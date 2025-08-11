VNC - Tiềm năng bứt phá của một doanh nghiệp kỳ cựu hơn 65 năm tuổi

Thị trường chứng khoán nửa đầu năm 2025 ghi nhận nhiều diễn biến phân hóa rõ nét, trong đó VNC – mã cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol – ghi dấu ấn với giới đầu tư nhờ đà tăng trưởng ổn định. Từng khá "âm thầm" với số lượng giao dịch quanh vùng giá 30.000 đồng/cp và vài trăm cổ phiếu mỗi phiên, VNC đã có giai đoạn bứt phá ngoạn mục lên hơn 70.000 đồng/cp chỉ trong vài tháng, trước khi điều chỉnh về quanh vùng 32.000 đồng.

Động lực mới tiếp tục được củng cố khi Vinacontrol công bố phát hành gần 10,5 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1, nâng vốn điều lệ lên 210 tỷ đồng – toàn bộ số cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng, tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn lưu thông và gia tăng tính thanh khoản của mã VNC.

Chính sách tài chính minh bạch, kết hợp định hướng tái đầu tư vào phát triển năng lực cốt lõi, cho thấy bước đi chiến lược của một doanh nghiệp lâu năm nhưng không ngừng làm mới mình. Đâu là nền tảng giúp Vinacontrol duy trì sức hấp dẫn dài hạn và sẵn sàng cho giai đoạn phát triển tiếp theo?

Di sản của một thương hiệu tiên phong

Ra đời năm 1957 theo quyết định của Chính phủ, Vinacontrol được giao trọng trách đặc biệt - thực hiện hoạt động giám định hàng hóa xuất nhập khẩu, kiểm soát chất lượng phục vụ hoạt động thương mại, đảm bảo lợi ích quốc gia trong giai đoạn sơ khai của nền kinh tế. Là tổ chức giám định đầu tiên tại Việt Nam, Vinacontrol không chỉ kiến tạo nền móng cho ngành đánh giá sự phù hợp trong nước mà còn duy trì vai trò đầu tàu trong suốt nhiều thập kỷ qua.

Năm 2005, Vinacontrol thực hiện cổ phần hóa và niêm yết trên sàn HNX với mã chứng khoán VNC, mở ra một giai đoạn phát triển mới, minh bạch, chuyên nghiệp và phù hợp với cơ chế thị trường. Tính đến nay, Vinacontrol là tổ chức giám định, thử nghiệm, chứng nhận, đánh giá sự phù hợp duy nhất niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam. Đồng thời đây cũng là tổ chức có mạng lưới phủ rộng nhất ngành, với trên 40 chi nhánh và phòng thử nghiệm trên khắp cả nước, sở hữu năng lực đánh giá đa ngành hàng đầu đáp ứng các lĩnh vực trọng yếu như nông nghiệp, công nghiệp, thực phẩm, logistics, môi trường và phát triển bền vững.

Vinacontrol là tổ chức đánh giá sự phù hợp duy nhất niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam

Không ngừng mở rộng năng lực chuyên môn

Trong những năm gần đây, Vinacontrol đang chuyển mình mạnh mẽ với định hướng phát triển bền vững, chú trọng vào công nghệ, số hóa dịch vụ và mở rộng các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. Không dừng lại ở hoạt động giám định truyền thống, Vinacontrol đã mở rộng và phát triển đa ngành nghề, từ đánh giá sự phù hợp, chứng nhận hợp quy, chứng nhận ISO đến phân tích môi trường, kiểm kê khí nhà kính, tư vấn ESG, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu vượt qua rào cản kỹ thuật. Mỗi dịch vụ đều góp phần đảm bảo chất lượng, an toàn và tính bền vững cho sản phẩm và hoạt động của các doanh nghiệp Việt.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đang từng bước đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, nâng cao năng lực thử nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu từ các thị trường quốc tế như Mỹ, EU, Nhật Bản.

Vinacontrol là đơn vị tư vấn uy tín hỗ trợ nhiều doanh nghiệp thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP và ISO 14064-1

Năm 2024, doanh nghiệp được chỉ định thẩm định công nghệ theo Quyết định 29/2023/QĐ-TTg - một lĩnh vực đầy tiềm năng trong bối cảnh Việt Nam siết chặt hiệu quả đầu tư công và lựa chọn công nghệ xanh, sạch, hiện đại cho các dự án.

