Vinhomes lãi ròng hơn 11.900 tỷ đồng quý 1, công lớn đến từ các giao dịch bán buôn

CTCP Vinhomes (mã: VHM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023.

Doanh thu thuần đạt 29.299 tỷ đồng, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt 6.643 tỷ đồng, gấp 1,7 lần. Biên lợi nhuận gộp sụt giảm đáng kể, còn 22,7%; so với mức 43% quý 1/2022. Cần nói thêm, đây là mức biên lợi nhuận gộp rất thấp so với mức trung bình Vinhomes đạt được nhiều năm qua. Điểm sáng của nhà phát triển bất động sản đến từ doanh thu hoạt động tài chính, đạt gần 11.300 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.

Sở dĩ doanh thu tài chính ở mức cao trong quý 1, chủ yếu đến từ thu nhập chuyển nhượng các khoản đầu tư vào công ty con đang sở hữu một phần các dự án bất động sản - được biết đến như là hoạt động bán buôn - ghi nhận 8.550 tỷ đồng. Vào cuối tháng 3, Vinhomes đã công bố chuyển nhượng 2 công ty con là Bất động sản Phát Đạt và Bất động sản Trường Lộc, liên quan đến các dự án Ocean Park 2 & 3.

Quý 1/2023, Vinhomes báo lãi trước thuế 15.074 tỷ đồng, lãi sau thuế 11.923 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 11.917 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2.723 đồng.

Xin lưu ý, đây là mức lợi nhuận ròng kỷ lục mà Vinhomes đạt được trong quý 1 và là mức lãi cao thứ 2 từ trước đến nay. Thông thường quý đầu năm các nhà phát triển bất động sản chưa đạt được phong độ cao về kết quả kinh doanh.

Tại thời điểm cuối quý, tổng tài sản của Vinhomes tăng lên hơn 377.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền sụt giảm từ 10.800 tỷ đồng xuống dưới 1.900 tỷ đồng, mức thấp nhất từ năm 2018.

Sự sụt giảm tiền mặt trong kỳ của Vinhomes đến từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm hơn 8.900 tỷ đồng, góp phần bởi dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh âm và dòng tiền thuần hoạt động đầu tư âm.

Với lợi nhuận kinh doanh ấn tượng đạt được trong quý đầu năm, Vinhomes nâng mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên hơn 111.900 tỷ đồng, đóng góp 70% vào vốn chủ sở hữu.