Vĩnh Hoàn (VHC) tiếp tục tăng 96% doanh thu trong tháng 5/2022, đạt 1.508 tỷ đồng

Thuỷ sản Vĩnh Hoàn (VHC) vừa công bố tình hình tháng 5/2022 với doanh thu (đã bao gồm Sa Giang) đạt 1.508 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, so với tháng 4/2022, doanh thu ghi nhận giảm nhẹ 8%. Trong đó, doanh thu các sản phẩm từ cá tra là 1.036 tỷ đồng, tăng 101% so với cùng kỳ.



Về thị trường, doanh thu tại Mỹ tiếp tục ghi nhận tăng trưởng mạnh 157% đạt 812 tỷ đồng so với cùng kỳ 2021. Thị trường Trung Quốc và châu Âu cũng ghi nhận doanh thu tăng.

Lũy kế 5 tháng, VHC đạt doanh thu 6.432 tỷ đồng, tăng gần 90% so với 5 tháng đầu năm 2021.

Được biết, kết quả kinh doanh Công ty tăng trưởng mạnh trong bối cảnh ngành cá tra có nhiều thuận lợi. Lũy kế 5 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 4,6 tỷ USD, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tôm đạt kim ngạch xuất khẩu 1,8 tỷ USD, tăng 38%; cá tra đạt 1,2 tỷ USD, tăng 90%.

Trên thị trường, cổ phiếu VHC cũng có ghi nhận bước tăng tích cực. Mới đây, VHC vừa bán hết hơn 1,4 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 30/5 tới ngày 14/6. Giá bán bình quân ở mức 107.624 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền thu được là 154 tỷ đồng. Mục đích bán cổ phiếu quỹ là nhằm bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn. Phương thức giao dịch là khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

https://cafef.vn/vinh-hoan-vhc-tiep-tuc-tang-96-doanh-thu-trong-thang-5-2022-dat-1508-ty-dong-2022061617211917.chn