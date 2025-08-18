Vinhomes huy động 15.000 tỷ đồng trái phiếu

Thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty cổ phần Vinhomes (MCK: VHM, sàn HoSE) vừa công bố kết quả chào bán 2 lô trái phiếu riêng lẻ với tổng trị giá 15.000 tỷ đồng.



Trong đó, mã VHM12501 gồm 80.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu qua đó giá trị phát hành là 8.000 tỷ đồng, kỳ hạn 42 tháng. Lô còn lại mã VHM12502 gồm 70.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu qua đó giá trị phát hành là 7.000 tỷ đồng, kỳ hạn 39 tháng.

Cả hai lô trái phiếu được phát hành và hoàn tất ngày 15/8, lãi suất cố định 11%/năm. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm.

Được biết, các lô trái phiếu này được bảo đảm bằng tài sản thuộc sở hữu của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (MCK: VIC) theo Nghị quyết số 19/2025 và Nghị quyết số 20/2025.

Trái phiếu được phát hành bằng hình thức bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử. Mục đích phát hành nhằm cơ cấu lại nợ của tổ chức phát hành.

Về tình hình kinh doanh, Vinhomes ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất 6 tháng đầu 2025 đạt 34.720 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm doanh thu từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh và giao dịch bán lô lớn ghi nhận vào doanh thu tài chính) đạt 44.964 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty đạt 11.000 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/06/2025, tổng tài sản Vinhomes đạt 658.042 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 230.611 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 4% so với cuối năm 2024. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 48.672 tỷ đồng, tăng mạnh 69%, phản ánh dòng tiền kinh doanh lành mạnh.

Hàng tồn kho cuối tháng 6 tăng gần 47% so đầu năm, lên 80,136 tỷ đồng. Trong đó tập trung ở các dự án như khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, Vinhomes Ocean Park 3, Vinhomes Grand Park, Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City và một sô dự án khác.