Năm 2025, Vinacontrol là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hiện nay có đủ năng lực thực hiện thử nghiệm an toàn thang máy - một minh chứng rõ ràng cho năng lực nghiên cứu, đầu tư và phát triển dịch vụ của doanh nghiệp trong các lĩnh vực có yêu cầu kỹ thuật cao.

Tái cấu trúc chiến lược - Hướng đến phát triển bền vững

Vinacontrol cũng đang cho thấy nỗ lực mạnh mẽ trong tái cấu trúc chiến lược. Doanh nghiệp này âm thầm tham gia cuộc đua chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu lớn và hướng đến phát triển bền vững khi cho ra mắt Effitranz - nền tảng số hóa quản lý năng lượng toàn diện. Effitranz cho phép doanh nghiệp theo dõi, phân tích và tối ưu hóa hiệu suất sử dụng năng lượng trong thời gian thực, đồng thời tích hợp các công cụ tính toán phát thải khí nhà kính và phân tích chi phí - lợi ích. Với khả năng giúp doanh nghiệp tiết kiệm từ 5% đến 30% chi phí năng lượng, Effitranz không chỉ là một công cụ vận hành hiệu quả mà còn là giải pháp then chốt để các tổ chức tiến gần hơn đến mục tiêu phát triển xanh và tuân thủ tiêu chuẩn ESG quốc tế.

Effitranz giúp doanh nghiệp tối ưu năng lượng, thúc đẩy lợi nhuận, đáp ứng các yêu cầu về phát triển bền vững

Việc Vinacontrol đầu tư vào sản phẩm công nghệ có hàm lượng chất xám cao như Effitranz cho thấy tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp trong việc chuyển mình từ nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật truyền thống sang đối tác đồng hành chiến lược của các doanh nghiệp trong thời đại số và carbon thấp.

Cổ tức đều đặn, tài chính lành mạnh, tiềm năng dài hạn

Khác với hình ảnh của một "cổ phiếu đầu cơ", VNC thực tế là một mã cổ phiếu có nền tảng tài chính khá lành mạnh. Doanh nghiệp duy trì chính sách cổ tức đều đặn hàng năm ở mức từ 15 - 19%.

Theo báo cáo thường niên, Vinacontrol liên tục có lãi trong suốt nhiều năm qua, không sử dụng đòn bẩy tài chính rủi ro và đang sở hữu quỹ đất, tài sản cố định tại nhiều thành phố lớn - đây là điểm cộng không nhỏ trong bối cảnh bất động sản công nghiệp và hạ tầng đang được Nhà nước đẩy mạnh.

Hưởng lợi từ chính sách kích cầu và xuất khẩu xanh

Trong chiến lược phục hồi và tăng trưởng kinh tế, Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5-7%/năm, đẩy mạnh đầu tư công và chuyển đổi xanh. Các doanh nghiệp có dịch vụ hỗ trợ giám sát chất lượng, kiểm tra hàng hoá, tư vấn phát triển bền vững như Vinacontrol được kỳ vọng sẽ hưởng lợi trực tiếp từ xu hướng này.

Không chỉ vậy, việc mở rộng hợp tác quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, đánh giá sản phẩm, truy xuất nguồn gốc và đánh giá ESG cũng đang trở thành động lực tăng trưởng mới của Vinacontrol trong tương lai gần.

VNC - cổ phiếu "già dặn" nhưng đầy sức hút mới

Có thể nói, VNC là một trong những cổ phiếu hiếm hoi kết hợp giữa yếu tố truyền thống bền vững và tiềm năng tăng trưởng mới nhờ chiến lược tái cấu trúc đúng hướng. Đà tăng trưởng ổn định trong thời gian qua là minh chứng rõ nét cho quá trình chuyển mình bền bỉ và vững chắc của Vinacontrol suốt nhiều thập kỷ.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán ngày càng đòi hỏi sự chọn lọc và dài hạn, VNC - mã cổ phiếu từ một doanh nghiệp "già" nhưng không "cũ" - có thể là lựa chọn không thể bỏ qua với nhà đầu tư đang tìm kiếm sự cân bằng giữa giá trị nội tại, sự ổn định và cơ hội tăng trưởng thực chất.