Vietnam Airlines phát đi cảnh báo, tất cả hành khách cần chú ý

Trước nhu cầu đi lại tăng cao dịp hè, Vietnam Airlines phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) khuyến nghị hành khách cảnh giác với các fanpage, website và tài khoản mạng xã hội giả mạo, lợi dụng các chương trình vé ưu đãi hoặc hoạt động trải nghiệm để lừa đảo người dùng.

Trang mạng xã hội giả mạo Vietnam Airlines

Trang mạng xã hội giả mạo Vietnam Airlines

Theo đó, các đối tượng có thể yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân hoặc truy cập đường dẫn không xác thực nhằm chiếm đoạt tài sản và dữ liệu.

Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách không chia sẻ mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc truy cập các đường dẫn không rõ nguồn gốc. Nếu phát hiện website, fanpage hoặc tài khoản có dấu hiệu giả mạo thương hiệu Vietnam Airlines, hành khách vui lòng không thực hiện giao dịch và thông báo cho Hãng hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Để tránh các rủi ro lừa đảo, hành khách chỉ nên mua vé qua website, ứng dụng, phòng vé và đại lý chính thức của Vietnam Airlines.