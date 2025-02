Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines, MCK: HVN, sàn HoSE) vừa công bố nghị quyết về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường 2025.



Trước đó, tại Nghị quyết số 97 ngày 15/1/2025, Vietnam Airlines thông báo tổ chức ĐHĐC bất thường vào ngày 13/2/2025. Tuy nhiên, do có nhiều nội dung quan trọng cần chuẩn bị cho ĐHĐCĐ nên HĐQT nhất trí lùi thời gian tổ chức đại hội sau ngày 13/2.

Vietnam Airlines cho biết, ngày cụ thể sẽ được thông báo sau. Trước đó, ngày 26/12/2024, HVN đã chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội.

Vietnam Airlines lần thứ hai lùi ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2025

Đây là lần thứ 2 liên tiếp, HVN thông báo lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2025. Theo kế hoạch ban đầu, thời gian tổ chức đại hội được ấn định là ngày 21/1/2025. Tuy nhiên, do kế hoạch công tác của lãnh đạo tổng công ty thay đổi nên HĐQT nhất trí lùi ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 13/2/2025.

Vietnam Airlines triệu tập ĐHĐCĐ bất thường ngay sau khi nhận được sự chấp thuận từ Quốc hội về phương án tăng vốn thêm 22.000 tỷ đồng.

Cụ thể, theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV được thông qua chiều 30/11, Quốc hội đã thông qua các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 để Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) sớm phục hồi và phát triển bền vững.

Qua đó, Vietnam Airlines được phép chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với quy mô tối đa 22.000 tỷ đồng.

Trong đó, giai đoạn 1, cho phép Chính phủ giao Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước thay mặt Chính phủ đầu tư mua cổ phiếu tại Vietnam Airlines thuộc quyền mua cổ phần của cổ đông Nhà nước (Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là cơ quan đại diện phần vốn của cổ đông Nhà nước) theo phương thức chuyển giao quyền mua khi Vietnam Airlines thực hiện phương án tăng vốn điều lệ giai đoạn 1 với quy mô phát hành 9.000 tỷ đồng.

Giai đoạn 2, Quốc hội chấp thuận về chủ trương, giao Chính phủ chỉ đạo thực hiện phương án (trong đó, bao gồm phương án Nhà nước chuyển giao quyền mua cổ phần cho doanh nghiệp) với quy mô phát hành tối đa 13.000 tỷ đồng. Trường hợp phát sinh vướng mắc thì tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền.

Đáng chú ý, Pacific Airlines - công ty con của Vietnam Airlines, cũng được xóa tiền phạt chậm nộp và tiền chậm nộp thuế đến hết ngày 31/12/2024. Pacific Airlines có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền thuế còn nợ (nợ gốc) trước ngày 31/12/12024. Tuy nhiên, sau thời điểm này, cơ quan thuế tính tiền chậm nộp, đôn đốc và áp dụng các biện pháp cưỡng chế đúng quy định với hãng bay giá rẻ này.

Kiểm toán Nhà nước có trách nhiệm xem xét, bố trí kế hoạch kiểm toán 2024-2025 báo cáo tài chính và các hoạt động quản lý, sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước tại Vietnam Airlines.

Về tình hình kinh doanh, HVN ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 26.625 tỷ đồng, giảm gần 12% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp ở mức 4.377 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gộp 189 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong kỳ hãng bay này được hoàn nhập 528 tỷ đồng các khoản về trả chậm, thuế, vi phạm hợp đồng. Kết quả, Vietnam Airlines báo lãi sau thuế gần 1.004 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 1.982 tỷ đồng.

Tính chung cả năm 2024, hãng hàng không quốc gia ghi nhận 105.787 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 15,5% so với năm 2023 và lợi nhuận sau thuế 7.267 tỷ đồng, tăng vọt so với khoản lỗ 5.632 tỷ đồng của năm trước. Đây là mức lợi nhuận cao nhất Vietnam Airlines ghi nhận kể từ khi cổ phần hoá vào năm 2015, đồng thời chấm dứt chuỗi 4 năm thua lỗ liên tiếp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Bước sang năm 2025, Vietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu 95.600 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.176 tỷ đồng. Hãng dự kiến vận chuyển 25,4 triệu lượt khách và 33.300 tấn hàng hóa.