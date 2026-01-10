VietinBank rao bán khoản nợ lớn của ông Nguyễn Hồ Nam
VietinBank Chi nhánh 12 TP.HCM vừa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ của ông Nguyễn Hồ Nam. Theo số liệu ngân hàng từng công bố, tổng nghĩa vụ nợ tại thời điểm tháng 8/2025 lên tới gần 58 tỷ đồng.
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Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh 12 TP.HCM vừa phát đi thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá khoản nợ của khách hàng Nguyễn Hồ Nam.
Theo thông tin VietinBank từng công bố, tại thời điểm ngày 6/8/2025, tổng nghĩa vụ nợ của ông Nguyễn Hồ Nam tại ngân hàng là hơn 57,95 tỷ đồng. Con số này bao gồm nợ gốc, lãi trong hạn và lãi quá hạn.
Đây là số dư được xác định tại thời điểm tháng 8/2025. Trong quá trình xử lý, số tiền nghĩa vụ nợ có thể tiếp tục thay đổi do lãi phát sinh theo thỏa thuận và hồ sơ khoản vay.
Việc đưa khoản nợ ra xử lý thông qua đấu giá nằm trong hoạt động thu hồi và xử lý các khoản nợ của VietinBank. Đối với những khoản nợ có giá trị lớn, giá chuyển nhượng thực tế phụ thuộc vào hồ sơ pháp lý, khả năng thu hồi cũng như các tài sản bảo đảm đi kèm.
Việt Nam hàng ngày