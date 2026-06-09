VietinBank Capital trở thành cổ đông lớn tại Petrosetco

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Capital) vừa có báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, MCK: PET, sàn HoSE).

Cụ thể, ngày 4/6/2026, VietinBank Capital đã mua vào 9,35 triệu cổ phiếu PET, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu từ 4,96% lên 13,45% vốn và trở thành cổ đông lớn tại Petrosetco.

Theo dữ liệu giao dịch trên HoSE cho thấy, ngày 4/6/2026 có xuất hiện giao dịch thỏa thuận 9,35 triệu cổ phiếu PET, tương ứng với số lượng cổ phiếu mà Vietinbank Capital đã mua. Giá trị giao dịch đạt 495,55 tỷ đồng, tương ứng 53.000 đồng/cổ phiếu.

Ảnh minh họa

Trong một diễn biến khác, mới đây Petrosetco đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Petrosetco dự kiến phát hành hơn 5,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 53,4 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Petrosetco.

Bên cạnh đó, Petrosetco còn dự kiến phát hành gần 42,7 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 5:2, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được nhận 2 cổ phiếu mới.

Với mệnh giá cổ phiếu 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành của đợt phát hành cổ phiếu thưởng này là gần 427 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ Thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Quyền nhận cổ phiếu trong 2 đợt phát hành nêu trên không được phép chuyển nhượng. Tuy nhiên, cổ phiếu mới phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Petrosetco dự kiến thực hiện các đợt phát hành trong quý II - quý III/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có thông báo bằng văn bản về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành của công ty.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của Petrosetco sẽ tăng từ hơn 1.073,3 tỷ đồng lên gần 1.553,6 tỷ đồng.

PV