VinFast vừa thu gần 1 tỷ USD như thế nào?

Các thị trường tiêu thụ xe VinFast lớn nhất

VinFast Auto Ltd. vừa công bố kết quả tài chính quý I. Theo đó, trong mảng ô tô điện, VinFast đã bàn giao 58.577 xe, tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường quốc tế đóng góp khoảng 8% tổng lượng xe bàn giao trong quý này.

Tại Việt Nam, VinFast tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường kể từ tháng 9/2024 với doanh số ô tô bàn giao trong quý I năm nay tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Đông Nam Á và Ấn Độ tiếp tục là các thị trường trọng điểm của công ty. Đến cuối quý I, VinFast dẫn đầu thị trường xe thuần điện tại Philippines, xếp thứ 4 tại Ấn Độ và thứ 8 ở Indonesia.

Ở mảng xe máy điện và xe đạp điện, công ty bàn giao 143.136 xe trong quý I, tăng 219% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 3, VinFast nhận kỷ lục hơn 135.000 đơn đặt hàng xe máy điện và đã giao hơn 93.000 xe tới các đại lý. Hiện, VinFast dẫn đầu thị phần xe máy điện tại Việt Nam và chiếm 17% thị phần toàn ngành xe máy trong tháng 3. VinFast cũng tiếp tục mở rộng mạng lưới bán lẻ và hậu mãi, đạt 447 showroom xe điện trên toàn cầu.

Nhờ đó, VinFast ghi nhận doanh thu hơn 23.100 tỷ đồng (tương đương gần 1 tỷ USD), tăng gần 42% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu đến từ việc doanh số xe điện tại Việt Nam tăng mạnh và đóng góp từ các thị trường quốc tế như Ấn Độ, Indonesia và Philippines.

Ông Phạm Nhật Quân Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị VinFast - cho biết, VinFast đã bước sang giai đoạn phát triển mới với trọng tâm là vận hành hiệu quả và kỷ luật, tăng trưởng bền vững và mở rộng quy mô.

VinFast tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường nội địa với doanh số ô tô bàn giao trong quý I năm nay tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Trong quá trình phát triển toàn cầu, chúng tôi cam kết củng cố nền tảng hoạt động, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và đẩy mạnh chuyển đổi sang mô hình kinh doanh tinh gọn tài sản và bền vững hơn tại Việt Nam. Xu hướng giao thông điện hóa trên toàn cầu, cùng nhu cầu ngày càng lớn đối với an ninh năng lượng và hiệu quả vận hành sẽ tiếp tục mở ra nhiều cơ hội cho VinFast tại các thị trường trọng điểm”, ông Quân Anh nói.

Trong khi đó, bà Nguyễn Lan Anh - Giám đốc Tài chính VinFast - chia sẻ, công ty tiếp tục tập trung vào việc quản lý tài chính một cách chặt chẽ và kỷ luật, nâng cao hiệu quả hoạt động và sử dụng nguồn lực hợp lý. Song song đó, công ty không ngừng cải thiện năng suất, tối ưu chi phí và củng cố nền tảng tài chính vững mạnh.

Mới đây, VinFast đã ký biên bản ghi nhớ với 29 đối tác hậu mãi tại nhiều thị trường để thiết lập xưởng dịch vụ xe điện theo tiêu chuẩn toàn cầu của VinFast. Thông qua mạng lưới này, VinFast đặt mục tiêu mở rộng lên hơn 1.100 xưởng dịch vụ trong năm 2026, phủ khắp từ Bắc Mỹ, châu Âu đến Trung Đông và châu Á.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I của Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC), ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup đã tài trợ cho VinFast thêm 5.000 tỷ đồng. Trước đó, trong năm 2023, ông Phạm Nhật Vượng đã tài trợ VinFast 18.980 tỷ đồng, năm 2024 là 8.277 tỷ đồng và năm 2025 là 23.000 tỷ đồng. Như vậy, tính đến hết quý I năm nay, ông Vượng đã tài trợ 55.257 tỷ đồng cho VinFast.

Hồi cuối tháng 5, ông Phạm Nhật Quân Anh - con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị VinFast. VinFast là hãng xe được tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập năm 2017.

Trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch VinFast, ông Quân Anh giữ vai trò Phó chủ tịch kiêm Phó tổng giám đốc công ty này. Ông Phạm Nhật Quân Anh năm nay 33 tuổi, có trình độ cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quản lý Singapore (Singapore Management University). Giai đoạn 2017-2019, ông từng giữ vai trò phó tổng giám đốc Vinpearl.

Ông Quân Anh gia nhập VinFast tháng 2/2019, từng đảm nhận nhiều vị trí lãnh đạo và tham gia Hội đồng quản trị từ tháng 11/2025. Ngoài nắm vai trò lãnh đạo tại VinFast, ông Quân Anh còn đang làm Tổng Giám đốc VinMetal - công ty sản xuất thép thuộc Vingroup.

Novaland, Sacombank làm ăn ra sao?

Trong khi đó, Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) đạt doanh thu thuần quý I/2026 là 3.587 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với quý I/2025. Nguồn thu chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với 3.452 tỷ đồng, tăng 111% so với cùng kỳ.

Sau khi trừ các chi phí, Novaland ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất khoảng 860 tỷ đồng, tương đương gần 10 tỷ đồng mỗi ngày. Kết quả này đánh dấu quý thứ hai liên tiếp NVL có lãi, đồng thời đảo chiều so với khoản lỗ gần 480 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm ngày 31/3, tổng tài sản của Novaland đạt khoảng 253.000 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, nợ phải trả ở mức hơn 193.000 tỷ đồng, với dư nợ vay khoảng 68.000 tỷ đồng.

Sacombank (mã chứng khoán: STB) đạt lợi nhuận trước thuế quý I năm nay ở mức 2.106 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi sau thuế giảm 45% về mức 1.584 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, STB đạt 20% kế hoạch lãi năm.

Tính đến cuối quý I/2026, tổng tài sản của Sacombank đạt gần 860.000 tỷ đồng, huy động vốn đạt 776.335 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 626.960 tỷ đồng. Nợ xấu nhóm 3-5 ở mức 41.498 tỷ đồng, trong khi dự phòng rủi ro cho vay khách hàng được nâng lên khoảng 20.000 tỷ đồng.