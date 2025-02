Viettel phải đóng vai hacker, tấn công từ đầu để 'giải cứu' hàng loạt vụ tấn công phá hủy năm 2024

Trong năm 2024, Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security – VCS) đã ứng cứu an ninh mạng cho 15 tổ chức, doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam trước làn sóng tấn công ransomware - tấn công dạng phá hủy.

Trước đây, các cuộc tấn công kiểu này về cách thức vẫn còn khá thô sơ và có thể giải được mã hóa. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trình độ của các hacker đã cao hơn. Có những đội chuyên nghiệp phát triển nền tảng platform của ransomware và bán cho các đội tấn công. Khả năng khôi phục dữ liệu hay giải mã vì thế là gần như không thể.

Trong một vụ tấn công rất lớn, một vài máy ảo bị mất sạch dấu vết của hacker, khiến đội ngũ VCS không thể xác định lỗ hổng. VCS phải tự đóng vai mình thành hacker để tấn công lại từ đầu, từ đó tìm ra lỗ hổng để vá.

Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security - VCS) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển chuyên sâu các giải pháp An toàn thông tin nhằm bảo vệ các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các hạ tầng trọng yếu quốc gia trước các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng phức tạp.

Công ty khởi đầu là Ban An toàn thông tin trực thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội thành lập 2011. Đến năm 2014, công ty nâng cấp thành Trung tâm An ninh mạng Viettel và năm 2018, chính thức thành lập Công ty An ninh mạng Viettel (VCS) với hơn 200 nhân sự. Năm 2022, công ty vươn lên vị trí nhà cung cấp dịch vụ an toàn thông tin số 1 Việt Nam với hơn 400 nhân sự.

Đội hình Team Viettel tham gia Pwn2Own Toronto 2023 (Ảnh: Viettel Cyber Security)

Hiện nay, đội ngũ nhân sự của VCS đã phát triển với hơn 500 nhân sự. Công ty xử lý hơn 2,3 triệu cảnh báo mỗi năm, bảo vệ hơn 50.000 máy chủ, 80.000 thiết bị đầu cuối và 16.000 ứng dụng.

VCS hiện cung cấp hơn 20 sản phẩm và dịch vụ an toàn thông tin bao gồm dịch vụ đánh giá rủi ro Ransomware, dịch vụ đánh giá xâm nhập hệ thống, dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng, dịch vụ săn tìm mối nguy an toàn thông tin, dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và dịch vụ chống tấn công DDoS, phục vụ hơn 200 khách hàng từ 15 quốc gia.