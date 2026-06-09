VinFast tung chính sách bảo hành xuyên biên giới, áp dụng tại Bắc Mỹ, Châu Âu, Trung Đông

Mới đây, VinFast thông tin về chính sách bảo hành xuyên biên giới hiện hành.

Các khu vực được áp dụng bảo hành xuyên biên giới

Bắc Mỹ: Xe được phân phối chính thức tại Hoa Kỳ và Canada được áp dụng chính sách bảo hành xuyên quốc gia trong phạm vi hai nước này.

Châu Âu: Xe được phân phối chính thức trong Liên minh Châu Âu (EU) – bao gồm các thị trường như Đức, Pháp, Hà Lan – được áp dụng chính sách bảo hành xuyên quốc gia trong phạm vi khối EU.

Trung Đông: Xe được phân phối chính thức trong khối Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) – gồm Ả Rập Xê Út, UAE, Qatar, Kuwait, Oman và Bahrain – được áp dụng chính sách bảo hành xuyên quốc gia trong phạm vi 6 nước thành viên.

Chính sách bảo hành xuyên quốc gia chỉ được áp dụng khi một khu vực đáp ứng đồng thời các điều kiện nền tảng, nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ ổn định và quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

Theo đó, Chính sách bảo hành của dòng xe bán tại các thị trường trong khu vực là tương đồng; Tiêu chuẩn kỹ thuật của dòng xe tương thích giữa các thị trường; Hệ thống phụ tùng và chẩn đoán được đồng bộ; Dùng chung hệ thống dịch vụ, cho phép Xưởng Dịch vụ tra cứu được thông tin xe, thời hạn bảo hành, lịch sử sửa chữa/bảo hành và điều kiện vận hành của xe; VinFast có thể kiểm soát được chất lượng vận hành và khả năng cung cấp dịch vụ của Xưởng Dịch vụ/Đại lý.

Các thị trường chỉ bảo hành theo quốc gia mua xe

Tại một số thị trường, do đặc thù về quy mô phân phối và hạ tầng dịch vụ, chính sách bảo hành sẽ chỉ được áp dụng tại chính quốc gia nơi khách hàng mua xe, bao gồm: Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Philippines và Kazakhstan (khu vực CIS).

VinFast cũng lưu ý một số điểm đối với trường hợp xe được mang sang sử dụng tại quốc gia nằm ngoài khu vực bảo hành xuyên biên giới nêu trên.

Về nguyên tắc chung﻿, trường hợp xe được mua tại một thị trường nhưng mang sang sử dụng tại quốc gia khác ngoài phạm vi áp dụng bảo hành xuyên biên giới, xe sẽ không được áp dụng các quyền lợi bảo hành theo chính sách ban đầu. Trong những trường hợp này, ngay cả khi khách hàng sẵn sàng chi trả chi phí, khả năng hỗ trợ dịch vụ vẫn phụ thuộc vào một số yếu tố kỹ thuật và vận hành.

Về phụ tùng﻿, cùng một dòng xe nhưng phiên bản dành cho từng thị trường có thể có những khác biệt nhất định, dẫn đến phụ tùng tương ứng cũng khác nhau. Việc đặt phụ tùng chéo giữa các thị trường (nếu khả thi) có thể phát sinh thời gian chờ và chi phí cao hơn do liên quan đến vận chuyển quốc tế.

Về kỹ thuật﻿, một số hạng mục như cập nhật phần mềm có thể không tương thích hoặc không thực hiện được trên phiên bản xe thuộc thị trường khác.

Về khả năng phục vụ tại Xưởng Dịch vụ﻿, tại các thị trường VinFast có hiện diện và cung cấp dịch vụ, Xưởng Dịch vụ luôn sẵn sàng hỗ trợ kiểm tra tình trạng xe cho khách hàng. Tuy nhiên, khả năng sửa chữa hoàn chỉnh sẽ tùy thuộc vào điều kiện phụ tùng và kỹ thuật, và VinFast không thể cam kết trước trong mọi trường hợp.

Tại các thị trường VinFast chưa có hiện diện chưa thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ trực tiếp.

VinFast khuyến nghị khách hàng liên hệ với VinFast trước khi có kế hoạch sử dụng xe lâu dài tại một quốc gia khác với thị trường đã mua xe, nhằm được tư vấn cụ thể về khả năng hỗ trợ và các phương án phù hợp.

Khách hàng có thể tham khảo chính sách bảo hành xuyên biên giới cho các dòng xe VinFast (nếu áp dụng) tại mục “Phạm vi bảo hành” trong Sổ bảo hành đi kèm theo xe