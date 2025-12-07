Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vingroup công bố rót 28 triệu USD lập công ty con tại Congo, tìm kiếm cơ hội kinh doanh bất động sản, ô tô điện

07-12-2025 - 12:31 PM | Thị trường chứng khoán

Ngày 6/12, Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup đã ban hành nghị quyết thông qua việc góp vốn thành lập công ty con tại Nước Cộng hòa Dân chủ Congo.

Vingroup công bố rót 28 triệu USD lập công ty con tại Congo, tìm kiếm cơ hội kinh doanh bất động sản, ô tô điện - Ảnh 1.

Theo đó, hình thức đầu tư ra nước ngoài là thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa dân chủ Congo. Tên dự án là Dự án thành lập công ty Vingroup DRC Holding S.A.R.L.

Dự án được đặt tại Quận Gombe, Thủ đô Kinshasa, nước Cộng hòa dân chủ Congo.

Mục tiêu hoạt động dự kiến là nghiên cứu thị trường và tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, ô tô điện và các lĩnh vực kinh doanh khác trong hệ sinh thái của Vingroup.

Vốn đầu tư của Vingroup là 28 triệu USD.

Vingroup công bố rót 28 triệu USD lập công ty con tại Congo, tìm kiếm cơ hội kinh doanh bất động sản, ô tô điện - Ảnh 2.

Trước đó, vào ngày 25/10, chính quyền Thủ đô Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo, và Tập đoàn Vingroup (Việt Nam) đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác nghiên cứu và phát triển các dự án đô thị quy mô lớn và giao thông xanh tại Congo.

Theo MOU, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu và phát triển dự án đại đô thị ven sông trên khu đất rộng khoảng 6.300 hecta, chuyển đổi hơn 300.000 xe xăng sang xe điện; thiết lập thống xe buýt điện và hạ tầng trạm sạc.

Dự án đại đô thị có vị trí chiến lược trong quy hoạch mở rộng thủ đô, tọa lạc giữa bờ nam sông Congo và phía bắc sân bay quốc tế N'djii. Dự án phức hợp, quy mô lớn gồm nhà ở, biệt thự, căn hộ, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, khách sạn, khu vui chơi giải trí, cùng trọng yếu của các cơ quan chính phủ, bộ ngành trong tương lai.

Mục tiêu của dự án là phát triển một trung tâm đô thị hiện đại góp phần nâng cao chất lượng sống, thay đổi diện mạo đô thị, và trở thành điểm đến du lịch cũng như biểu tượng phát triển mới của Kinshasa. Dự án sẽ được thành phố giao đất miễn phí cho Vingroup.

Bên cạnh lĩnh vực bất động sản, hai bên cũng thống nhất mở rộng hợp tác trong các dự án giao thông xanh, bao gồm việc phát triển hệ thống xe buýt điện, taxi điện và hạ tầng trạm sạc do VinFast và GSM vận hành.

Trong đó, VinFast sẽ cung cấp các dòng xe phù hợp cho kế hoạch thay thế dần hơn 300.000 xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch bằng xe điện của Kinshasa, đồng thời nghiên cứu cung cấp xe buýt điện VinFast, hỗ trợ xây dựng và vận hành tuyến xe buýt nhanh (BRT). Kinshasa cam kết hỗ trợ đất để xây dựng hạ tầng trạm sạc, nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi xanh cho toàn đô thị.

Kinshasa là thủ đô và thành phố lớn nhất của Cộng hòa Dân chủ Congo, với dân số khoảng 17 triệu người. Đây là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của đất nước, đồng thời là một trong những đô thị phát triển nhanh nhất châu Phi.


Theo Minh Quân

An Ninh Tiền Tệ

