VIETTEL Chinh phục thế giới bằng trái tim chân thành

Khi vươn ra thị trường thế giới, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) xác định mang đến quốc gia mình đầu tư những điều tốt đẹp nhất. "Tốt đẹp nhất" bao gồm cả giải pháp công nghệ hiện đại, nhân sự giỏi, và cả cách quản lý, điều hành tận tâm.

Sự chân thành từ trái tim giúp Viettel có thể thành công ngay trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, nơi mà những nhà đầu tư khác chịu bỏ cuộc. Những câu chuyện được vinh danh tại lễ tôn vinh điển hình xuất sắc Viettel’s Stars 2023 đã khắc họa tình cảm của nhà đầu tư quốc tế Viettel dành cho người dân sở tại.

Giành trái tim khách hàng bằng sự chân thành

Anh Nguyễn Huy Dung, Tổng Giám đốc Công ty Natcom, chia sẻ kỷ niệm lần đi công tác tại xã Corail, tỉnh Suud ở phía Nam Haiti. Khi đến nơi, người dân xã hô vang "Natcom! Natcom!". Họ rất vui mừng gặp chúng tôi.

"6-7 năm trước, chúng tôi đã đến đây dựng lại trạm phát sóng trước sự tàn phá của bão …. Họ vẫn nhớ mình, điều đó khiến tôi rất xúc động", anh Huy Dung cho biết. Khi ấy, Natcom xây lại trạm mới chỉ trong 3 tháng, thay vì 6 tháng như thông thường. Khi hoàn thành, chi nhánh tổ chức khánh thành và bán hàng, chỉ 10 ngày đã đạt con số 1.000 thuê bao.

Anh Nguyễn Huy Dung - Tổng Giám đốc Công ty Natcom

Theo Tổng Giám đốc Natcom, để có được danh tiếng đi trước sản phẩm như hiện tại là cả quá trình 12 năm gieo trồng cho sự uy tín và tin cậy. Ở Natcom, không có phân biệt nhân viên người Việt hay người Haiti. "We are one" – người Việt và người Haiti là một tập thể, cùng siết tay nhau để vươn tới số 1 của xuất sắc. Nhân viên sở tại phấn khởi, hưởng ứng nhiệt liệt phong trào. "We are one" trở thành thành khẩu hiệu chung cho tinh thần Natcom, khi liên hoan cũng hô vang đầy phấn kích, rất tự hào.

Một số người Haiti biết cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam chiến thắng 2 cường quốc. Haiti cũng tự hào là một trong những nước đầu tiên chiến thắng thực dân để giành độc lập. Từ quý trọng, nguời Haiti cũng cảm phục người Việt vì luôn đi đầu ở nơi khó khăn. Khi các cuộc biểu tình diễn ra, người Việt tiên phong có mặt tại những điểm nóng nhất để xử lý sự cố. Các bạn người bản xứ cũng hiểu, kêu gọi nhân viên đi làm cùng với người Việt để giải thích, chia sẻ khó khăn. Đồng nghiệp người Haiti cảm kích vì các nhà đầu tư khác rời đi, còn người Việt vẫn ở lại, giữ công ty, bảo vệ công việc cho chính họ. Khi kinh tế khó khăn, đối thủ tăng giá, Natcom vẫn duy trì mức giá cước ổn định. Vì những tình cảm bền chặt với công ty, khi mất điện diện rộng, xăng dầu khan hiếm, chính những người Haiti ngay tại địa bàn lại là nhân tố đảm bảo cho mạng lưới Natcom vẫn hoạt động thông suốt.

Chính phủ Haiti cũng rất cảm phục tinh thần, bản lĩnh của cán bộ người Việt. Trong bạo loạn, Natcom vẫn trụ vững, tăng trưởng trên 20%/năm từ 2017 tới nay. Tin tưởng vào bản lĩnh của người Natcom, Chính phủ sẵn sàng giao những dự án chuyển đổi số quan trọng nhất để Natcom thực hiện.

Kết nối khát vọng vì mục tiêu lớn

Ở Mozambique, Movitel đã trở thành hình ảnh quen thuộc với người dân. Movitel đồng hành với Chính phủ Mozambique ở cả những nơi khó khăn, dựng trạm, xây dựng cơ sở hạ tầng để kết nối cả ở nơi vùng sâu vùng xa.

