VinFast VF 5 ra mắt tại Thái Lan ngày 22/7: Bán kèm pin giá chỉ ngang VF 3, bảo hành 10 năm nhưng động cơ yếu hơn, trang bị ít hơn bản Việt Nam

Mới đây, chuyên trang autolifethailand vừa đăng tải thông tin về chiếc VinFast VF 5 dành cho thị trường Thái Lan. Theo đó, xe sẽ được ra mắt vào ngày 22/7 tới đây.

Thông tin này cho biết, trước đây VinFast có ý định chiếc xe đầu tiên bán tại Thái Lan sẽ là VF e34 kèm chính sách thuê pin như tại Việt Nam. Tuy nhiên, điều này gặp phải sự phản đối không ủng hộ của người dân và khách hàng. Vì thế, sau khi lắng nghe ý kiến người tiêu dùng, hãng xe Việt đã chuyển sang kế hoạch mới là bán VF 5.

Một số hình ảnh về chiếc VinFast VF 5 dành cho thị trường Thái Lan.

Theo đó, VinFast VF 5 tại thị trường Thái Lan sẽ được bán kèm pin, với giá bán khoảng 500.000 baht, giá quy đổi khoảng 348 triệu đồng. Xe đi kèm chính sách bảo hành 10 năm hoặc 200.000km tùy theo điều kiện nào đến trước.

Nếu so với thị trường Việt Nam, mức giá này đang thấp hơn khoảng 200 triệu đồng, cao hơn đôi chút so với chiếc VF 3 bán kèm pin. Tại Việt Nam, VF 5 có tên gọi là VF 5 Plus, giá bán 468 triệu thuê pin và 548 triệu kèm pin. VF 5 Plus được bảo hành 7 năm hoặc 160.000km tùy theo điều kiện nào đến trước.

VinFast VF 5 tại Thái Lan có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, trục cơ sở dài 2.514 mm, khoảng sáng gầm 168 mm. Về vận hành, xe sử dụng động cơ điện có công suất chỉ 95 mã lực, thấp hơn 39 mã lực so với VF 5 Plus tại Việt Nam.

So với tại Việt Nam, mẫu xe này thiếu đi một số trang bị cần thiết. Trong đó bao gồm các tính năng quan trọng như ít hơn 2 túi khí, không có trợ lý ảo hỗ trợ giọng nói, mâm sắt 16 inch thay vì mâm hợp kim 17 inch...

Tại Thái Lan, VinFast VF 5 được cho sẽ cạnh tranh với 2 đối thủ khác là Wuling Binguo và NETA V II.