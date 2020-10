Viettel cam kết mỗi người dân có một trợ lý sức khỏe thông minh với Telehealth

Đây là một trong những bước tiến đột phá trong quá trình Chuyển đổi số của ngành Y tế, hướng đến mục tiêu "vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn". Nền tảng khám chữa bệnh từ xa cung cấp cho Bộ Y tế được Viettel đẩy mạnh triển khai trong gần 2 tháng, về đích trước 15 ngày so với kế hoạch, được đánh giá là tương đương với các nước phát triển. Thậm chí, nền tảng này còn có những điểm ưu việt hơn như triển khai ở tất cả các điểm y tế, phổ cập từ trung ương đến tỉnh, huyện, xã và người dân. Hệ thống do người Việt xây dựng lấy người dân và cán bộ y tế làm trung tâm, cho phép các bác sỹ tuyến dưới tiếp nhận công nghệ nhanh hơn; có khả năng kết nối với nhiều hệ thống phần mềm y tế khác nhau đồng thời được "may đo" theo đúng quy trình khám chữa bệnh và phác đồ điều trị của Bộ Y tế Việt Nam.

Trong tương lai mọi người dân sẽ đều có trợ lý sức khỏe

Kết quả này có được nhờ trong hơn 10 năm qua, Viettel đồng hành cùng với Bộ Y tế, đưa các giải pháp công nghệ từng bước xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh. Đến nay, Viettel đã cùng Bộ y tế hoàn thiện gần 20 hệ thống giúp người dân được theo dõi và quản lý sức khỏe, chủ động phòng chống bệnh tật; điều trị và nâng cao sức khỏe của chính mình. Các hệ thống nổi bật bao gồm: Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia; Hệ thống kết nối mạng có sở cung ứng thuốc toàn quốc; Hệ thống quản lý Cơ sở dữ liệu Dược quốc gia. Và tiếp theo sẽ Viettel sẽ đóng góp xây dựng Hệ thống Đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến để tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái khám chữa bệnh.

Viettel sẽ tiếp tục đầu tư nguồn lực để mở rộng hệ sinh thái các giải pháp Telehealth, ứng dụng các công nghệ mới như công nghệ 3D trong mổ nội soi; công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ chẩn đoán; công nghệ thực tế ảo/thực tế ảo tăng cường (AR/VR) mô phỏng giải phẫu học, hỗ trợ điều hướng trong phẫu thuật; Chuỗi khối (Blockchain) trong xác thực bệnh án; Khoa học và dữ liệu (Data Science) trong xây dựng Bộ não phân tích dữ liệu y tế ...

Hệ thống khám chữa bệnh từ xa Viettel Telehealth

Chia sẻ về mục tiêu đồng hành cùng Bộ Y tế, Q. Chủ tịch kiêm TGĐ Tập đoàn Viettel Lê Đăng Dũng cho biết: "Viettel cam kết cùng với ngành y tế xây dựng và từng bước hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh dựa trên các công nghệ số; ứng dụng công nghệ số toàn diện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hình thành các bệnh viện thông minh; xây dựng nền tảng quản trị y tế thông minh. Công nghệ sẽ kết nối nhiều hơn, cộng hưởng nhiều hơn sức mạnh để chúng ta xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh và cường thịnh."

Tổng giám đốc tập đoàn Viettel – Thiếu tướng Lê Đăng Dũng

Trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19, Viettel đã hỗ trợ đắc lực cho Bộ Y tế như xây dựng App Sức khỏe Việt Nam chỉ trong vòng 6 ngày, vận hành đường dây nóng 19009095 của Bộ Y tế, xây dựng hệ thống "Tờ khai y tế điện tử" chỉ trong 2 ngày, triển khai 23 điểm cầu kết nối đến các bệnh viện phục vụ công tác phòng chống bệnh và hỗ trợ 700 điểm cầu tuyến xã/huyện, tuyến Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương để Bộ Y tế kịp thời chỉ đạo thông qua hệ thống cầu truyền hình tại các chi nhánh của Viettel trên 63 tỉnh thành. Các bác sĩ tại các địa phương kịp thời cập nhật tình hình, chủ động trong việc phòng chống dịch bệnh.