Vingroup khởi công đường sắt cao tốc sau chưa đầy một năm: Tốc độ kinh ngạc, Mỹ – Pháp – Nhật cũng thua xa

Trong khi đó, tuyến HS2 (Anh) mất gần 3 năm từ khi Quốc hội phê chuẩn (2017) đến khi thi công chính (2020). LGV Tours – Bordeaux (Pháp) mất 6 năm từ khi được công bố “vì lợi ích công” (2006) đến khởi công (2012). California High-Speed Rail (Mỹ) mất 7 năm từ khi trái phiếu được duyệt (2008) đến lễ động thổ (2015). Ngay cả tuyến Hokkaido Shinkansen (Nhật Bản) cũng mất 5 năm chuẩn bị (từ 2000 đến 2005). Ảnh: Tàu JR Hokkaido H5 trên tuyến Hokkaido Shinkansen (Wikipedia).