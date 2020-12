Vietceramics giới thiệu không gian phòng tắm hiện đại VitrA

Vietceramics tuyển chọn các bộ sưu tập thiết bị vệ sinh VitrA đẹp hiện đại và mang cảm hứng phòng tắm tối giản vào không gian Việt. Sự tinh giản của thiết bị phòng tắm VitrA hứa hẹn tô điểm phòng tắm theo phong cách của gia chủ.



Thương hiệu châu Âu minh chứng cho chất lượng và công nghệ hiện đại

VitrA là thương hiệu phòng tắm danh tiếng, xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ, có mặt gần 100 quốc gia trên thế giới. VitrA chinh phục hàng triệu trái tim bởi thiết kế đơn giản, tinh tế, nâng cao trải nghiệm bằng công nghệ để "phòng tắm thực sự là nơi thư giãn và hơn thế nữa".

Thiết bị vệ sinh VitrA được nhiều khách sạn, resort, văn phòng tin dùng, tô điểm cho không gian thêm hiện đại, sang trọng như JW Marriott Mumbai Sahar, Sofitel Mauritius L'Impérial Resort and Spa, Vodafone Park, Sân bay Heathrow Luân Đôn …Thương hiệu phòng tắm VitrA cũng nhận hàng loạt giải thưởng danh giá như iF Design Award, Red Dot Design Award, an Elle Décor Award, Good Design Award,…



VitrA kết hợp với thương hiệu thiết kế nước Đức - NOA Design Group mang đến bộ sưu tập "V-Care"; bộ sưu tập "Water Jewels" là ý tưởng của VitrA cùng Matteo Thun & Partners của Ý. VitrA "bắt tay" nhà thiết kế đến từ Anh - Ross Lovegrove ra mắt bộ sưu tập "Istanbul"; bộ sưu tập "Nest Trendy" là sản phẩm VitrA đồng hành cùng Pentagon Design ở Phần Lan.

Nhằm nâng tầm trải nghiệm tiện nghi của khách hàng, nhiều sản phẩm phòng tắm của VitrA còn ứng dụng công nghệ cảm ứng, có thể điều khiển từ xa. Trong đó, công nghệ tráng men kháng khuẩn VitrA Hygiene được ứng dụng trong 100% thiết bị phòng tắm VitrA. Đây là công nghệ tiên tiến giúp ức chế sự hình thành và phát triển của vi khuẩn lên đến 99%. Bên cạnh đó, thiết kế Rim-ex của bồn cầu VitrA tích hợp bộ chuyển đổi nước trực tiếp xả quanh lòng bồn cầu, đánh bay toàn bộ bề mặt bên trong mà không bắn nước ra ngoài như bồn cầu truyền thống. Két nước VitrA Fresh với chế độ xả nước làm sạch tối đa, hiệu quả nhưng vẫn tiết kiệm năng lượng. Lượng nước được bơm vào đầy két nhưng chỉ một phần nước vừa đủ được sử dụng sau mỗi lần nhấn, vì vậy két nước ít khi được bơm đầy lại, đưa đến việc bảo dưỡng định kỳ dễ dàng, nhanh chóng hơn.

Thiết kế đột phá với bệ ngồi bồn cầu V-Care được điều chỉnh bằng remote, đã đưa đến giải pháp vệ sinh toàn diện và trải nghiệm tiện nghi với các tính năng hiện đại như: vòi bidet vệ sinh tự động ngắt mở, điều chỉnh nhiệt độ nước sử dụng, máy sấy với cơ chế làm khô và hút mùi hiệu quả.

Các bộ sưu tập phòng tắm hiện đại từ VitrA

Điển hình như bộ sưu tập Metropole, S20, Juno, Shift, Valarte của VitrA đang có tại các showroom của Vietceramics với đầy đủ sản phẩm vòi chậu rửa, bồn cầu, bồn tắm…

Bộ sưu tập Metropole được biết đến với nét đẹp thanh lịch. Được thiết kế bởi tập đoàn NOA với nhiều giải thưởng uy tín. Metropole hoàn hảo với các thiết kế chậu rửa, bồn vệ sinh treo tường đa dạng… mang đến khả năng vô tận trong việc trang hoàng không gian phòng tắm. Công nghệ hiện đại nổi bật cùng chức năng thông minh là điểm cộng của Metropole. Bồn cầu thông minh treo tường Metropole (VitrA) với công nghệ ưu việt và tiện ích vượt trội như nắp bồn cầu thông minh, công nghệ sứ kháng khuẩn, công nghệ xả tiết kiệm nước, chế độ điều khiển tiện nghi... giúp bạn dễ dàng vệ sinh và giữ cho không gian phòng tắm luôn thoáng mát, sạch sẽ.

Trong khi đó, bộ sưu tập S20 được nhiều người tin dùng nhờ sản phẩm bền đẹp, phong cách hiện đại, dễ lắp đặt. Các vòi chậu rửa, bồn vệ sinh, tủ và gương của S20 kết hợp hài hòa, tô điểm cho tổng thể căn phòng. Bồn vệ sinh của S20 còn có chức năng tiết kiệm nước cho người dùng. Với các không gian phòng tắm nhỏ, gia chủ có thể cân nhắc các sản phẩm đến từ bộ sưu tập Shift. Shift có nhiều loại vòi chậu rửa, bồn vệ sinh… bằng gốm, kích thước nhỏ gọn, tiện lợi.

Ngoài ra, thương hiệu phòng tắm đến từ châu Âu còn những dòng sản phẩm với phong cách tối giản khác như Infinit, Nest Trendy, Water Jewels, Geo Bowl… Bạn có thể tham khảo để chọn lựa một số thiết bị vệ sinh phù hợp đang có tại Vietceramics.

Thương hiệu phòng tắm VitrA từ châu Âu hiện được Vietceramics giới thiệu tại các showroom trên toàn quốc. Nội thất phòng tắm tối giản VitrA với công nghệ hiện đại, thiết kế độc đáo hứa hẹn tô điểm cho không gian phòng tắm tối giản, hiện đại nâng tầm trải nghiệm thư giãn cho gia chủ.