Vinaconex sẽ phát hành hơn 51 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2025

Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex, MCK: VCG) vừa thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

Theo đó, Vinaconex dự kiến phát hành hơn 51,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông với tỷ lệ 8%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 8 cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 517 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2026 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.

Ảnh minh họa

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Vinaconex sẽ tăng từ gần 6.464,7 tỷ đồng lên mức gần 6.981,9 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, trước đó ngày 5/5/2026, HĐQT Vinaconex, đã ban hành 2 Nghị quyết về việc thay đổi nhân sự.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 1660/2026/NQ-HĐQT, HĐQT Vinaconex thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Trần Đình Tuấn.

Ông Trần Đình Tuấn được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Vinaconex từ ngày 13/2/2026. Trước đó, ông Tuấn là thành viên HĐQT, đồng thời giữ chức Phó Tổng Giám đốc doanh nghiệp.

Ở chiều ngược lại, HĐQT VCG cũng ban hành Nghị quyết số 1666/2026/NQ-HĐQT, bầu ông Nguyễn Xuân Đông đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT thay ông Trần Đình Tuấn.

Trước đó, ông Đông đã từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Vinaconex kể từ ngày 28/4/2026. Người được bổ nhiệm thay thế là ông Phạm Thái Dương (SN 1972). Trước khi được bổ nhiệm, ông Dương giữ chức Phó Tổng Giám đốc Vinaconex kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án 1.

Cũng liên quan đến vấn đề nhân sự, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Vinaconex diễn ra hôm ngày 25/4/2026, Đại hội đã miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Tới - nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc và ông Dương Văn Mậu - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, sau khi cả hai bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Đại hội đã bầu bổ sung ông Nguyễn Hải Đăng và Lê Phùng Hòa vào HĐQT VCG nhiệm kỳ 2022-2027.