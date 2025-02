Viettel Construction (CTR) báo lãi năm 2024 cao kỷ lục

Theo công bố từ Viettel Construction (mã CTR), kết thúc năm 2024, công ty đã hoàn thành 100% kế hoạch năm với doanh thu đạt 12.666 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt xấp xỉ 672 tỷ, tăng gần 6% qua đó ghi nhận mức cao kỷ lục của doanh nghiệp “họ” Viettel này.

Riêng trong tháng 12/2024, CTR đạt doanh thu 981 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 64 tỷ, lần lượt tăng trưởng 4,2% và 29% so với cùng kỳ .

Trong năm 2024, các mảng hoạt động chính của Viettel Construction đều ghi nhận doanh thu tăng trưởng tốt. Trong đó, đáng chú ý là mảng Hạ tầng cho thuê ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất với doanh thu tăng 45% lên 631 tỷ đồng.

Tính đến hết năm 2024, Viettel Construction sở hữu 10.000 trạm BTS, giữ vững vị trí TowerCo số 1 Việt Nam, vào Top 10 Towerco khu vực ASEAN; 2,45 triệu m² DAS; 2.716 km truyền dẫn; 16,92 MWp năng lượng mặt trời. Lũy kế 333 trạm BTS có lớn hơn 02 nhà mạng trở lên thuê vị trí. Tỷ lệ dùng chung đạt 1.034.

Đối với lĩnh vực Vận hành khai thác (VHKT), đây vẫn là mảng đóng góp lớn nhất vào doanh thu của Viettel Construction với 6.252 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước. Trong nước, chất lượng VHKT được duy trì tốt, đảm bảo tài nguyên mạng lưới, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Viettel. Đồng thời, công ty cũng triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng mạng truyền dẫn, chuẩn hóa CSDL mạng cáp quang 16.245 tuyến, chủ động củng cố 8.447 tuyến xung yếu. Hoạt động VHKT nước ngoài đảm bảo 100% KPIs mạng và xử lý sự cố truyền dẫn cho nhà mạng Mytel (Myanmar), Metfone (Cambodia) và các TowerCo khác.

Với lĩnh vực Xây dựng, doanh thu tăng trưởng 15%, lũy kế cả năm 2024 đạt 4.075 tỷ. Tỷ lệ trúng thầu các dự án xây dựng vốn đầu tư công tại tỉnh đạt 37% (tốt hơn target 23%), lũy kế nguồn việc đạt 479 tỷ ~ 173% KH năm (277 tỷ), tăng trưởng 453% so với năm 2023 (86,7 tỷ).

Nguồn việc dự án B2B đạt 2.202 tỷ đồng, tăng 92% so với cùng kỳ năm 2023. Nguồn việc dự án B2C & SME đạt 1.869 tỷ đồng, trong đó dự án B2C đạt 1.194 tỷ đồng; dự án SME đạt 613 tỷ đồng; Nội thất đạt 61 tỷ đồng. Nguồn việc tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm 2023. Tỷ lệ phủ công trình do Viettel Construction xây dựng đạt 696/701 huyện (tương đương 99%); 2.974/10.609 xã (tương đương 28%).

Trong mảng Giải pháp & Dịch vụ kỹ thuật , Viettel Construction đã ký hợp đồng và triển khai NLMT cho 2.877 khách hàng doanh nghiệp và hộ gia đình trong năm 20245, tổng công suất 50 MWp, giá trị khoảng 508 tỷ. Riêng doanh thu mảng NLMT đạt 418 tỷ, tăng 315% so với cùng kỳ năm 2023. Mảng ME&ICT tăng trưởng 70%, đạt 2 triệu user cài app AIO do Viettel Construction phát triển, phát triển mới 25,5K khách hàng mua hàng, lũy kế khách hàng của VCC đạt 425K khách hàng.

Năm qua, Viettel Construction đã phát triển mới 7,8K thuê bao sử dụng dịch vụ thay lõi lọc nước, đạt 95,7K thuê bao.