Vinatech Group cùng FPT IS vận hành hệ thống quản trị nguồn lực SAP S/4HANA

Cụ thể, FPT IS đã triển khai cho Vinatech Group nhiều phân hệ lõi của SAP S/4HANA, bao gồm: Kế toán tài chính (SAP FI), Kế toán quản trị (SAP CO), Mua hàng và quản lý kho (SAP MM), Bán hàng (SAP SD) và Quản lý sản xuất (SAP PP), Quản lý 3 Barcode, Tích hợp hóa đơn điện tử. Đội dự án FPT IS và Vinatech Group đã phối hợp làm việc chặt chẽ, phân tích bài toán doanh nghiệp, từ đó đưa ra phương án triển khai hợp lý và tối ưu nhất. Điều này giúp Vinatech xây dựng nền tảng quản trị tối ưu, ứng dụng các thông lệ tốt nhất trong ngành từ các doanh nghiệp trên thế giới.

Hiện nay, Vinatech Group là đơn vị sản xuất giá kệ lớn tại Việt Nam, cung cấp nhiều dòng sản phẩm giá kệ chất lượng cao: kệ kho hàng, kệ siêu thị, kệ quảng cáo, kệ V đa năng... Doanh nghiệp sở hữu 2 nhà máy sản xuất giá kệ tự động; hệ thống dây chuyền sản xuất và công nghệ đồng bộ, hiện đại đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Vinatech Group đã triển khai nhiều dự án cho các đơn vị lớn như: Vietjet Air, Coteccons, Hyundai, Shopee, Boxme, AeonMall, GO! (Big C), Lotte Mart, Con Cưng, Kids Plaza, Vifon, Makita...

Với vị thế là một trong những doanh nghiệp sản xuất giá kệ hàng đầu Việt Nam, Vinatech Group luôn đặt trọng tâm vào việc nâng cao hoạt động vận hành doanh nghiệp, coi chuyển đổi số là xung lực để tối ưu và nâng tầm hệ thống quản trị nguồn lực (ERP). Vì thế, ban lãnh đạo Vinatech Group đã quyết định đưa vào ứng dụng giải pháp ERP từ SAP. Trên hành trình này, Vinatech Group đã tin tưởng bắt tay với FPT IS - đơn vị tư vấn triển khai SAP ERP hàng đầu Việt Nam. Sau 5 tháng triển khai, hai bên đã hoàn thành việc triển khai các phân hệ của dự án, sẵn sàng đưa vào ứng dụng thực tiễn.

Đặc biệt, dự án triển khai SAP S/4HANA cho Vinatech Group được áp dụng phương pháp FPT IS Delivery Methodology trong quá trình thực thi, thông qua thực hành các nguyên tắc quản lý, cách thức triển khai mới theo chỉ dẫn trực tiếp từ chuyên gia, từ đó tối ưu thời gian triển khai, nhanh chóng đưa hệ thống đi vào vận hành.

"Việc đưa vào vận hành dự án triển khai Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp SAP S/4HANA là bước tiến quan trọng của Vinatech Group trên tiến trình chuyển đổi số. Chúng tôi thấu hiểu chuyển đổi số sẽ là ‘xung lực’ quan trọng để không chỉ khẳng định, giữ vững vị thế mà còn tiến xa hơn, vươn tới những mục tiêu tăng trưởng lớn hơn trong thời gian tới. Hợp tác với FPT IS - doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam - triển khai SAP S/4HANA sẽ giúp Vinatech Group chuẩn hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ, tập trung dữ liệu, kết nối chặt chẽ các bộ phận, phòng ban theo chuẩn mô hình quản trị tốt nhất, giúp ban lãnh đạo có thể theo dõi tình hình kinh doanh dễ dàng, đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác. Hệ thống là nền tảng quan trọng để chúng tôi hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp cung cấp kệ chứa hàng dẫn đầu trên thị trường và niêm yết trên sàn chứng khoán năm 2025", ông Phạm Văn Khanh - Tổng Giám đốc Vinatech Group khẳng định.

Ông Phạm Văn Khanh - Tổng Giám đốc Vinatech Group khẳng định SAP S/4HANA là nền tảng quan trọng thúc đẩy doanh nghiệp đạt được các mục tiêu tăng trưởng.

Đại diện FPT IS, ông Đặng Trường Thạch - Phó Tổng Giám đốc - chia sẻ: "Hệ thống SAP S/4HANA đi vào hoạt động sẽ kiến tạo trụ cột quản trị hoàn hảo trong hoạt động vận hành của Vinatech Group, giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu tối ưu vận hành, kiểm soát tài chính. Là đơn vị có trên 20 năm kinh nghiệm triển khai giải pháp SAP ERP cho hàng trăm khách hàng trong đa dạng lĩnh vực, FPT IS sở hữu đội ngũ chuyên gia làm chủ công nghệ từ SAP, cùng các phương pháp luận triển khai tối ưu, từ đó nhanh chóng nắm bắt, thấu hiểu bài toán của doanh nghiệp để đề xuất phương án triển khai tối ưu nhất. FPT IS vinh dự khi được song hành cùng Vinatech Group nói riêng và các doanh nghiệp tại Việt Nam nói chung trên hành trình hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi số, biến công nghệ thành lợi thế cạnh tranh, nâng tầm vị thế trên thị trường trong nước và trên thế giới".

Ông Đặng Trường Thạch - Phó Tổng Giám đốc FPT kỳ vọng hệ thống SAP S/4HANA đi vào hoạt động sẽ kiến tạo trụ cột quản trị hoàn hảo trong hoạt động vận hành của Vinatech Group.

Ông Nguyễn Hồng Việt - Tổng Giám đốc SAP Việt Nam cho biết, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa FPT IS, Vinatech và SAP, dự án triển khai hệ thống SAP S/4HANA cho Vinatech đã vận hành đúng dự kiến đề ra. SAP tin tưởng với sự hỗ trợ từ FPT IS, hệ thống SAP S/4HANA sẽ giúp Vinatech Group khai phá tiềm năng doanh nghiệp tối đa, điều hành hoạt động kinh doanh, tạo ra dữ liệu tập trung và chuẩn hóa, từ đó chinh phục thành công mục tiêu chuyển đổi số.

Tại Việt Nam, FPT IS là đối tác Vàng của SAP, đạt chứng chỉ năng lực triển khai chuyên biệt về ERP. Tháng 4 vừa qua, FPT IS nhận liên tiếp ba giải thưởng từ SAP gồm: Đối tác của năm 2022, Đối tác Rise with SAP 2022, Đối tác thị trường tầm trung 2022.

