷ niệm chương. Bên cạnh đó, Top 20 hiệu suất đầu tư (Top 20 Pro Grand Prize) cũng được trao quà tặng và kỷ niệm chương để ghi nhận thành tích xuyên suốt.

Bảng ALL-STAR dành cho tất cả nhà đầu tư, được trao giải theo lượng tương tác với Warren trong thời gian diễn ra cuộc thi. Đối với 6 giải Tuần, giải tương tác với Warren nhiều nhất (Warren Excellence of the Week) có giá trị 2 triệu đồng kèm Bộ quà tặng độc quyền Vietcap. Với 3 giải Grand Prize, giải Warren Excellence Grand Prize dành cho nhà đầu tư tương tác với Warren nhiều nhất, trị giá 4 triệu đồng và Bộ quà tặng độc quyền Vietcap. Bên cạnh đó, Warren Spirit Award được trao cho 2 nhà đầu tư gửi góp ý quý giá về Warren, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng kèm Bộ quà tặng độc quyền Vietcap.

Warren - Chuyên gia tư vấn tài chính AI đồng hành cùng nhà đầu tư chinh phục "đấu trường" Vietcap Invest

Trước nhu cầu ngày càng cao của nhà đầu tư trong việc tiếp cận thông tin kịp thời, phân tích có hệ thống và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu, Vietcap đã phát triển Warren - Chuyên gia tư vấn tài chính AI đồng hành cùng nhà đầu tư trên hành trình chinh phục thị trường. Warren cung cấp các phân tích cá nhân hóa, diễn giải thông tin phức tạp thành nội dung dễ hiểu, từ đó hỗ trợ nhà đầu tư tự tin hơn khi đưa ra quyết định trong bối cảnh thị trường đầy biến động.

Warren vận hành nhờ hàng chục AI Agents chuyên biệt, các Agents phối hợp như một "đội ngũ phân tích 24/7", tổng hợp và đối chiếu dữ liệu liên tục mà không đòi hỏi thao tác thủ công từ phía nhà đầu tư. Nhờ khả năng xử lý song song và tối ưu hóa dữ liệu, Warren có thể tiếp nhận hàng triệu dữ liệu thị trường và phản hồi các truy vấn phức tạp chỉ dưới 15 giây, với dữ liệu giá cập nhật từng phút. Điều này giúp nhà đầu tư nắm bắt nhanh chóng diễn biến thị trường, ngay cả trong những phiên giao dịch biến động mạnh. Đồng thời, tính năng Warren Note chủ động gửi cảnh báo khi thị trường hoặc mã cổ phiếu có biến động quan trọng, bảo đảm nhà đầu tư không bỏ lỡ thông tin trọng yếu.

Ngoài phân tích thị trường theo thời gian thực, Warren còn cung cấp nhiều lớp phân tích khác nhau, từ kỹ thuật, cơ bản đến tổng hợp tin tức và sự kiện từ Vietcap AI News và Vietcap Research. Một điểm nổi bật của Warren là khả năng kết hợp dữ liệu lớn với hiểu biết chuyên môn của con người (human insights) – các đánh giá, nhận định và kinh nghiệm nghiên cứu chuyên sâu từ đội ngũ chuyên gia Vietcap Research. Những hiểu biết này được số hóa và tự động hóa, giúp các gợi ý đầu tư được tùy chỉnh phù hợp với từng nhóm ngành, diễn biến thị trường và khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư.

Việc ra mắt Warren đồng thời với cuộc thi Vietcap Invest giúp nhà đầu tư xây dựng chiến lược tối ưu và đưa ra quyết định chính xác hơn. Hiện tại, Warren đang được triển khai với nhóm năng lực cốt lõi, đóng vai trò nền tảng trong việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động tư vấn tài chính. Trong giai đoạn tiếp theo, Vietcap sẽ tiếp tục mở rộng phát triển Warren, từng bước hình thành một hệ thống tư vấn tài chính AI toàn diện, củng cố vị thế dẫn đầu trong phân khúc công nghệ hỗ trợ quyết định đầu tư tại Việt Nam.

Nhà đầu tư có thể trải nghiệm tính năng của Warren và tham gia cuộc thi "Vietcap Invest - Nâng tầm đầu tư, thắng lớn mỗi tuần cùng Warren!" để nhận hàng trăm giải thưởng giá trị và nắm bắt cơ hội đầu tư cùng công nghệ trong kỷ nguyên chuyển mình tại Việt Nam.

Thông tin chi tiết thể lệ và cách tham dự được đăng tải trên trang chính thức của chương trình: https://www.vietcap.com.vn/chien-dich/vietcap-invest.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap

Chứng khoán Vietcap thành lập năm 2007, là một trong những công ty Chứng khoán hàng đầu Việt Nam, tiên phong trong đầu tư và tư vấn tài chính. Trong hành trình 18 năm phát triển, Vietcap vẫn tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường của mình với hình ảnh hiện đại, trẻ trung và đổi mới, đồng thời truyền tải mạnh mẽ thông điệp thương hiệu "Nâng tầm nhà đầu tư Việt".

Trang giao dịch chính thức của Vietcap: https://trading.vietcap.com.vn/home