VinCSS tiên phong APAC về xác thực không mật khẩu, bắt đầu series B

Từ một công ty khởi nghiệp năm 2018 tại Việt Nam, VinCSS nhanh chóng phát triển thành đơn vị tiên phong trong lĩnh vực an ninh mạng. VinCSS nổi bật với dịch vụ an ninh mạng cho CNTT, IoT, ô tô và đặc biệt là xác thực không mật khẩu tuân thủ tiêu chuẩn FIDO2 quốc tế.

Các sản phẩm trong hệ sinh thái của VinCSS loại bỏ sự phụ thuộc vào mật khẩu truyền thống, đảm bảo xác thực an toàn cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động. Ứng dụng tiêu chuẩn xác thực không mật khẩu FIDO2, sản phẩm của VinCSS mang đến bước tiến mới trong giao thức xác thực mạnh an toàn, giúp các doanh nghiệp tăng "sức đề kháng" trước các mối đe doạ về an ninh mạng. Nhờ đó, doanh nghiệp không chỉ dễ dàng tuân thủ những quy định về xác thực, mà còn tối ưu hiệu quả vận hành.

Ông Vũ Anh Tiến, nhà nghiên cứu an ninh mạng toàn cầu tại Frost & Sullivan đánh giá: "VinCSS tạo nên sự khác biệt so với nhiều đối thủ nhờ cách tiếp cận độc đáo và sáng tạo. Trong khi các đối thủ vẫn loay hoay tập trung vào việc giải quyết những vấn đề về bảo mật, định danh đối với đội ngũ nhân sự nội bộ, VinCSS đã cho phép khách hàng triển khai sản phẩm của mình trên nhiều môi trường khác nhau, bao gồm CNTT, IoT và công nghệ vận hành (OT)."

VinCSS cung cấp giải pháp xác thực lý tưởng trong các nhà máy tự động, thành phố thông minh, ô tô thông minh và các doanh nghiệp có cơ sở hạ tầng kỹ thuật số phức tạp đòi hỏi khả năng mở rộng nhanh chóng và hiệu quả. Không những vậy, VinCSS còn có lợi thế cạnh tranh về chi phí do công ty làm chủ toàn bộ dòng sản phẩm và công nghệ của mình mà không phụ thuộc vào các nhà cung cấp khác.

Ông Vũ Anh Tiến khẳng định: "Với kim chỉ nam lấy khách hàng làm trung tâm, VinCSS cam kết đổi mới và phát triển, điều chỉnh sản phẩm của mình phù hợp với nhu cầu hiện tại và tương lai. Do vậy, công ty ngày càng được công nhận bởi các khách hàng, đối tác trong nước và quốc tế." Nhờ đó, VinCSS vừa được tổ chức nghiên cứu thị trường uy tín thế giới Frost & Sullivan công nhận là đơn vị dẫn đầu về sản phẩm mới đột phá toàn Châu Á - Thái Bình Dương trong ngành xác thực không mật khẩu.

Trước đó, năm 2022, VinCSS đã được Frost & Sullivan vinh danh là doanh nghiệp tiên phong trong công nghệ xác thực không mật khẩu tại khu vực Đông Nam Á. Năm nay, sau nỗ lực mở rộng thị trường, VinCSS đã được ghi nhận trên toàn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Ông Đỗ Ngọc Duy Trác, Tổng Giám đốc VinCSS chia sẻ: "Kể từ ngày VinCSS thành lập, trong suốt 05 năm qua, chúng tôi vẫn luôn giữ vững tinh thần của một công ty khởi nghiệp để không ngừng đổi mới và phát triển. Giải thưởng này là một minh chứng cho cam kết của chúng tôi. VinCSS đã, đang và sẽ luôn là đối tác tin cậy của các doanh nghiệp trên toàn cầu."

Được biết, VinCSS hiện đang bắt đầu vòng gọi vốn Series B của mình. Với những thành công nhất định trên thị trường nội địa và quốc tế cùng nhiều giải thưởng uy tín, VinCSS hứa hẹn triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ.