Vietnamdeli 3 năm liên tiếp có tốc độ tăng trưởng dẫn đầu ngành thực phẩm Nhật Bản

Mới đây, Công ty Food Force, chủ thương hiệu Vietnamdeli, đã được vinh danh là doanh nghiệp dẫn đầu tốc độ tăng trưởng ngành Thực phẩm & Đồ uống tại Nhật Bản. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Vietnamdeli nhận được thành tích này. Công ty cũng lọt top 500 "Những công ty có tốc độ phát triển nhanh nhất châu Á - Thái Bình Dương".

Bảng xếp hạng do thời báo kinh tế tài chính Financial Times (Anh Quốc) và hãng nghiên cứu thị trường Statista (Đức) đưa ra nhằm xác định những công ty phát triển nhanh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong mọi lĩnh vực.

Ông Mori Kazuki, người sáng lập kiêm CEO Công ty Food Force, chia sẻ: "Tôi cảm thấy tự hào khi doanh nghiệp đạt được vinh dự đó. Đây là kết quả cho nỗ lực không ngừng nghỉ và cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng của chúng tôi. Sự công nhận của các tổ chức, chuyên gia uy tín chứng tỏ ẩm thực Việt đang được chào đón và biết tới nhiều hơn tại thị trường Nhật Bản. Đây cũng là động lực lớn lao để chúng tôi tiếp tục phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh đồng thời tạo ra nhiều cơ hội mới trong tương lai".

CEO Mori Kazuki và vợ Đặng Mai Nhi - hai nhà đồng sáng lập và làm nên thành công của thương hiệu Vietnamdeli tại Nhật Bản.

Hiện nay, Vietnamdeli phân phối sản phẩm cho hàng nghìn cửa hàng, nhà hàng và nhiều chuỗi siêu thị lớn của Nhật như Tachiya của tập đoàn Valor, Don Quijote, LAMU, A-Price... Ngoài ra, các mặt hàng của công ty còn xuất hiện tại các nhà hàng, khách sạn 5 sao thuộc Công ty HUGE – đơn vị danh tiếng trong mảng F&B cao cấp tại Nhật Bản.

Được thành lập cách đây 7 năm, Vietnamdeli luôn kiên trì theo đuổi ước mơ "đưa ẩm thực Việt lên bàn ăn các gia đình Nhật" thông qua các món ăn truyền thống như giò, chả, bánh chưng… Giá trị cốt lõi của các sản phẩm là "Hương vị Việt Nam - Chất lượng Nhật Bản" (Vietnamese Taste - Japanese Quality). Theo đó, các sản phẩm giữ đúng cách chế biến truyền thống Việt Nam theo công nghệ hiện đại, quy trình khắt khe dưới sự giám sát của các chuyên gia Nhật Bản.

Vietnamdeli là thương hiệu giò chả đầu tiên tại xứ Phù Tang đáp ứng đủ chứng chỉ HACCP, JFS-B cho các nhà máy sản xuất. Tiêu chuẩn JFS-B đánh giá yếu tố quản lý an toàn thực phẩm do Hiệp hội Quản lý An toàn Thực phẩm Nhật Bản xây dựng và vận hành. Tiêu chuẩn HACCP áp dụng cho tất cả ngành sản xuất thực phẩm, đồ uống. HACCP được nhiều nước trên thế giới quy định bắt buộc áp dụng trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm.

Các sản phẩm Giò Vietnamdeli của công ty Food Force sản xuất, phân phối tại Nhật Bản.

"Khó khăn lớn nhất của chúng tôi là đảm bảo được tiêu chuẩn chất lượng rất khắt khe của hệ thống siêu thị Nhật. Tôi quan niệm ‘Uy tín làm nên thương hiệu’, thương hiệu tạo được niềm tin cho khách hàng thì mới thành công được", CEO Kazuki cho biết.

Khi Vietnamdeli phân phối sản phẩm ở các nhà hàng, siêu thị Nhật, nhiều người e ngại món ăn Việt sử dụng nhiều nước mắm, gia vị sẽ khó ăn hơn. Tuy nhiên, công ty vẫn cố gắng giữ hương vị Việt hết mức có thể để người dân Nhật hiểu và yêu ẩm thực Việt. Hiện tại, 90% thực khách tại các nhà hàng do Vietnamdeli mở tại trung tâm thương mại và nhiều con phố lớn là người Nhật và tỷ lệ quay lại rất cao.

Để giành được nhiều thành tích quan trọng như vậy trong những năm qua, Vietnamdeli trải qua không ít thách thức. Năm 2022-2023 là thời điểm kinh tế toàn cầu, trong đó có Nhật Bản gặp khủng hoảng hậu Covid-19. Tuy nhiên, Vietnamdeli vẫn có sự phát triển mạnh mẽ.

"Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn này khi nhu cầu mua sắm của thị trường sụt giảm. Nhưng chúng tôi may mắn vì luôn có khách hàng yêu thích và ủng hộ sản phẩm, nhất là thị phần khách Nhật đã gia tăng đáng kể sau khi công ty phân phối cho các hệ thống siêu thị lớn", CEO Kazuki bày tỏ.

Dù vậy, ông Kazuki cho rằng hành trình của Vietnamdeli còn dài vì người Nhật mới chỉ biết tới ẩm thực Việt và muốn ăn thử. Để đưa những món ăn đó trở nên quen thuộc, xuất hiện thường xuyên trên bàn ăn của các gia đình Nhật là hành trình cần sự cố gắng, nỗ lực hơn nữa.

Trong thời gian tới, Vietnamdeli sẽ tập trung phát triển hệ thống nhà hàng để thực khách Nhật có thể tiếp cận nhiều hơn, thúc đẩy nhu cầu mua sắm thực phẩm Việt trong các siêu thị. Ngoài mặt hàng giò chả, công ty có nhà máy riêng để sản xuất bánh mì tại Nhật, đồng thời cho ra mắt những dòng sản phẩm khác được sản xuất và nhập khẩu từ Việt Nam như bún, phở, trà, cà phê… Công ty Food Force còn hướng mục tiêu đưa Vietnamdeli vượt khỏi biên giới Nhật Bản bằng cách kết hợp với các đối tác nước ngoài trở thành thương hiệu toàn cầu trong tương lai không xa.