Vinaconex duyệt chi tối thiểu 1.231 tỷ mua trọn 98,16% cổ phần Viwaseen, thâu tóm quỹ đất vàng tại Hà Nội và Hải Phòng

Theo thông tin công bố ngày 5/12/2025, Hội đồng quản trị Vinaconex đã ban hành Quyết định số 2666/2025/QĐ-HĐQT phê duyệt việc mua cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (mã CK: VIW).

Cụ thể, số lượng cổ phần Vinaconex dự kiến mua vào là 56.949.500 đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 98,16% vốn điều lệ của Viwaseen. Hội đồng quản trị đã ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất thương vụ này.

Động thái này của Vinaconex diễn ra trong bối cảnh Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) trước đó đã thông báo bán đấu giá trọn lô số cổ phần nói trên vào ngày 20/10/2025. Mức giá khởi điểm được SCIC đưa ra là hơn 1.231,2 tỷ đồng, tương đương 21.620 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, mức giá khởi điểm này cao hơn thị giá cổ phiếu VIW trên thị trường UPCoM khoảng 86% tại thời điểm công bố.

Viwaseen tiền thân là doanh nghiệp nhà nước được thành lập từ năm 1975, hoạt động chính trong lĩnh vực thi công xây lắp, cấp thoát nước và đầu tư bất động sản. Mặc dù doanh thu hàng năm thường xuyên duy trì ở mức nghìn tỷ đồng, biên lợi nhuận của doanh nghiệp này lại khá mỏng.

Năm 2020, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 1 tỷ đồng trên nền doanh thu 948 tỷ đồng. Sau khi báo lỗ vào năm 2022, kết quả kinh doanh của Viwaseen đã có sự hồi phục trong hai năm gần đây với mức lợi nhuận ổn định khoảng 14-15 tỷ đồng mỗi năm.

Tuy nhiên, sức hấp dẫn của Viwaseen đối với một "ông lớn" xây dựng và bất động sản như Vinaconex không nằm ở các chỉ số tài chính hiện tại mà tập trung vào khối tài sản là quỹ đất đắc địa mà doanh nghiệp này đang quản lý. Theo bản cáo bạch, Viwaseen đang trực tiếp quản lý 7 lô đất có vị trí thuận lợi tại Hà Nội và Hải Phòng với tổng diện tích hàng chục nghìn mét vuông.

Tại Hà Nội, danh mục đất đai của Viwaseen bao gồm khu đất 10.270,5m2 tại xã Ngọc Hồi (Thanh Trì), khu đất 8.209m2 tại số 48 Tố Hữu (phường Đại Mỗ), và đặc biệt là khu đất rộng 12.555,7m2 tại số 56-58 ngõ 85 Hà Đình (phường Khương Đình). Đáng chú ý còn có lô đất "vàng" rộng 1.282m2 nằm ngay tại số 52 Quốc Tử Giám, quận Đống Đa. Tại Hải Phòng, doanh nghiệp này cũng quản lý khu dân cư Vọng Hải rộng hơn 1,9 ha và các lô đất công nghiệp tại khu vực Đình Vũ.