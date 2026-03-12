VN-Index mất gần 19 điểm do sức ép từ nhóm VN30 và cổ phiếu chứng khoán

Niềm vui của nhà đầu tư không kéo dài được lâu khi tâm lý thận trọng nhanh chóng bao trùm phiên giao dịch ngày 12-3. Thay vì tiếp đà hưng phấn, dòng tiền có dấu hiệu chững lại, thể hiện qua mức thanh khoản tiếp tục sụt giảm đáng kể so với những phiên giông bão trước đó.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index ghi nhận mức giảm 18,73 điểm (tương đương 1,08%), lùi về mốc 1.709,61 điểm. Thanh khoản trên sàn HoSE tiếp tục giảm còn hơn 27.179 tỉ đồng.

Sắc đỏ cũng lấn lướt trên các sàn còn lại: HNX-Index giảm 0,83 điểm lùi về 247,85 điểm, trong khi UPCoM-Index cũng giảm nhẹ 0,04 điểm xuống mốc 124,13 điểm.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự điều chỉnh của thị trường hôm nay đến từ sự suy yếu của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (blue-chips). Chỉ số VN30 bốc hơi tới 30,14 điểm (giảm 1,59%), lùi về mốc 1.859,80 điểm với giá trị giao dịch đạt hơn 14.450 tỉ đồng.

Giới đầu tư trở lại với tâm lý thận trọng sau 2 phiên hồi phục mạnh

Tại rổ VN30, áp lực bán rải đều trên diện rộng khiến hàng loạt trụ cột chìm trong sắc đỏ. Đáng chú ý nhất là các mã thuộc nhóm dầu khí và bán lẻ khi PLX rớt tới 5,8%, GAS giảm 4,2% và MWG lùi 2,2%. Nhóm ngân hàng, vốn đóng vai trò điều tiết chỉ số, cũng đồng loạt điều chỉnh mạnh: TCB giảm 3,5%, VPB giảm 2,6%, BID và CTG cùng giảm 2,3%, MBB giảm 2,1%. Cổ phiếu công nghệ đầu ngành FPT cũng không thoát khỏi áp lực chung khi sụt 3,1%.

Cùng với VN30, nhóm dịch vụ chứng khoán cũng là tác nhân ghì chân thị trường trong phiên hôm nay. Sau nhịp tăng nóng, nhóm này phải đối mặt với áp lực chốt lời ngắn hạn khá rát.

Bảng điện tử ngành chứng khoán tràn ngập sắc đỏ, SHS sụt giảm mạnh 4%, SSI rớt 3,6%, MBS giảm 3,5%, trong khi VND và HCM cùng mất 2,1% giá trị. Các mã khác như FTS (-1,9%), VIX (-1,8%) và VCI (-1,6%) cũng nối gót đi lùi.

Dù bức tranh chung nhuốm màu ảm đạm, thị trường vẫn ghi nhận sự phân hóa dòng tiền cực kỳ rõ nét. Trong khi các nhóm trụ suy yếu, dòng tiền đầu cơ lại tìm đến các nhóm ngành ngách, tạo ra những điểm sáng rực rỡ.

Nổi bật nhất là nhóm bất động sản với màn trình diễn ấn tượng của hàng loạt mã đầu cơ. Cổ phiếu NVL và VCG đồng loạt bứt phá mạnh mẽ với mức tăng trần 6,8. Các mã khác như IDC (+2,9%), VRE (+1,2%)… cũng đóng góp tích cực vào nỗ lực ngược dòng.

Trong số này, cổ phiếu NVL của Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) lại trở thành điểm sáng khi tăng kịch trần lên 11.850 đồng/cổ phiếu. Đây là phiên tăng mạnh thứ ba liên tiếp của mã này, với thanh khoản bứt phá lên gần 20 triệu cổ phiếu, cao gấp nhiều lần mức trung bình trong thời gian gần đây. Dù vậy, so với vùng đỉnh ngắn hạn hơn 18.000 đồng/cổ phiếu thiết lập vào tháng 8 năm ngoái, thị giá NVL hiện vẫn thấp hơn khoảng 34%.

Diễn biến tăng mạnh của cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh công ty Diamond Properties đăng ký bán ra 2,157 triệu cổ phiếu NVL với mục đích cân đối danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 13-3 đến 10-4.

Song song đó, nhóm hóa chất tiếp tục duy trì sức mạnh, khi DPM "tím lịm" với mức tăng kịch trần 6,9%, trong khi DDV tăng 4,9%, siêu cổ phiếu DGC tăng 4,1% và BFC tăng 3,3%.

Theo giới quan sát, phiên điều chỉnh nhẹ kèm thanh khoản thấp ngày 12-3 cho thấy nhà đầu tư đang có xu hướng "phòng thủ", thận trọng quan sát sau cú nảy mạnh của thị trường. Việc dòng tiền tiếp tục luân chuyển và phân hóa tìm kiếm cơ hội ở các nhóm ngành riêng lẻ (như bất động sản, hóa chất) cho thấy thị trường có thể sẽ bước vào giai đoạn tích lũy giằng co trước khi xác định rõ xu hướng tiếp theo.