Ở thị trường viễn thông, đối thủ của Movitel rất mạnh, vượt trội cả vốn và kinh nghiệm. Họ đã triển khai dịch vụ ví điện tử tại Mozambique hơn 5 năm trước, và có thành quả bước đầu. Tuy nhiên, để ví điện tử trở thành dịch vụ phổ cập thì chưa. Movitel quyết tâm vào cuộc khi đầu tư hệ thống công nghệ của Comviva (Ấn Độ), nhưng đối tác chỉ cài đặt khai thác, không chuyển giao công nghệ. Để thực sự làm chủ công nghệ và triển khai bùng nổ dịch vụ, những kỹ sư của Movitel buộc phải tự tìm hiểu.

"Chúng tôi xác định chỉ có cách làm thật nhanh. Bài toán mà bên kinh doanh đặt ra chúng tôi cần giải không phải bằng năm mà chỉ tính bằng tháng bằng ngày", anh Nguyễn Quốc Huy, Phó Tổng Giám đốc Movitel – người trực tiếp điều hành dự án ví điện tử của Movitel.

Anh Nguyễn Quốc Huy (Phó Tổng Giám đốc Movitel) là 1 trong 10 cá nhân đạt danh hiệu Viettel’s Stars 2023

Anh Huy cho biết, trước thách thức, tất cả đội ngũ, từ người đứng đầu đến anh em kỹ sư ở Movitel phải cùng làm trực tiếp với nhau, từ việc ra bài toán, đặt ra yêu cầu rất cao, rất thách thức.

"Anh em đều là kỹ sư trẻ, vô cùng nhiêt huyết. Chúng tôi luôn làm việc với tâm thế làm đến cùng, có kết quả, không chỉ là làm đến hết giờ", anh Huy nhớ lại.

Sự nỗ lực của Movitel được đền đáp. Làm chủ công nghệ lõi, dịch vụ ví e-Mola phát triển bùng nổ trong năm 2023, tăng thêm hơn 3,3 triệu thuê bao với tổng doanh thu đạt 41 triệu USD. Đến nay, Công ty vẫn luôn được yêu mến, tin cậy, tạo 130.000 công ăn việc làm cho người Mozambique, là doanh nghiệp đóng thuế lớn thứ 3 ở đất nước này.

"Viettel là yếu tố quan trọng trong cuộc đời tôi"

"Hơn 6 năm kinh nghiệm làm việc tại Mytel cùng với các đồng nghiệp Việt Nam, tôi cảm thấy đó không chỉ là một công việc, mà cảm giác như là thành viên của một gia đình lớn, nơi mọi người đều quan tâm đến nhau", chị Hnin Thandar Aung, Trưởng phòng Kinh doanh di động, Chi nhánh Magway, Công ty Viettel Myanmar, chia sẻ.

Chị Hnin Thandar Aung (Ngồi giữa) cùng đội ngũ nhân viên của Chi nhánh Magway, Công ty Viettel Myanmar

Khi xung đột nổ ra ở Myanmar, trạm phát sóng bị phá hủy, nhân viên đối mặt với các mối đe dọa, Hnin Thandar Aung xung phong nhận trách nhiệm giải quyết các vấn đề dưới sự hướng dẫn của giám đốc. Chị đến các vùng khó khăn, làm việc cùng với nhân viên, hỗ trợ họ tìm giải pháp.

"Tôi cũng nhấn mạnh với nhân viên rằng an toàn là rất quan trọng, chúng tôi thảo luận làm sao để bán được sản phẩm và dịch vụ đồng thời vẫn đảm bảo sức khỏe", Hnin Thandar Aung nói. Bằng cách làm việc chặt chẽ với nhân viên và trao quyền cho họ, chị giúp họ lấy lại được sự tự tin và đảm nhiệm việc quản lý kênh cũng như bán hàng trong mọi lĩnh vực.

Vinh dự trở thành 1 trong 10 cá nhân xuất sắc nhất được tôn vinh tại Viettel’s Stars 2023, Hnin Thandar Aung khẳng định Mytel có nhiều giá trị khiến tôi gắn bó 6 năm qua. Môi trường mà Viettel tạo ra khuyến khích chị vượt qua các ranh giới và trở ngại, bởi chị biết rằng những đóng góp của bản thân được đánh giá cao và được công nhận.

"Tôi nghĩ rằng Viettel là một công ty tập trung vào tiến bộ công nghệ, sự hài lòng của khách hàng và tạo ra tác động tích cực không chỉ ở Việt Nam mà cả các nước liên doanh", Hnin Thandar Aung tự hào chia sẻ.

Vượt lên trên những con số về hiệu quả đầu tư nước ngoài, thành quả của người Viettel còn là hình ảnh những người Việt Nam chân thành, uy tín. Bằng hành động từ trái tim, tinh thần Việt Nam được lan tỏa khắp năm châu, tỏa sáng ngay ở những nơi bạo lực nhất.