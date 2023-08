Vinfast hiện diện ở nơi “giao lộ của thế giới”: Tôn vinh thành tựu của quá khứ nhưng là khởi đầu của một chương mới

Ngày 15/8, cổ phiếu VFS của VinFast Auto Pte. Ltd. (Vinfast) chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq Stock Market LLC (Nasdaq) sau khi hợp nhất với công ty SPAC Black Spade Acquisition Co. Cổ phiếu VFS đã nóng ngay từ đợt giao dịch trước giờ mở cửa. Tính tới 23h43 theo giờ Hà Nội, giá cổ phiếu VFS đạt 27,39 USD/cổ phiếu, tương đương mức tăng 24,5% so với giá mở cửa.